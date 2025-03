Cuenta de X de Rodolfo Hernández volvió a activarse para reprochar a Sergio Fajardo por comentarios sobre su campaña en 2022: “Hipócrita, acomodado”

La cuenta del fallecido político es administrada por su hijo - crédito Asofondos / Colprensa (Camila Díaz)

Un nuevo encontrón en redes se vivió en la mañana de este martes 11 de marzo, después de que la cuenta de X del fallecido político Rodolfo Hernández volviera a activarse.

A pesar de que el líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción falleció el 2 de septiembre de 2024, sus redes sociales han seguido generando polémica, esta vez, al aparecer para escribir contra el excandidato presidencial y posible precandidato para 2026, Sergio Fajardo.

El mensaje, que habría sido escrito por el hijo del ingeniero Hernández, no dudó en criticar una publicación de Fajardo en el que se refirió directamente a la campaña del santandereano en 2022, después de que fuera escogido por Colombia como la competencia directa de Gustavo Petro.

Según indicó la publicación, la alianza entre Fajardo y Hernández para la segunda vuelta en 2022 no se habría dado debido a la negativa del ingeniero para concederle cuotas burocráticas a cambio de su apoyo en las elecciones.

La cuenta del excandidato se fue contra Sergio Fajardo - crédito red social X

“El tibio Sergio Fajardo, no quiso ayudar en segunda vuelta porque no cedimos en su intención de dejar los consulados y embajadas. Todo para mantener los intereses de su novia: María Ángela Holguín, canciller los 8 años de Juan Manuel Santos. ¡Hipócrita, acomodado, burócrata!”, señala el mensaje.

El mensaje se dio después de que Fajardo publicara un fragmento de una entrevista con el senador Andrés Guerra Hoyos, en el que confesó las profundas diferencias que encontró en la campaña de Rodolfo Hernández, a pesar de las intenciones del santandereano por aliarse y llegar a la Presidencia de la República.

“Rodolfo Hernández me decía: ‘véngase conmigo y usted maneja el país’. Yo le dije: ‘Rodolfo, yo no, yo no me voy a ir con usted para manejar yo el país. Usted quiere que yo maneje el país, pues vote por mí, si eso es lo que quiere, yo lo manejo’. Pero él se fue. Reunimos a toda la gente de la coalición. Escuchemos a este señor en mi apartamento. Y ahí está la foto, porque yo nunca tengo que estarme escondiendo, ni tengo que borrar ni videos, ni fotos”, comentó Fajardo.

Asimismo, el posible candidato para las elecciones de 2026 comentó cuál fue su decisión en las urnas, cuando la pelea quedó entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.

“Yo le dije, ¿sabes qué? Yo, por Rodolfo no voto. A mí me da mucha pena, pero yo por este señor no voto y voté en blanco. Y después hay una gente que me dice que yo voté por Rodolfo”, continuó el político.

Sergio Fajardo lanzó duras criticas al Gobierno de Gustavo Petro - crédito @sergio_fajardo

Entretanto, las recientes declaraciones de Sergio Fajardo también motivaron la respuesta del presidente Gustavo Petro, después de que lo acusara de haber transgredido los límites éticos durante la campaña presidencial que lo llevó al poder, señalando que las consecuencias de dichas acciones se reflejan en un panorama de corrupción, incumplimientos y clientelismo en el gobierno actual.

De acuerdo con lo publicado por Fajardo en su cuenta de X, el presidente habría “cruzado todas las líneas éticas para ganar” las elecciones presidenciales.

En su mensaje, el exgobernador afirmó que esta estrategia ha derivado en una “corrupción desbordada”, el incumplimiento de las promesas de campaña y un gobierno que, según él, opera bajo un esquema clientelista liderado por Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela y figura cercana al oficialismo.

Gustavo Petro le contestó a Sergio Fajardo - crédito @petrogustavo

El presidente Petro no tardó en responder a las críticas. A través de la misma plataforma, el mandatario aseguró que su triunfo en las urnas no estuvo vinculado a prácticas corruptas, como la compra de votos o el uso de recursos provenientes del narcotráfico.

En su mensaje, Petro afirmó: “Ganamos sin comprar un solo voto ni un solo peso del narcotráfico”. Además, defendió que su administración busca transformar el país mediante acciones concretas y no con discursos vacíos.