Sergio Fajardo critica a Petro por crisis en El Plateado y exige estrategia de seguridad sin “show” político

Sergio Fajardo (Colprensa -Sergio Acero)

El exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, criticó fuertemente al presidente Gustavo Petro tras los enfrentamientos ocurridos en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca.

La situación de orden público en la zona ha generado gran preocupación, especialmente por el secuestro de uniformados y los heridos que han dejado los disturbios.

Sergio Fajardo se despacha contra el presidente Petro por sus promesas incumplidas. Jesús Avlies/Infobae.

El jueves 6 de marzo, en horas de la tarde, se registraron violentos enfrentamientos entre habitantes de la zona y la Fuerza Pública, dejando un saldo de al menos nueve heridos y más de 20 policías y militares retenidos por la comunidad. Ante estos hechos, el alcalde de Argelia, Osman Guaca, expresó su frustración por la falta de respuesta del Gobierno Nacional.

“Es una asonada, secuestraron veintiocho policías, veintiocho policías de Colombia. ¿Vamos a seguir mirando para otro lado? Hay silencio absoluto del presidente Gustavo Petro, hasta ahora no hay ningún comunicado ni del presidente, ningún mensaje en X, nada”, declaró Guaca en diálogo con La FM.

Fajardo, por su parte, aprovechó la ocasión para cuestionar la estrategia de seguridad del Gobierno y acusó a Petro de limitarse a hacer apariciones mediáticas sin garantizar soluciones a largo plazo. “Solo aparecen para tomar la foto y luego abandonan los territorios”, afirmó el exmandatario antioqueño, en referencia a la visita reciente que hizo el Ejecutivo a la zona.

Además, lanzó una serie de preguntas irónicas sobre los compromisos hechos por el Gobierno en el territorio. “¿Cómo van las promesas que el presidente hizo en la región? ¿Ya son el ‘gran laboratorio de sustitución de cultivos’ de Colombia? ¿Cómo va la atención social del Estado?”.

Fajardo insistió en que el país necesita medidas de seguridad concretas y no actos simbólicos sin impacto real. “Colombia necesita una estrategia real de seguridad, no más show que no lleva a nada. Toda mi solidaridad con los uniformados secuestrados, sus familias y la población de El Plateado, víctima una vez más de los grupos criminales”, sostuvo.

Por su parte, el alcalde Guaca advirtió que la crisis en El Plateado es solo una muestra de un problema más profundo que afecta a toda la región del Micay. Según el mandatario local, la falta de inversión social y la escasa presencia del Estado han permitido el fortalecimiento de los grupos armados en la zona.

“Se requiere el concurso de toda la institucionalidad para poder hacer entrar en razón a un tema que viene desde hace muchos años, que no es de ahora”, explicó.

El alcalde también señaló que está intentando establecer un diálogo con la comunidad para buscar una salida pacífica a la crisis. Sin embargo, reconoció que, hasta el momento, no tiene información precisa sobre la ubicación de los policías y militares secuestrados.

“No tengo precisión en ninguna información oficial, hay que llegar para poder dialogar y convencer a todos los que están ahí presentes, líderes, juntas de acción comunal, comunidad en general, a que dialoguemos”, indicó Guaca.

En el corregimiento de El Plateado, los enfrentamientos entre campesinos y la Fuerza Pública ya completan más de dos días, según han informado líderes sociales de la región.

Finalmente, el alcalde recordó la visita que realizó el Gobierno hace unas semanas en lo que denominó la “retoma de El Plateado”. Cuestionó duramente esa intervención, sugiriendo que solo se trató de una estrategia mediática sin impacto real en la seguridad del territorio.

“¿Eso sirvió de algo? ¿Eso fue un show o lo que estamos viendo hoy es consecuencia de la foto y el abandono después?”, concluyó.