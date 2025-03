Yaya Muñoz arremetió de nuevo contra Jhovanoty y contó las razones por las cuales salió de la emisora donde ambos trabajaron

Yaya Muñoz se despachó de nuevo contra Jhovanoty por su mala relación en la emisora 'La Kalle' - crédito @yayamuñoz/IG

Yaya Muñoz se convirtió en la quinta eliminada por el público de La casa de los famosos Colombia, en medio de una polémica nominación, luego de que Melissa Gate la incluyera en la placa de sentenciados. Su paso por la casa de los famosos dejó varios momentos para la posteridad, como su mala relación con Jhovanoty.

“Es crecidísimo, se vende como un humorista, y jajaja, la linda persona, pero en el lugar en que trabaja y en el área en que trabaja, todo el mundo lo dice: es maleducado, es grosero, mala persona (...) El tipo se ve excelente persona ante televisión, ante las cámaras (...) cero ser humano y, o sea, está él y está el ego más arriba”, fueron algunas palabras de la ibaguereña.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Luego de su eliminación del ‘reality’, la presentadora indicó que desea aclarar en privado la situación con Jhovanoty - crédito cortesía del Canal RCN

Estas declaraciones de la exparticipante del reality del Canal RCN llevaron a que el humorista se pronunciara, asegurando que no tiene ningún tipo de conflicto con ella “estábamos trabajando para un formato en el que tú no te desarrollas tan bien, seguramente para televisión, para lo que estás haciendo, está perfecto, pero estábamos haciendo radio”, sentenció el comediante en una publicación.

En su paso por diferentes medios de comunicación, Yaya estuvo conversando sobre su experiencia en el formato de convivencia del Canal RCN y en entrevista con Bravíssimo gracias a la presencia de Marcelo Cezán, la comunicadora habló nuevamente sobre lo que dijo dentro de la casa estudio acerca de su percepción sobre Jhovanoty. Aseguró que cuando le preguntan por él dice que “no me parece mala persona”.

Yaya Muñoz fue una de las participantes más polémicas en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/IG

Y agregó que: “Creo que no lo expresé de la manera adecuada porque claramente, yo estaba ahí en mi adrenalina, se me olvidó que tenía todas las cámaras encima y uno se lo comenta al amigo”, recalcando que incluso en ocasiones se no se sintió cómoda con el personaje e incluso, ignorada.

Por otro lado, dijo que intentó tener varios acercamientos con el comediante a pesar de que la relación en la emisora no fue la mejor, pero ahí no terminó su declaración, pues dijo que Jhovanoty fue muchas veces a pedir su cabeza. “Yo traté muchas veces de llevarme bien con él y de hablarle, pero de parte de él yo siempre sentí una barrera. Hubo momentos en los que yo le hablaba y él me daba la espalda”.

Varias semanas después de que Yaya Muñoz tuviese duras palabras contra Jhovanoty, el comediante se defendió en sus redes sociales - crédito @peretantico/Instagram

Por último, dijo sentirse conforme al haber aclarado la situación que ocurrió con el humorista afirmando que, si no tenía una buena imagen del comediante, tendría que cambiar sus declaraciones al respecto: “No nos la llevamos bien, no me pareció una buena persona en algunos momentos, y ya. Tengo que hablar desde lo que siento, desde el respeto y desde mi experiencia”.

Amoríos con James Rodríguez y un reguetonero

Uno de los temas que más despertó interés entre los seguidores de la presentadora ibaguereña, fue la relación que sostuvo con un reconocido reguetonero llamado Zion.

“Uy, yo no les voy a mentir a ustedes. Eh, sí. Fui novia y salí con él hace ya más de 8 o 9 años. Cuando grabo un video con él, hace muchísimos años, ya hace rato, estuvimos saliendo un buen tiempo, por lo menos unos 3, 4 meses, sí, fuimos novios, lo quiero, hoy en día es un gran amigo”, contestó.

Sobre el aparente coqueteo de James Rodríguez, aseguró que “no pasó nada” entre ellos. “Yo conocí a James una vez hace muchos años, pero no pasó nada (…) Yo lo conocí de lejitos (...) solamente lo conocí”, afirmó, intentando restar importancia al tema del que conversó con sus compañeros de reality.