Ministro de Defensa amenazó con cárcel por filtración de documento que plantea el fracaso de una operación militar dirigida por él: “En grave riesgo la identidad de quienes participaron”

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, emitió un fuerte pronunciamiento en sus redes sociales tras la publicación de un artículo en Semana sobre la Operación Fortaleza.

A través de su cuenta de X, el titular de la cartera de Defensa calificó el reporte de la revista como “impreciso” e insistió en que la operación, lejos de ser un fracaso, cumplió su misión de proteger a la población civil de los ataques del Clan del Golfo y otros grupos armados en la región de Antioquia.

El artículo de Semana, titulado “Operación Desastre”, cuestionaba la eficacia de la intervención militar y destacaba varios problemas durante su ejecución, lo que, según Sánchez, no se corresponde con la realidad. En su mensaje, el ministro defendió la operación, que tuvo como objetivo proteger a los habitantes de la vereda Cancha Manila, en el municipio de Segovia, y expulsar a los actores armados ilegales de la zona.

Sánchez enfatizó que el nombre correcto de la misión fue “Operación Fortaleza” y destacó que se cumplió con éxito, a pesar de los desafíos inherentes a las operaciones militares. Según él, las fuerzas especiales involucradas evitaron que más de 2.000 personas fueran desplazadas por la violencia del conflicto, e incluso se evitó una posible incursión del Clan del Golfo, que estaba en conflicto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC.

“El daño en la batalla no deseado no desvirtúa el cumplimiento de la misión”, agregó el ministro, haciendo alusión a las bajas sufridas durante la operación, aunque aclaró que estas son inherentes a cualquier enfrentamiento bélico y no representan un fracaso. También señaló que, en un conflicto armado, las variables como el clima, el terreno y la voluntad del enemigo son factores fuera del control de las fuerzas militares.

Sánchez dejó claro que se trata de una misión que se ejecutó siguiendo los protocolos establecidos por las Fuerzas Militares de Colombia y que, al igual que otras operaciones, está siendo objeto de investigaciones para determinar las circunstancias y consecuencias de su desarrollo.

En ese sentido, el proceso de revisión de la operación incluye la Revista Después de la Acción (RDA), un análisis exhaustivo de las misiones, en el que se exploran áreas de mejora y se garantiza la transparencia de las acciones militares.

Sin embargo, el foco principal del mensaje fue la denuncia de la filtración de información clasificada sobre la operación. Sánchez afirmó que la divulgación de detalles confidenciales pone en peligro la seguridad de los involucrados, y más aún, la identidad de los miembros de las fuerzas especiales que participaron en la misión.

Según el ministro, la filtración constituye un “grave delito”, con penas que podrían ir de 5 a 8 años de prisión para los responsables, en especial si se trata de personal militar en servicio activo.

Además, Sánchez sugirió que algunas personas involucradas en la elaboración del artículo indujeron a Semana a publicar datos incorrectos que podrían haber generado confusión o desinformación. Puso como ejemplo la referencia al sistema de armas Arpía, que en el artículo fue descrito erróneamente como un avión, cuando en realidad se trata de un helicóptero de ataque con más de 30 años de antigüedad.

Otro ejemplo fue la interpretación errónea del término “Omitido”, que aparece en los cuadros de la Revista Después de la Acción. Según el ministro, el uso de esta palabra no hace referencia a una omisión de información, sino a que no hay detalles adicionales que agregar sobre ese aspecto de la operación.

Pese a las críticas al artículo, el ministro reiteró su compromiso con la libertad de prensa y la transparencia. Sin embargo, subrayó que esta libertad no debe ser utilizada para poner en riesgo la seguridad de las operaciones ni de quienes las ejecutan. “Como Ministro de Defensa, tengo un compromiso mayúsculo con proteger la importante labor de la prensa”, afirmó.