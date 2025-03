Critican la solicitud de Laura Sarabia de eliminar la hoja de coca de la lista de sustancias dañinas: “Este Gobierno todo lo que hace termina favoreciendo a los narcos”

Laura Sarabia recibió críticas por su papel en el Gobierno Petro, al ocupar cuatro cargos en tres años, pero desde la Cancillería ella resalta sus logros en un mes - crédito @CancilleriaCol/X

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, presentó este lunes 10 de marzo ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU una solicitud para que la hoja de coca sea retirada de la lista de sustancias más peligrosas.

En su intervención en el 68º período de sesiones de la Comisión, celebrado en Viena, Austria, Sarabia aclaró que esta petición no implica un cambio en la política de erradicación del cultivo de coca en Colombia.

Dicha petición desató múltiples reacciones por parte de personalidades políticas del país. Mientras algunos lanzaron fuertes críticas a la canciller y al Gobierno nacional, otros apoyaron su propuesta.

La precandidata presidencial Vicky Dávila reaccionó con dureza ante la solicitud de la canciller Laura Sarabia en la ONU para excluir la hoja de coca de la lista de sustancias dañinas. Dávila criticó el gesto, asegurando que las acciones del gobierno actual parecen beneficiar a los narcotraficantes.

Según su declaración, el enfoque de la administración de Gustavo Petro ha sido insuficiente para combatir el narcotráfico de manera efectiva, lo que ha llevado a un incremento en la producción de cocaína.

La experiodista también señaló que durante el mandato de Petro se debilitó la lucha contra toda la cadena del narcotráfico, priorizando la interdicción, pero sin lograr erradicar el problema de fondo.

“Laura Sarabia pidió en la ONU eliminar la hoja de coca de la lista de sustancias dañinas. No hay derecho, este Gobierno todo lo que hace termina favoreciendo a los narcos. Petro primero acabó con la lucha contra toda la cadena del narcotráfico y estamos nadando en cocaína. Se dedicó a la interdicción que no es suficiente. Además no erradica. Los peores criminales, que son narcos, están libres por ser gestores de paz. Una desgracia absoluta. Protegieron a “Araña”, pedido en extradición por Estados Unidos. ¿Qué más quieren?”, aseveró la periodista por medio de su cuenta de X.

Vicky Dávila lanzó fuertes críticas al Gobierno nacional por solicitud realizada por Laura Sarabia - crédito @VickyDavilaH

Pero la periodista no fue la única que dedicó una publicación al tema en su cuenta de X, ya que también el exsenador Ernesto Macías también expresó su desacuerdo con dicha propuesta. “@laurisarabia, la hoja de coca es un cultivo de uso ilícito y criminal. Excluirla de la lista de sustancias más dañinas para la humanidad, es cohonestar con ese flagelo. Además, es proteger el principal negocio de los narcoterroristas más peligrosos del planeta”, escribió en su cuenta de X Macías.

Incluso el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón Bueno comentó acerca del tema diciendo que con esto le harían “un gran favor” al crimen organizado. “Gran favor al crimen organizado, al terrorismo, al narcotráfico, a los que destruyen bosques tropicales y contaminan ríos. Sobre todo gran favor a la corrupción política con miras al 2026. La consolidación de un narco-estado, le hace un daño terrible al pueblo colombiano, y al prestigio y credibilidad de Colombia en el exterior”.

Juan Carlos Pinzón criticó propuesta de legalizar la hoja de coca - crédito @PinzonBueno

A ellos se sumó el presidente del partido Político Colombia Justa Libres, Ricardo Arias quien dijo que no había un sustento científico que respalde la petición que hizo la canciller ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU.

“POR DIOS!!! Consecuencias del querer pasar por “novedosa” y “moderna” cuando no se tiene un solo sustento científico que valide tan dañina petición. Canciller Laura Sarabia pide ante la ONU sacar a la hoja de coca de la lista de sustancias más dañinas”, comentó el presidente de la colectividad por medio de una publicación en su perfil de X.

Ricardo Arias lanzó fuertes críticas a la petición de Laura Sarabia a la Onu - crédito @RicardoAriasM

Por otro lado, entre las personas que vieron con buenos ojos la solicitud realizada por la funcionaria del Gobierno de Gustavo Petro se encuentra uno de los hijos del expresidente colombiano Juan Manuel Santos. Se trata de Martín Santos que hizo una publicación en su perfil de X diciendo que la coca no es lo mismo que la cocaína. “Es hora de regular la hoja de coca para ser usada con fines agroindustriales, medicinales, gastronómicos y más. La coca no es cocaína”, opinó.

Martín Santos defendió la solicitud hecha por la canciller Laura Sarabia - crédito @MartínSantosR