Alerta sorprendió en ‘La casa de los famosos’ con detalle por el Día de la Mujer: “Por más hombres así”

Alerta se disfrazó de mimo y le dio una sorpresa a las mujeres en 'La casa de los famosos Colombia'

El sábado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer, una fecha muy especial en la que se conmemora y exalta el rol de todas las mujeres del mundo a través de la historia hasta la actualidad. Distintas ciudades a nivel mundial vieron a las mujeres marchar reivindicando las luchas que sostuvieron y, todavía, hoy, sostienen.

A pesar del aislamiento del mundo exterior que rige La casa de los famosos Colombia, el programa de telerrealidad del Canal RCN no fue ajeno a la fecha, y por ese motivo el Jefe motivó a los hombres para que tuvieran gestos especiales con ellas.

Sin duda, uno de los que más destacó por su autenticidad desde el punto de vista de las famosas y el de los televidentes fue ‘Alerta’, que sorprendió con la particular estrategia que utilizó para homenajearlas.

Juan Ricardo Lozano (nombre de pila del humorista) tomó la decisión de disfrazarse de mimo, ubicándose en el pasillo que separa las habitaciones Agua y Fuego, con el fin de que pudiera interceptar facilmente a cada una de las mujeres que todavía siguen en competencia.

La mimíca consitió en que el trapeaba el piso e inicialmente les pedía que tuvieran cuidado con pisar donde estaba húmedo. Luego, terminaba de treapear y les pedía a cada una de las mujeres que le ayudaran a secar el piso, sacudiendo una toalla imaginaria. Una vez terminaban, ‘Alerta’ tomaba la toalla y se las cambiaba por un sencillo ramo de flores, forrado en papel.

Con una estrategia singular, el humorista le dio un detalle muy especial a las mujeres que siguen en la competencia - crédito Canal RCN

Con la ayuda de Lady Tabares, ‘Alerta’ fue captando a cada una de las mujeres del programa. La primera fue Norma Nivia, que a pesar de la sorpresa no tardó en captar la dinámica. Con las siguientes, Karina García y La Toxi Costeña, fue algo más demorado, debido a que no entendieron la dinámica de ‘Alerta’ en un primer momento, y de hecho se ve a Karina alejándose, extrañada por el comportamiento del humorista.

En cambio, la Toxi se mantuvo allí mientras Lady Tabares le explicaba lo que tenía que hacer. Luego de un rato regresó Karina y esta vez sí participó de la mímica. Cuando recibió su ramo, dijo: “Gracias. Por más hombres así. Para que consientan a sus mujeres en la casa. Regalen rosas, niños”. También aprovechó para reconocer que durante la jornada “se han comportado demasiado lindos los niños de la casa”.

La siguiente en pasar fue Yina Calderón, que se comprometió más con la mímica. En ese momento salió Melissa Gate, pero al darse cuenta de la situación se devolvió rápidamente a su habitación.

Melissa Gate se plantó en ‘La casa de los famosos’ contra quienes celebran el Día de la Mujer

La creadora de contenido generó revuelo con su punto de vista, recalcando que no es una jornada de celebración, sino conmemorativa - crédito Canal RCN

Dicha actitud fue acorde con lo expresado por ella horas antes, cuando dijo que no consideraba que el Día de la Mujer fuese motivo de celebración.

“Un día como hoy murieron muchas mujeres por nuestros derechos y para que nos podamos vestir, salir y lucir así, así que gracias a todas esas mujeres que murieron por nosotras”, dijo a las cámaras, y añadió: “Hombres, no es necesario que nos digas ‘feliz día’ ni que nos llenen de regalos. Con tal de que nos respeten, no nos maltraten ni nos violen, todo está bien”.

Cuando Alerta le dijo que le gustaría dar rosas, Melissa se desligó de la tradición y dijo que prefería otra clase de obsequio. “Yo no soy mujer de rosas. Conmigo nos entendemos con transferencias bancarias. Eso de las rosas yo nunca las he entendido y no lo quiero entender. Así que a mí no me den rosas. A mí me transfieren”, expresó.