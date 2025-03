Video·Milan y Sasha cantan y saltan Music Sessions No. 53 en Argentina: la tiraera de Shakira contra Pique y Clara Chía

Los niños se robaron todas las miradas en el espectáculo musical de su mamá - crédito @Electra787/X

Milan y Sasha se robaron varios momentos durante las dos presentaciones que hizo la colombiana en Buenos Aires en el Campo Argentino de Polo, donde reunió a cerca de 120.000 fanáticos en terreno bonaerense. Shakira interpretó varios temas e incluso, sus dos retoños fueron los protagonistas además de las grabaciones en Acróstico, de mandarles unos cuantos halagos a su mamá desde la gramilla.

Uno de los momentos que no pasó desapercibido por los asistentes al espectáculo fue cuando Milan y Sasha reaccionaron a la interpretación del tema Music Sessions No. 53 junto a Bizarrap. En las imágenes se ve a los niños sentados mientras la colombiana interpreta el fragmento: “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también … Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén, por mí todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella también”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Shakira agradeció el cariño de su público en Bogotá con un emotivo audio de despedida - crédito @sahkira/Instagram

Cuando la artista se movilizaba entre los pasillos existentes entre las dos localidades en gramilla, captan a los dos niños cantando el tema que dedicó la barranquillera a su expareja.

De repente, Milan y Sasha se ponen de pie y comienzan a saltar al ritmo de la composición musical que la artista hizo cuando se enteró de la infidelidad de Gerard Piqué con la joven Clara Chía, lo que para los asistentes fue un evidente hecho de que los niños ya saben de la historia de amor que desencadenó esto.

Shakira durante la presentación de 'Music Sessions 53' sus hijos fueron captados bailando a ritmo del tema musical - crédito Colprensa

Las redes sociales no perdonaron y en poco tiempo compartieron sus opiniones respecto a la reacción de los niños al tema que estrenó su mamá en 2023, cuando saltó a la luz el escándalo de la Hacienda española. Entre los más destacados están: “Se están gozando el tour, pa’ tipos como tuuuuuuuuuu”, acompañado de lobos y notas musicales, otro dice “para nadie es mentira que los niños tienen internet y en Estados Unidos se han enterado de todo, por eso el temor de que ahora estén más pendientes de streamers y no de fútbol“, entre otros.

El impacto para la economía con las presentaciones de Shakira en Colombia

Shakira brindó dos conciertos en el estadio El Campín de Bogotá, como parte de "Las mujeres ya no lloran World Tour" - crédito María Alejandra Villamizar y Páramo Presenta

Con cuatro conciertos, dos en Bogotá y dos Barranquilla, la cantante generó un impacto económico superior a los 206 mil millones de pesos beneficiando sectores como el turismo, la hotelería, el comercio y el transporte, según cifras compartidas por la oficina de prensa de Shakira, que fue la organizadora del regreso de Shakira a Colombia.

De acuerdo con la información otorgada, las presentaciones de Shakira atrajeron a más de 170.000 personas en ambas ciudades, con una ocupación hotelera del 95%, y también dio la generación de 18.500 empleos directos e indirectos.

Shakira dejó importantes ganancias para Bogotá - crédito @shakira/Instagram

En el caso de Bogotá, sus conciertos en el estadio El Campín el 26 y 27 de febrero hubo una inyección de cerca de 136 mil millones de pesos en la economía capitalina, consolidando la ciudad como un epicentro de eventos de talla mundial.

28 mil millones de pesos en consumo de alimentos, transporte y souvenirs.

11 mil millones de pesos en ingresos hoteleros, con un 95% de ocupación.

34 mil millones de pesos en impacto económico adicional en comercio y servicios.

5000 empleos directos y 1500 empleos indirectos.

80.000 asistentes en dos fechas, de los cuales 24.000 eran turistas (30% del total).

Aumento del 50% en la demanda de vuelos y 1.800 operaciones aéreas nacionales e internacionales.

Shakira en Barranquilla fue un hito para la economía de la ciudad

Barranquilla también vio beneficiada su economía con los conciertos en pleno Carnaval - crédito @shakira/Instagram

El regreso de Shakira a su tierra natal los días 20 y 21 de febrero generó un impacto de 67 mil millones de pesos, lo que representa el 0,33% del PIB trimestral de la ciudad. Estos son los números que dejó la cantante con su paso:

Más de 85.000 entradas vendidas.

42% de los asistentes fueron turistas nacionales y 6% internacionales (Brasil, Chile, Ecuador, EE. UU. y México). El gasto promedio por visitante fue: en los residentes locales de 1.200.000 pesos y en los visitantes nacionales: 2.946.000 pesos, mientras que los visitantes internacionales dieron un gasto de 3.550.000 pesos.

95% de los turistas visitaron el Gran Malecón, con 43.000 visitantes en dos días.

12.000 empleos generados.