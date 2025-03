Ciudadano chino-estadounidense confesó error que cometió durante su visita a Bogotá: “Fuera de lugar”

Su paseo por un centro comercial resultó incómodo por esta sencilla razón - crédito @storiesofcz / TikTok

El paso del turista chino-estadounidense Chris Zou , conocido en redes sociales como storiesofcz, resultó, cuando menos, incómodo cuando, en un centro comercial, descubrió que era el único vistiendo ropa de playa.

Según comentó en un video compartido a través de perfil en la plataforma TikTok, llegó a sentirse “fuera de lugar, no solo porque soy el único chino, sino también porque estoy usando pantaloneta y chanclas y hace frío en Bogotá”.

Al salir de su hotel para vitrinear en el centro comercial, dijo sentirse observado con poco agrado por algunos locales que se concentraban en su vestimenta que, aunque es usual entre extranjeros, contrasta con el clima lluvioso de la ciudad:

“Puedo ver a la gente mirándome de arriba abajo como: Wow, mira a otro $@%#& turista que vino a Bogotá pensando que iba a hacer calor porque está en América Latina y no se molestó en consultar el clima”.

Zou habría cometido el mismo error al visitar otro país latino, pero, en esta ocasión, llegó a Bogotá de manera inesperada y en su maleta había empacado para otro destino, caracterizado por sus bellas playas:

“Para ser justos, eso es algo que haría porque cometí el mismo error al ir a la Ciudad de México, pero esta vez realmente no es mi culpa. Se supone que no debo estar aquí, se supone que debo estar en Tulum. Me quedé atrapado en Bogotá, pero no sé cómo explicarle eso a la gente, en español”.

Incluso, los niños se le quedaban viendo y es que, a pesar de su clima cambiante, la mayor temperatura que alguna vez alcanzó la capital del país fue de 25,1 °C: “Como hace un momento, un niño de cinco años me miró las piernas y dijo: Ew. Lo siento amigo. Creo que eres demasiado joven para ser tan crítico”.

Con su outfit caribeño, Zou extrañó la playa, pero, aunque fuera por un momento, logró sentirse en ella; ya que, los bogotanos suelen pasearse con sus perros a donde sea que vayan: “Saben, lo que es muy emocionante de Bogotá, que no sabía antes, es que tiene muchos centros comerciales y a mí me encantan los centros comerciales, aunque no veo una sola playa. Dios mío. Qué decepción. Oh, extraño mucho la playa. Pero, por alguna razón, sí hay muchos perros en el centro comercial”.

Ciudadana colombo-china defendió el arroz chino de origen nacional, tras reseña de turista asiático:

La reseña de un turista asiático sobre el “arroz chino” que se consume en Colombia desató una oleada de comentarios en redes sobre la autenticidad y las adaptaciones culturales de este platillo. El visitante expresó que esta versión del arroz no se asemeja a lo que se consume en su país de origen, lo que provocó una respuesta contundente de Key Caix, una creadora de contenido colombo-china que buscó aclarar las diferencias entre la receta original y su reinterpretación en el país sudamericano.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, Key Caix explicó que el “arroz chino” que se encuentra en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla no es una réplica exacta de la receta tradicional china, sino una adaptación que refleja la influencia de la gastronomía local. “A mí me hirvió la sangre cuando vi la noticia de que un chino vino a probar el arroz chino (a Colombia) y dijo que eso no se comía en China”.

El platillo que ofertan restaurantes locales como típico del gigante asiático estaría basado en al arroz frito, aunque no sigue la receta al pie de la letra - crédito @keycaix / TikTok

De acuerdo con Key Caix, en China no se utiliza el término “arroz chino” para referirse a este platillo, sino que se le llama “arroz frito”. En los restaurantes de ese país, es común encontrarlo bajo nombres específicos como “Chow Fan de la casa” o “Chow Fan a la valenciana”, dependiendo de los ingredientes que lo acompañen. Esta nomenclatura refleja la diversidad de preparaciones que existen dentro de la misma categoría.

La versión colombiana del “arroz chino” se caracteriza por incluir una mezcla de diferentes tipos de carne, algo que, según la creadora, no es habitual en la receta original. En China, el arroz frito suele prepararse con una cantidad limitada de ingredientes, como vegetales, huevo y, en algunos casos, un solo tipo de carne. “Es mucho más sencillo, sin tantas cosas”, explicó Caix, que ha probado ambas versiones y disfruta las diferencias entre ellas.

La versión colombiana del “arroz chino” es el claro ejemplo de cómo las recetas internacionales se adaptan a los gustos y preferencias de los consumidores locales. En este caso, la inclusión de carnes y otros ingredientes responde a las expectativas de los comensales en Colombia, donde los platos suelen ser más abundantes y variados.

Sin embargo, para quienes buscan una experiencia más cercana a la receta tradicional china, Key Caix ofreció una recomendación: optar por la versión vegetariana del arroz frito. Según explicó, esta opción suele estar disponible en la mayoría de los restaurantes de comida china en Colombia, aunque no siempre aparece en los menús: “Si usted, en realidad, quiere probar un arroz chino tal y como se come en China, le recomiendo pedirse un arroz chino vegetariano”.