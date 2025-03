Katherine Miranda reveló si en la Alianza Verde ya están pensando en candidatura presidencial para 2026: respuesta sorprendió

La representante a la Cámara Katherine Miranda se refirió a la campaña presidencial del 2026 y si dentro de la colectividad han pensado en posibles aspirantes - crédito Colprensa

Los movimientos internos dentro del partido Alianza Verde parecen ser un reflejo de las tensiones que marcarán la preparación para las elecciones presidenciales en 2026: en las que se elegirá el reemplazo del actual mandatario, Gustavo Petro, para los próximos cuatro años. Y para el cual ya el panorama político se intensifica, día tras día, con la presentación de nuevos nombres, que han acelerado la discusión sobre el perfil que debe tener el nuevo jefe de Estado.

Al respecto, la representante a la Cámara Katherine Miranda una de las voces que goza de mayor impacto al interior de la colectividad, entregó declaraciones sobre el presente y futuro de su partido, así como sobre las alianzas y liderazgos que contemplan para las futuras contiendas. En medio de la polémica por una posible escisión debido a diferencias internas sobre la relación del partido con el presidente de la República, Gustavo Petro.

La representante a la Cámara Katherine Miranda indicó que al interior del partido Verde habría diferentes corrientes que han empezado a prepararse para las elecciones del 2026 - crédito Colprensa

En medio de este contexto, Miranda reveló que este asunto impactará de manera directa en las estrategias para el próximo ciclo electoral, que tendrá su momento cumbre el 31 de mayo de 2026. Una de las posibles apuestas de esta representatividad sería la construcción de una coalición con partidos como Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso; en pro de apoyar una candidatura que haga contrapeso a otros sectores políticos del país.

“Estamos concentrados de cara al 26 en crear una gran coalición con Dignidad y Compromiso y con el Nuevo Liberalismo, que han sido compañeros históricos de nosotros”, confirmó la congresista por la circunscripción de Bogotá, que participó en el evento que se llevó a cabo en el icónico hotel Tequendama, y en el que no hubo acuerdo en la jornada del lunes 10 de marzo.

¿Cuál podría ser el candidato a la presidencia del partido Alianza Verde?

En cuanto a los nombres que podrían representar las nuevas caras, Miranda destacó liderazgos como los de Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, y Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y que en dos ocasiones ha aspirado a la presidencia (2018 y 2022), sin éxito. Sin embargo, la parlamentaria aclaró que hasta la fecha no han definido una candidatura presidencial concreta, pues señaló que, dentro de las nuevas voces del partido, el apoyo es diverso. “Aún no hemos hablado de Presidencia”, remarcó.

Katherine Miranda reconoció que un sector de Alianza Verde quiere sumarse al frente amplio desde el Gobierno para los próximos comicios presidenciales - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Andrea Puentes/Presidencia

La solicitud de escisión presentada por Miranda y otros cinco congresistas, como la senadora Angélica Lozano, esposa del exacaldesa López, también responde a las divisiones ideológicas internas que han surgido. Al respecto, la congresista afirmó que, si no se llega a concretar esa separación, lo más probable es que algunos miembros, incluido su caso, reconsideren su permanencia en Alianza Verde; teniendo en cuenta que hay un sector que es fiel al jefe de Estado y que ha marcado la división al interior del partido.

“Yo creo que lastimosamente el Partido Verde se va a desdibujar si termina en ese Frente Amplio de la mano de Comunes, de la mano de (Carlos) Caicedo (líder de Fuerza Ciudadana) y otras fuerzas políticas. Eso no es el Partido Verde, y si eso llegase a pasar no nos dieran la decisión. Yo creo que claramente, pues lo digo a modo personal, mi camino no podría ser en el Partido Verde”, expresó la representante, sobre un tema que resultaría crucial en la escena política.

Un grupo de seis congresistas de la Alianza Verde solicita formalizar su separación para formar un nuevo partido debido a diferencias con el gobierno de Gustavo Petro - crédito @AngelicaLozanoC/X

De esta manera, la congresista parece haberse adelantado a un escenario que, por el momento, está “en veremos”, a la espera de si se confirma la calculada separación; o, por el contrario, se mantendrá la estructura del partido tal y como se le conoce, caracterizado por albergar a sectores tan disparejos en su forma de ver y entender la política actual.