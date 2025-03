Mujer fue asesinada a balazos dentro de un estadero en Santa Marta: 3 niñas quedaron huérfanas

Las autoridades trabajan por esclarecer la situación - crédito Colprensa

En la madrugada del domingo 9 de marzo de 2025, un ataque armado sacudió al barrio San Pablo, ubicado en el sur de Santa Marta, y cobró la vida de una mujer identificada como Deidis Zúñiga Vives, conocida cariñosamente por sus allegados como Dandy. Según medios locales como Seguimiento.co y El Informador, la víctima, de 30 años, se encontraba desempeñando su labor como administradora del estadero y billar La Favela cuando fue atacada por dos hombres que llegaron al lugar en motocicleta.

Los agresores se acercaron a la mujer y uno de ellos desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones por lo que quedó gravemente herida y fue trasladada por sus allegados a la Clínica El Prado, donde los médicos intentaron salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, la mujer falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

Cabe mencionar que Dandy se encontraba celebrando el Día Internacional de la Mujer en compañía de varias de sus amigas, según detallaron las primeras versiones recogidas por la Policía Metropolitana de Santa Marta, que además confirmó que la víctima era madre de tres niñas, era conocida en la comunidad por su cercanía con los clientes del negocio y su rol como madre trabajadora.

El ataque desató indignación entre los habitantes del barrio San Pablo y en toda la ciudad de Santa Marta, donde los casos de violencia armada se han convertido en motivo de preocupación en los últimos meses y es que precisamente la joven fue atacada en medio de una fecha en la que se conmemora a las víctimas de la violencia de género en el mundo.

Tras el asesinato, la Policía Metropolitana de Santa Marta inició las investigaciones correspondientes con el objetivo de identificar y capturar a los responsables del ataque, razón por la que se están revisando las cámaras de seguridad del sector y recopilando testimonios de testigos que puedan aportar información clave para el caso.

Aunque hasta el momento no se han revelado detalles sobre los posibles móviles del crimen, las autoridades no descartan ninguna hipótesis, pues la modalidad del ataque, ejecutado por sicarios en motocicleta, es un patrón recurrente en hechos de violencia relacionados con ajustes de cuentas o conflictos personales, aunque esta línea de investigación aún no ha sido confirmada oficialmente, por lo que no se descarta que se trata de un feminicidio.

Cabe mencionar que el asesinato de Deidis Zúñiga Vives se suma a una serie de hechos violentos que han sacudido a Santa Marta en los últimos años. Esto no solo afecta la percepción de seguridad, sino la actividad económica de la ciudad, teniendo en cuenta que es uno de los principales destinos turísticos de la región Caribe.

Ante la gravedad de esta situación, la comunidad local expresó su preocupación por el aumento de los casos de sicariato y otros delitos violentos, que afectan tanto a residentes como a comerciantes. Además, el crimen de Dandy reavivó el debate sobre la necesidad de reforzar las estrategias de prevención y control del delito.

Reacciones de los vecinos

El asesinato de la ciudadana tiene en alerta a los habitantes del barrio San Pablo, que lamentan la pérdida de una mujer trabajadora y madre de familia por lo que, en redes sociales, amigos y conocidos de la víctima han expresado su dolor y exigen justicia para esclarecer el caso y castigar a los responsables.

Por su parte, las autoridades reiteraron su compromiso de avanzar en las investigaciones y garantizar que este crimen no quede impune. Mientras tanto, los vecinos del sector están a la espera de respuestas que permitan devolver la tranquilidad a una zona marcada por la inseguridad y la violencia.

El caso de Deidis Zúñiga Vives demuestra la importancia de implementar medidas en términos de seguridad ciudadana para proteger a sus habitantes y turistas.