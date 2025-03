Joven denunció que tuvo que lanzarse por la ventana de un vehículo que pidió por aplicación: “Empecé a sentirme adormecida”

La denuncia desató todo tipo de comentarios - crédito xippp_ / TikTok

Un caso de inseguridad ocurrido en Bogotá generó preocupación entre las habitantes de la ciudad, pues una joven denunció a través de su cuenta de TikTok cómo logró escapar de un vehículo que solicitó por una aplicación de transporte pues, al parecer, el conductor pretendía hacer algo en su contra. Según su testimonio, que fue publicado el fin de semana del Día de la Mujer 2025, las placas del automóvil no correspondían con las indicadas en la aplicación, pero ella decidió confiar.

La joven contó que solicitó un servicio de transporte a través de la aplicación Didi alrededor de la 1:00 a. m., tras haber estado con amigas. El vehículo llegó rápidamente y ella notó que las placas no coincidían con las registradas en la aplicación, aunque decidió abordar luego de que el conductor le explicara que estaba utilizando otro vehículo debido a un “bono” que quería ganar en la aplicación. La joven admitió que confió en la explicación del sujeto que iba al volante, pero describió esta decisión como un “gran error”.

Y es que la situación se tornó alarmante aproximadamente 10 minutos después de iniciar el trayecto: “Empecé a sentirme adormecida, empecé a sentir que la lengua como que estaba seca, estaba rara. De una le dije al tipo, le grité como: ‘Ábrame la puerta ya’. El tipo lo que hizo fue echar seguro en el carro como diciendo: ‘No, no va a pasar’”.

La joven aseguró que su ventana estaba completamente abierta, lo que le permitió tomar una decisión desesperada para evitar un desenlace peor: sin dudarlo, se lanzó fuera del vehículo en movimiento. “Empecé a gritar con todas mis fuerzas que alguien, por favor, me ayudara”, contó la joven en su video, donde mostró cómo quedaron algunas partes de su cuerpo tras la caída.

Una vez fuera, comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero debido a la hora, las calles estaban solas. Finalmente, una familia que escuchó sus gritos la asistió; los ciudadanos le abrieron la puerta de su hogar y contactaron a la Policía Metropolitana de Bogotá.

Según informó la joven en su video, las autoridades llegaron al lugar y ella presentó una denuncia al día siguiente. Sin embargo, hasta el momento, no se han reportado avances en la investigación ni acciones concretas en contra del conductor implicado.

En su testimonio, la joven expresó las secuelas emocionales que ha enfrentado tras el hecho en el que vio en riesgo su integridad. Incluso, aseguró que ha experimentado ataques de pánico y que le resulta difícil volver a confiar en los servicios de transporte por aplicación, a pesar de seguir los protocolos de seguridad.

La víctima hizo un llamado a la prevención a todas las mujeres que utilizan este tipo de vehículos, instando a otras personas a verificar siempre que las placas y el conductor coincidan con la información proporcionada por las aplicaciones. Del mismo modo, algunos internautas recomendaron tomar foto de las placas, del conductor y compartir la ubicación con sus allegados para tener un respectivo seguimiento del viaje.

Este caso desató todo un debate en redes sociales sobre la seguridad en los servicios de transporte por aplicación y la responsabilidad de las plataformas para garantizar la protección de sus usuarios: “Uno NUNCA se debe subir al vehículo si no corresponden las placas! A mi también me llegó un vehículo así y no me subí y pasé la queja”. Aunque algunos culparon a la joven, lo que generó rechazo entre las ciudadanas, pues la estaban culpando por estar en la calle: “A la una de la mañana qué hace una mujer en la calle”.

El caso reitera la importancia de tomar precauciones al utilizar servicios de transporte y la necesidad de que las autoridades y las empresas involucradas refuercen las medidas de seguridad para prevenir situaciones similares en el futuro.