Lady Tabares lo logró: finalmente se dio un beso con Karina García en ‘La casa de los famosos Colombia’

Lady Tabares y Karina García protagonizan beso viral en ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito captura de pantalla Canal RCN

En un giro inesperado dentro de La casa de los famosos Colombia, las participantes Lady Tabares, conocida por su icónico papel en La vendedora de rosas, y la modelo Karina García protagonizaron un momento que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

Durante una dinámica del programa, ambas aceptaron el reto de darse un beso, lo que generó una ola de reacciones tanto dentro como fuera del reality. Este momento ocurrió el 10 de marzo de 2025, en una actividad que buscaba fomentar la creatividad de los concursantes para generar contenido viral.

El beso fue parte de un juego clásico de “la verdad o se atreve”, en el que los participantes debían cumplir retos o responder preguntas comprometedoras. La propuesta de que Karina y Lady se dieran un pico surgió de uno de sus compañeros, La Liendra, y fue respaldada por el resto de los habitantes de la casa. Ambas aceptaron el desafío, lo que generó celebraciones entre sus compañeros y una ola de comentarios en redes sociales.

La dinámica “verdad o se atreve” dentro del reality desencadenó un beso inesperado entre Lady Tabares y Karina García - crédito @CasaDLosFamosos/X

Desde el inicio de la temporada, la relación entre Lady Tabares y Karina García ha sido objeto de atención tanto dentro del programa como entre los televidentes. Lady no ha ocultado su atracción por Karina, llegando incluso a lanzarle piropos y comentarios halagadores en varias ocasiones. “Por eso está tan linda mi amor, hermosa”, expresó Tabares en uno de los primeros episodios, lo que generó reacciones dividas entre los espectadores.

Sin embargo, esta cercanía no siempre fue bien recibida por Karina, que en un momento confesó sentirse intimidada por la actitud de Lady. “Es normal que los hombres lo miren a uno, ¿cierto? Pero no me intimidan tanto como ella. Yo no sé qué tiene, pero me intimida”, comentó la modelo paisa. A pesar de estas tensiones iniciales, ambas participantes lograron superar sus diferencias y reconstruir una relación de amistad dentro del reality.

El beso, aunque inesperado, fue visto por ambas como un gesto respetuoso y parte del juego. Karina incluso bromeó con Lady tras el momento, preguntándole por qué no había cerrado los ojos al besarse. La respuesta de Lady, “No los cerré porque quería disfrutar del panorama de tu belleza”, provocó risas entre los concursantes.

Karina García declaró sentirse intimidada por la actitud cercana de Lady Tabares al inicio del programa - crédito @helmencampos_/X

El beso no solo generó comentarios entre los televidentes, también entre los propios participantes del programa. La Liendra felicitó a Lady por el momento, mientras que Emiro Navarro, declaró en tono jocoso que era “fan de esa relación”.

En redes sociales, el video del beso se viralizó rápidamente, acumulando miles de comentarios y reacciones. Algunos usuarios celebraron la naturalidad con la que ambas participantes abordaron el reto, mientras que otros cuestionaron si este gesto podría interpretarse como una falta de respeto hacia la relación que Karina había iniciado previamente con el modelo Marlon Solórzano, otro exconcursante del reality.

“Con Karina es una alma de Dios no deja que nadie se muera de hambre”; “¡Ufff, parce! Qué maluco ser Camilo en estos momentos. Karina besó primero a Lady antes que a él. Pobre mueble, vea”; “¿Esa Karina que? Gas”; “Esa Karina se presta para cualquier cosa para ser visible”; “Karina desde las entrevistas dijo como era y si esta dando contenido, no como la manada de muebles morrongos que fueron solo a dormir 😴 y comer 🙄”; “A Karina le gustó más el beso con Leidy que lo que le dijo Camilo”; “Karina no deja de decepcionarme 😢”, son algunas reacciones en las redes.

El beso de Lady Tabares y Karina se viralizó rápidamente en redes sociales, sumando reacciones divididas entre los seguidores y los televidentes - crédito captura de pantalla @ladylavendedoraderosasoficial/IG

A pesar de la atención que ha generado su relación con Karina, Lady Tabares dejó claro que su enfoque principal dentro del programa es la competencia. La actriz expresó que, aunque Karina le parece una mujer atractiva, no está interesada en desarrollar una relación romántica dentro del reality.

“Aquí vinimos fue a una competencia y no a hacer amores. Yo no viene aquí a competir por mujeres. Ella solo me gusta, pero no es que yo esté enamorada y tampoco es que quedé que me muero, no”, afirmó Lady en su momento, destacando su intención de mantener los límites claros y respetar los intereses de Karina.

Esta postura también se reflejó en la decisión de Tabares de tomar distancia una vez que Karina comenzó su relación con Marlo: “Me gustaba Karina. La nena cuando entró, en el acto me gustó, pero yo creo que uno tiene que tener muy claro las posiciones y obviamente ella está interesada en otra persona y uno tiene que ser muy respetuoso en esas cosas, entonces simplemente es dejarla ser y uno seguir su camino y ya”.