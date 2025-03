Suegra de Armando Benedetti defendió a su yerno por los polémicos audios con Laura Sarabia: “Tenía unos tragos adentro y es malo para conseguir plata”

Adelina Covo aseguró que, durante ese episodio, el entonces embajador de Colombia en Venezuela estaba bajo los efectos del alcohol - crédito Colprensa/Captura de Pantalla Redes Sociales

Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti, quien recientemente fue designado como nuevo ministro del Interior del Gobierno de Gustavo Petro, nuevamente ha salido en defensa de las polémicas que involucran a su yerno.

En declaraciones dadas a Semana, la mujer se refirió al episodio en el que el entonces embajador de Colombia en Venezuela había enviado unos audios a la actual canciller de Colombia, Laura Sarabia, donde no solo se escucharon malos tratos del funcionario, sino que también se conoció que el entonces diplomático tenía información sobre la campaña presidencial del líder del Pacto Histórico en 2022.

“Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (…) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (…), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa (SIC) con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos”, se escuchan en los audios revelados por el citado medio de comunicación en el año 2023.

Las recientes filtraciones de una conversación entre Armando Benedetti y Aida Merlano, generaron críticas sobre sus expresiones machistas dirigidas hacia Laura Sarabia, actual directora del Dapre, lo que provocó un contundente reclamo feminista - crédito Montaje Infobae

Al respecto, Adelina Covo mencionó que, en su visión, Benedetti no estaba hablando en serio, y que, para la fecha en la que envió dichas grabaciones, se encontraba en estado de alicoramiento.

“Armando (Benedetti) estaba borracho el día en que envió esos audios. Tenía unos tragos adentro. De pronto estaba fanfarroneando”, mencionó la suegra del nuevo ministro del Interior a Semana. Además, aseveró que su yerno no tiene ningún secreto frente a la campaña de Petro, y resaltó que él no es una persona idónea para recoger dinero exclusivo para la época electoral.

“El borracho, cuando tiene dos copas adentro, no está borracho, da para fanfarronear y decir lo que no debió. Además, Armando es malo para conseguir plata para una campaña política. Él no sabe pedirle plata a nadie. Él no sabe hacer negocios, la gente tiene una idea equivocada de él”, subrayó Covo.

La mujer sostuvo que su yerno estaba fanfarroneando el día de las declaraciones contra Laura Sarabia - crédito @adelina_covo/X

Adicionalmente, la familiar del designado jefe de cartera aseguró que estuvo cerca de la campaña de Petro, por lo que descartó que su yerno tenga guardado secretos que podrían involucrar al hoy mandatario de los colombianos.

“Yo también estuve cerca de la campaña, no al lado de ellos, sí, escuchaba los chismes y runrunes internos. Y reitero: no hay secretos. El secreto que sí tiene Benedetti es él mismo, el manejo magistral que sabe hacer en ciertas situaciones (...) lo que pasa es que pocas personas son tan buenas estrategas como Armando. Tiene olfato para saber con quién hay que trabajar en política”, comentó.

Adelina Covo enfatizó en que Armando Benedetti ha venido superando sus problemas con el alcohol - crédito Colprensa

Benedetti y su problema con el alcohol

De igual manera, Adelina Covo reveló que Armando Benedetti ha enfrentado varios problemas con el licor, lo que le ha generado problemas no solo profesionales sino personales, pero que, según ella, por su trabajo, ha logrado resucitar hasta ocupar un alto cargo en la administración de Gustavo Petro.

“Armando (Benedetti) estuvo casi en la cúspide cuando (Gustavo) Petro se posesionó en la Presidencia, y se cayó. Él tenía todo lo que puede llegar a aspirar un político, y se cayó. Ahí la habilidad de él, mire cómo se ha levantado y mire cómo está. Se ha terminado convirtiendo nuevamente en el apoyo del presidente. Es muy inteligente para valorar eso. No lo tirará por la borda. Por eso creo que él podrá mantenerse en la sobriedad (...) yo creo que Armando está en una de las mejores rachas de su vida, por lo que me ha dicho mi hija”, afirmó.

Por último, la suegra de Armando Benedetti le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro para que aproveche las capacidades de su yerno para afrontar el último año y medio que le resta de periodo presidencial. “Petro sabe que tiene un compromiso con la historia. Y si el proyecto político se queda hasta el 7 de agosto de 2026, pasará muy mal a la historia”, puntualizó.

La mujer señaló que sostiene conversaciones con el presidente Petro - crédito Adelina Covo/Facebook