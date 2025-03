Yaya Muñoz y La Jesuu reaccionaron al posicionamiento de Norma Nivia en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Doble cara”

La comunicadora criticó el posicionamiento de la actriz frente a Don Mauricio - crédito @emfuror/IG

La casa de los famosos Colombia vivió un nuevo posicionamiento previo a la eliminación en la noche del 9 de marzo, donde los participantes expusieron las razones por las que quieren a los sentenciados fuera de la competencia.

En la placa de nominados estaban Mauricio Figueroa, La Toxi Costeña, Coco -eliminado de la competencia- y La Abuela, que, aparentemente, iba a recibir el posicionamiento de parte de Norma Nivia para que pudiera decirle en la cara de la actriz, lo que la mujer de avanzada edad vocifera dentro de la casa estudio.

Sin embargo, la decisión de la modelo y actriz habría cambiado a último minuto, provocando varias reacciones en redes sociales, como fue el caso de Yaya Muñoz, que no dudó en despacharse en contra de Norma por lo ocurrido.

De acuerdo con la eliminada por el público, “dijo que se le pararía a La Abuela, que ahora sí la escucharían”, insinuando que era una persona que jugaba en la competencia a “doble cara”.

Y agregó: “Me encanta como hace el drama, se para y es como ‘para donde voy’, luego ‘Don Mauricio me paro ante ti’ y empieza a llorar, luego de que dijo que se le pararía a La Abuela y le diría de todo, por haber dicho que era una doble cara … Me encanta cuando el tiempo pone todo en su lugar. Oh Normita, tú solita te matas”, con palabras cargadas de sarcasmo e ironía.

Otra de las que criticó el actuar de Norma en el posicionamiento fue La Jesuu, que había salido en defensa de la actriz cuando quedó eliminada de la competencia, también dejó su opinión sobre la decisión de cambiar su posicionamiento. La primera publicación de la vallecaucana al percatarse de la situación fue una fotografía con cara de sorpresa y con la frase “Normaaaaaaa? Alguien me explica?(sic)”, provocando reacciones entre sus fans.

Después de esto, Valentina Ruiz, nombre de pila de la creadora de contenido afirmó que la iban a “funar” por todo lo bueno que dijo cuando regresó a la casa estudio a través de la pantalla.

Adicionalmente, la joven comparó la situación con lo que ocurrió en su gira de medios y dijo lo que dijo sobre el comportamiento de Yaya, pero “en plena pantalla le hubiera dicho ‘no Yaya, es que vos sos una de las mejores personas que hay en la casa’, hermana eso fue lo que pasó, si no le ibas a decir nada a la abuela, quédate callada”.

Las reacciones del público no tardaron en aparecer, por lo que algunos internautas respaldaron las declaraciones de Yaya y La Jesuu, con mensajes como, por ejemplo: “Norma salió más tibia que Karola”; “entonces Yaya tenía razón sobre lo que decía de Norma, se parece a una martuquis”; “Norma es la nueva versión de Martha Isabel Bolaños, qué miedo”, entre otros.

Yaya en contra de Norma Nivia

Después de abandonar la competencia y con la posibilidad de interactuar con sus excompañeros a través de la pantalla en la sala de la casa estudio, Yaya Muñoz volvió para despacharse contra Norma.

“Norma, Norma, Norma, ¿quién se iba a imaginar que la que menos corre, vuela?… yo no sé, pero de las amigas tendría mucho cuidado… como me gusta confirmar que lo que yo sentía era real, no me equivoqué“, dijo Yaya.

Esto dejó a más de uno de los participantes de esta temporada que aún siguen en competencia bastante consternados, pues a los que salen de la casa estudio se les prohíbe revelar mayor información de lo que dicen en el exterior sobre la competencia.