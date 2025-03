Taxista y conductor de plataforma que se fueron a los golpes, olvidaron al pasajero que iba rumbo al aeropuerto y perdió el vuelo

Los conductores fueron grabados por un pasajero mientras se golpeaban en una calle de Bogotá - crédito @ColombiaOscura_/ X

La noche del viernes 7 de marzo, un hombre que se dirigía al Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, denunció a través de redes sociales que, durante el trayecto, el taxista que lo transportaba detuvo el vehículo para confrontar a un conductor de una plataforma de transporte.

El hombre aseguró en el video que el taxista olvidó que lo llevaba como pasajero y se dispuso a bajarse del vehículo para irse a los golpes con el otro conductor, pelea que no solo fue grabada por el hombre, sino que provocó que perdiera su vuelo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En el video, que ya circula por redes sociales, se puede ver que los hombres visiblemente molestos decidieron detener sus vehículos a mitad de una calle para después agredirse con puños y patadas entre ellos.

“Perdí un vuelo (El taxista me llevaba a mí), pero esta premier entre un taxista y un InDriver fue épica”, explicó el pasajero, asegurando que el conductor pertenecía a la plataforma In Drive.

Aunque el video no cuenta con audio, el pasajero explicó que después de que los hombres se estaban golpeando, él se tuvo que unir para reclamarles por haber perdido su vuelo.

El pasajero que se dirigía al aeropuerto grabó la pelea entre los conductores y confesó haber perdido su vuelo - crédito @ColombiaOscura_ / X

“Al final casi me toca a mí pelear para que me pagaran mi vuelo que por ellos perdí”, escribió el hombre, sin embargo, en el video que dura tan solo unos segundos se puede ver parte de la pelea, por lo que no se conoce cómo llegó a un acuerdo con ellos.

Después de que el video fuera compartido en redes sociales, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, con comentarios que cuestionaban el comportamiento de los hombres, hasta algunos que disfrutaron de las imágenes.

"Qué vergüenza estos comportamientos, Colombia y su cultura“, ”Bueno, ¿pero quién ganó?“, ”Ahora las aplicaciones dan la opción para que particulares y taxistas trabajen! Trabajo hay para todos...“, ”Yo no pierdo el vuelo, si deja las llaves yo me voy con el carro y se lo dejo en el aeropuerto", “Dejen que la gente libere tensiones como quiera, es terapéutico”, “La Intolerancia comienza cuando se busca el sustento, Tanta competencia y la impaciencia no Importa si matas a otro”, fueron algunas de las reacciones.

Taxista lanzó monedas a una camioneta provocando un nuevo episodio de intolerancia

Un altercado entre dos conductores en una transitada vía de Bogotá dejó como saldo un bloqueo vehicular y momentos de tensión para quienes se encontraban en el lugar.

Según reportó un video difundido en redes sociales, el incidente ocurrió en el barrio Cedritos, al norte de la capital colombiana, y tuvo como protagonistas a un taxista y al conductor de una camioneta de alta gama. Ambos se enfrentaron físicamente tras una discusión que escaló rápidamente, generando un trancón y pánico entre los transeúntes y otros conductores.

Los testigos aseguraron que el conductor del taxi le lanzó algunas monedas a la camioneta, lo que desató la pelea - crédito @ColombiaOscura_ / X

De acuerdo con lo informado por quienes compartieron la grabación, el conflicto habría iniciado cuando el taxista lanzó monedas al vehículo particular, presuntamente en respuesta a un cierre vial por parte del conductor de la camioneta.

Este gesto desató una acalorada discusión que culminó en una pelea a golpes en plena vía pública, frente a la mirada atónita de peatones y automovilistas que se vieron obligados a detenerse debido al bloqueo generado por los vehículos involucrados.

Un problema recurrente en las calles de la capital

En Bogotá, las riñas y peleas se han convertido en un fenómeno cotidiano que, aunque muchas veces pasa desapercibido, tiene un impacto significativo en la convivencia ciudadana.

Según cifras de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía Metropolitana de Bogotá ha atendido más de 254.000 casos de riñas en la capital. Este dato refleja una problemática que no solo afecta la seguridad de los habitantes, sino que también puede tener repercusiones económicas para quienes participan en estos actos violentos.

De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Seguridad, las personas que inciten o participen en confrontaciones violentas, ya sea en espacios públicos, bares o cualquier entorno social, pueden enfrentar sanciones económicas.

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia asegura que las riñas de conductores han aumentado - crédito SergioAcero/Colprensa

La multa establecida para este tipo de comportamientos asciende a aproximadamente 173.000 pesos colombianos, una medida que busca desincentivar estas acciones y promover una convivencia más pacífica en la ciudad.