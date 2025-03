Karen Sevillano habló del poder de Melissa Gate en las eliminaciones de ‘La casa de los famosos’: “El que le cante la guerra, se va”

La presentadora no dudó en resaltar el gran apoyo de los seguidores de la participante de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @la.casa.de.meliss/TikTok

Sin lugar a duda, el favoritismo de Melissa Gate dentro de La casa de los famosos Colombia ha sido evidente en las votaciones para salvarla de quedar en la placa de nominados; sin embargo, en redes sociales se habló de una teoría conspirativa que habla del poder que tiene la paisa sobre aquellos de los que se posiciona.

Esto quedó registrado en las más recientes eliminaciones, ya que cuando se posicionó frente a Marlon, Yaya, Sofía Avendaño y Coco, su futuro dentro de la convivencia quedó marcado para siempre. Esta misma teoría habría sido confirmada por Karen Sevillano, segundos después de que se produjera la eliminación del actor Coco, de Oki Doki, afirmando que el fandom de la antioqueña es el más fuerte hasta el momento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Vicky Berrio habló de la química que tiene con Karen Sevillano - crédito @canalrcn/ Instagram

En medio de la presentación del actor tras abandonar la casa estudio, Karen Sevillano soltó algunas frases que hacen referencia al poder de Melissa en las votaciones: “Coco acaba de ser eliminado por el público o debo decir que por el fandom de Melissa”, asegurando que es uno de los grupos de seguidores que mayor crecimiento presenta con el paso de los días en competencia.

Agregando que a medida que toma fuerza el apoyo a la antioqueña “alguien que le cante la guerra a Melissa, la gente dice ‘lo sacamos’ y lo sacan … Ojalá así fuéramos para todo”, a lo que agregó Vicky Berrío, respaldando las declaraciones de su compañera en el After “persona a la que Melissa se le pare, se va”, provocando algunas reacciones entre los seguidores del reality del Canal RCN.

La paisa se ha posicionado frente a varios de los eliminados de la competencia - crédito @videoskick1/TikTok

En redes sociales los seguidores de Melissa Gate no tardaron en aparecer dejando sus opiniones al respecto, con mensajes como, por ejemplo: “La reina ordena y nosotros solamente hacemos caso”; “Karen sabe leer bien el reality que hay aquí afuera, todos amamos a Meli"; “grítalo amada Karen para que a todos les quede clarito”, entre otros.

No es la primera vez que habla de los participantes

Esta segunda temporada ha estado marcada por diferentes sorpresas, empezando porque Karen Sevillano fue elegida junto a Vicky Berrío para presentar el After. Sumado a esto, la creadora de contenido y ganadora de la primera versión colombiana del formato de convivencia de famosos ha dado su opinión de los momentos memorables del reality.

Tras el anuncio de Melissa, Yaya no tardó en expresar su descontento de manera contundente - crédito @_agustdlegend / X

Uno de esos fue el conflicto que tuvieron Melissa Gate y Yaya, cuando la paisa se decantó por la comunicadora para dejarla en la placa de nominados y sacar a Emiro Navarro del riesgo de eliminación.

En este caso, Karen criticó duramente la actitud de Yaya, por lo que señaló que esta estaba adoptando un papel de víctima de manera estratégica. “Siento que Yaya está tomando un papel de víctima, cuando ella sabe muy bien que ella sí es lleva y trae, cuando ella sabe muy bien que ella sí ha actuado de manera conveniente”, afirmó Karen durante la transmisión.

Karen Sevillano cansada de los posicionamientos tibios en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Por otro lado, aseguró estar cansada con los posicionamientos de los famosos, pues está cansada de la camaradería y la hipocresía, además, de lo blandos que han sido a la hora de pararse frente a los sentenciados.

“Si yo fuese el jefe de La casa de los famosos Colombia, ayer les hubiera dicho a todos: ‘me hacen el favor y se me sientan, y empezamos de nuevo el posicionamiento’”, afirmó, no sin antes dejar claro cuál era el objetivo de los posicionamientos y que los presentadores no tendría que recordar por qué están ahí parados: “El posicionamiento es para decirle a la persona: ‘yo quiero que te vayas porque eres un hipócrita y quiero que Colombia te saque’”.