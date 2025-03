Caso Álvaro Uribe: alias Caliche aseguró que desde 2011 quiso ayudar al expresidente por “iniciativa propia”

Álvaro Uribe enfrenta un juicio oral por los delitos de fraude procesal, soborno y soborno en actuación penal - crédito Colprensa

El juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez avanzó con el interrogatorio al que fue sometido el testigo Carlos Eduardo López Callejas, conocido como alias Caliche. El sujeto habría interferido en el caso, buscando lograr que Juan Guillermo Monsalve —testigo clave del caso— cambiara su versión y testificara a favor del exmandatario, en relación con su presunta vinculación a grupos paramilitares.

Según explicó Monsalve ante el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, en efecto, alias Caliche lo buscó para que se retractara. De acuerdo con sus declaraciones, también le pidió hacer declaraciones contra el senador Iván Cepeda (declarado víctima en el caso Uribe) y lo amenazó.

“Me dijo que si yo podía sacar un video, ya que él no podía venir, también empezó a acosarme con el fin de que sacara un video retractándome y hablando mal del senador Iván Cepeda (...). Tenía que decir que ese señor nunca me había cumplido y que en el video retractándome, tenía que acusar a Iván Cepeda de la entrevista que había dado en contra de los hermanos Uribe al legislador en 2011”, detalló.

Por su parte, López Callejas aseguró que, de manera voluntaria, y sin recibir instrucciones de ningún intermediario cercano al expresidente, decidió ayudarlo. “Que quede claro que esto no viene del 2018, esto viene desde el 2011 en yo tratar de ayudarle al doctor Uribe, de iniciativa propia. Es que eso no me lo... no es que me haiga mandado (sic) ... yo ni conocía, no conozco ninguna conexión del doctor Uribe conmigo. Eso nació de corazón y de patriotismo”, afirmó el testigo, cuando fue interrogado por la fiscal del caso, Marlene Orjuela.

El testigo aseguró también que visitó a Monsalve en la cárcel La Picota de Bogotá en 2012, 2013 y 2017. En total, lo visitó cuatro veces.

