Epa Colombia respondió a acusaciones sobre lavado de activos: “Me lo he ganado a pulso, me pueden seguir investigando”

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, está recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá tras ser condenada por la Sala Penal de la Corte Suprema por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en el servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas.

La empresaria le concedió una entrevista a Semana después de dos meses de su detención. En la charla, reveló detalles sobre su estancia en prisión y algunos aspectos de su vida privada y como empresaria.

En la conversación, Daneidy abordó las acusaciones de lavado de activos relacionadas con sus empresas. Sin titubear, aseguró que estas son solo acusaciones infundadas y que, a pesar de las investigaciones, nunca se ha comprobado ninguna actividad ilícita bajo su nombre:

“No tengo lavado de activos ni nada de eso. Me investigaron porque una amiga que se llama la ‘Barbie Colombiana’ dijo que yo lavaba dinero, pero ni siquiera sabía qué era eso. El video se hizo viral y vinieron todas las entidades a mi empresa. Archivaron el caso en 2021 porque comprobaron que todo es legal, y hasta el momento todo sigue siendo legal”, comentó.

Daneidy también afirmó que todas sus finanzas están en orden y que cumple con sus obligaciones fiscales. “Todo se le paga a la Dian, al César lo que es del César. Yo con mis impuestos estoy al día. Todo el mundo puede venir a revisar todo lo mío y se darán cuenta que soy una mujer transparente, que luchó, salió adelante, consiguió sus cosas y se superó. No tengo dinero sucio ni nada de eso”, agregó.

Cuando se le preguntó sobre los supuestos nexos con la mafia rusa, Daneidy negó nuevamente tales afirmaciones con tranquilidad. En su testimonio, mencionó su negocio de queratinas, el cual, según ella, le ha proporcionado el estilo de vida que ha llevado en los últimos años:

“Nada, nada de esas cosas, puedes ver que no hay absolutamente nada. Ya me investigaron todas las entidades del Estado y se dieron cuenta de que todo lo mío es transparente, que he estado al día con los impuestos, y que desde el día número uno he cumplido con mis obligaciones. Lo que pasa es que mi queratina da un buen margen de ganancias, la cobro muy bien, es muy buena y tengo el voz a voz”, añadió Daneidy, quien expresó su deseo de obtener la libertad, asegurando que la sentencia en su contra fue exagerada para el tipo de delito que cometió.

Los buenos ingresos de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, han generado que muchos de sus seguidores en redes sociales o quienes están al tanto de su vida personal la cataloguen como millonaria. Sin embargo, ella no comparte esa visión. Reconoce que no le falta nada y tiene lo necesario para no sufrir calamidades, pero asegura que todo lo que tiene se lo debe a sus negocios, a pesar de que muchos cuestionan su rápido crecimiento en la industria y su reconocimiento.

En su entrevista, reveló la estrategia que, según ella, le permitió hacer un lugar en el mercado y generar las ganancias que tiene hoy en día: “Lo que pasa es que las keratinas antes valían $400.000 y $500.000, y hoy en día una keratina ya vale $180.000, que te dura seis meses. Entonces, imagínate, ¿cómo no va a ir la gente a buscarme a mí? Si yo dañe a muchas personas que cobran mucho por hacer un buen trabajo económico y tener todo Colombia que me compre, entonces dicen, ‘venga, ¿qué está pasando?’ Hay que hacer las cosas bien, una buena estrategia que saqué”, explicó.

Finalmente, Daneidy hizo énfasis en que, a pesar de todos los rumores y especulaciones en su contra, cualquiera puede seguir investigando sus estados de cuenta y finanzas, ya que no debe nada y sus negocios siempre han estado bajo los lineamientos de la ley:

“Me lo he ganado a pulso. Me pueden seguir investigando hasta lo último y se pueden dar cuenta de que soy una mujer transparente y berraca”, concluyó.