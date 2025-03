Suegra de Armando Benedetti reveló el rol clave del ministro para las elecciones 2026 y rajó a Laura Sarabia a Francia Márquez, esto dijo

La suegra del ministro del Interior habló sobre el Gobierno nacional - crédito Colprensa/@adelina_covo/X

Desde que el presidente de la República, Gustavo Petro, nombró a Armando Benedetti como reemplazo de Juan Fernando Cristo en el Ministerio del Interior, hubo un fuerte rechazo en el Ejecutivo por los escándalos que ha protagonizado el excanciller de Colombia en Venezuela que van desde violencia de género hasta presunta compra de votos.

Sin embargo, a pesar de las polémicas en las que se ha visto envuelto, Benedetti forma parte del nuevo gabinete ministerial, y en el último año de mandato de la actual administración tiene varios objetivos de cara a 2026.

Adelina Covo, suegra de Benedetti, celebró el nombramiento, señalando que si el gobernante de los colombianos le permite tomar las riendas de su proyecto político podrían tener altas posibilidades de reelegirse para un nuevo mandato.

“Me gustó. Si él empieza a manejar el proyecto político, se reeligen en 2026. Eso depende de cómo retomen el rumbo de este año y medio, así como de lo que logren ejecutar. Ese gabinete nuevo tiene una gran responsabilidad. El presidente también tiene responsabilidad con la historia del país”, afirmó en entrevista con Semana.

A su vez, habló sobre la relación de su yerno con la canciller de Colombia, Laura Sarabia, que desde el inicio del mandato de Petro ha tenido altas y bajas tras la revelación de unos audios en los que Benedetti insultaba a la llamada mano derecha de Petro.

“Yo había escuchado que esa relación estaba en proceso de recomposición, que estaban bien, pero la escuché dar unas declaraciones en un medio de comunicación y no fueron muy amigables”.

Y agregó: “No entiendo por qué se rompió esa relación, porque Armando siempre tuvo una especialidad impresionante con ella, hablaba siempre superbién de ella, la tenía en una especie de pedestal; también mi hija. En la campaña me acuerdo una vez que Petro llegó a Barranquilla y me dijeron que Laura comía de no sé qué manera, que había que tenerle tal cosa. Por eso me extrañó mucho lo que pasó con Armando”.

A propósito, aprovechó para lanzar duras críticas a su gestión en los diferentes puestos en el Gobierno que ha ostentado desde 2022, alegando su falta de experiencia política para ostentar los cargos.

“Ella es una persona inteligente, pero uno no gobierna con inteligencia; se gobierna con experiencia, y ella no la tiene. Vamos a ver, de pronto resulta una genio en la Cancillería, pero todos los errores que cometió en el Dapre al lado del presidente son muchos”, sostuvo al medio citado.

De igual manera, criticó varias de las decisiones de Sarabia mientras era jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, como medidas de seguridad extremas a las personas que iban a reunirse con el jefe de Estado.

“Cercar al presidente. Una vez llegué a la Presidencia y había una puerta de seguridad. Antiguamente, cuando uno visitaba el Palacio de Nariño, aprovechaba e iba a todas las oficinas a hacer lo que tenía pendiente. Y ahora me quitaban hasta el celular. ¿Cuándo me habían quitado el teléfono para entrar al palacio presidencial?”

Por otro lado, Covo se refirió a la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, y su rol en el Gobierno nacional que, en su opinión, a lo largo de los años ha dejado de ser relevante para el proyecto político de Gustavo Petro.

“Es una lástima Francia Márquez, quien ha perdido el norte completamente. Ella era como una reserva. Yo, por ejemplo, nunca la quise como vicepresidenta. Si me hubieran puesto a escoger a la vicepresidenta, me hubiera inclinado por una persona como Cecilia López; ella me hubiera gustado porque le cabe el país en la cabeza. Francia ha desperdiciado un capital político que tenía, que era muy grande, porque sacó casi 800.000 votos, aunque medio millón eran del Polo Democrático”.