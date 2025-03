Karen Sevillano reaccionó a las declaraciones de Cara Rodríguez contra Beéle: “No estén acabando sus vidas por un hijo”

La creadora de contenido dejó un contundente mensaje a las mujeres que pasan por una situación similar - crédito @rechismes/IG

Después de las fuertes declaraciones que entregó la exesposa de Beéle, se conocieron algunos pronunciamientos de parte de figuras del mundo digital que respaldaron a Cara Rodríguez.

Dos ellas fueron Karen Sevillano y Laura Jaramillo. La presentadora del After de La casa de los famosos Colombia, dejó un contundente mensaje a aquellas mujeres que pasan por algo similar.

Una de las primeras opiniones que expuso Sevillano a través de su cuenta de Instagram, fue la frase que dijo Cara Rodríguez cuando aseguró que se olvidó de ser mujer por ser madre y esposa, descuidando todo en ella.

De acuerdo con la influencer, en varias ocasiones ha tenido la misma discusión con su mamá y agrega “la mamá está pendiente de uno, sí, es su obligación responder, todo, pero no se olvide de sí misma”.

Cara Rodríguez aseguró que fue traicionada por Beéle mientras atravesaba problemas de salud tras el nacimiento de su hijo - crédito Untalfredo/YouTube

Pero esto no fue el único mensaje que quiso dar la vallecaucana, pues sentenció que no es viable olvidarse de sí misma, porque cuando los hijos crecen “cogen trabajo, cogen familia y se va, y al papá y mamá los viene a ver cada vez que puede … entonces ustedes mamás, no se estén acabando su vida por sus hijos”.

También dijo que era necesario que se dedicaran tiempo de calidad, pues también es necesario compartir en familia, salir con amigos a comer a un restaurante o salir de viaje.

Karen Sevillano dejó un contundente mensaje a las mamás que se descuidan por dedicarse de lleno a sus hijos - crédito @karensevillano/Instagram

Por otro lado, recalcó que el hecho de dedicarse tiempo de calidad y deje a sus hijos para poder disfrutar de otras actividades “no las hace malas madres”, a pesar de que existan personas que hacen sentir mal a aquellas que no se dedican 100% a sus familias.

“Apenas ven a esa mujer en una fiesta preguntan por el hijo … Cuando la mamá está en el hospital con el niño ahí si no estás, pero para hacerla sentir mal ahí si estás, usted como mujer salga donde tenga que salir, haga lo que tenga que hacer”, agregó.

Cara reveló que descubrió la infidelidad de Beéle a través de mensajes con Isabella Ladera, que ahora mantiene una relación con el cantante - crédito @caraoficial_ - @isabella.ladera/Instagram

Además de los argumentos que ya había entregado al respecto de esta situación, Sevillano recalcó que otras situaciones que se presentan son aquellas en las que las mamás deben “rogarle al papá que cuide al niño”. Criticó el hecho de que cuando los padres de los menores no viven con la mamá, no se hacen responsables de sus hijos, pero sí de aquellos que no engendraron ellos y “si no están con hijos ajenos, están jugando el Free Fire”.

Finalmente, la creadora de contenido agregó que lo hecho por el cantante no es de un ser humano “pensante” y que es necesario darse una pasada por el psicólogo para solucionar todos los problemas “para uno tener la responsabilidad afectiva con lo que son las mamás de los hijos y no hacer la burla pública con la mamá de tus hijos que te demostró que es incondicional, que protege”.

Laura Jaramillo también dio su opinión

Otra de las figuras digitales que emitió un pronunciamiento luego de conocer las declaraciones de Cara Rodríguez fue Laura Jaramillo, pues en repetidas ocasiones la emprendedora y hermana de Angélica Jaramillo ha denunciado en sus publicaciones situaciones similares con el padre de sus hijos.

Laura Jaramillo también se pronunció sobre lo ocurrido entre Cara, Beéle e Isabella Ladera - crédito @rastreandofamosos/IG

Al respecto, Jaramillo lanzó un interrogante en el que hizo mención a cómo una mujer podía entablar una relación, presumir y dejar entrar a su hogar a alguien que ha sido y que presuntamente sigue siendo “un mal padre” y agregó: “Esa muchacha con la que está ahora, qué espera de él? Que sea diferente? … Aquí aplica: el que se lo queda, pierde”.

Las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente aparecieron mensajes de respaldo como: “Laura entiende a Camila más que cualquiera de nosotras, sororidad que llaman”; “No se puede edificar felicidad sobre el dolor del otro”; “Karen y Laura tienen la boca llena de verdades, el dolor que se ve en rostro de Camila lo dice todo”, entre otros.