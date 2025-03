Paro arrocero: se unirían más departamentos si líderes no son escuchados por el Gobierno Petro

Los campesinos exigen la aplicación de salvaguardias comerciales para evitar la competencia desleal de las importaciones de arroz - crédito Colombia Oscura

Después de afrontar un paro de camioneros y mientras se registra una crisis de seguridad en el Catatumbo y el Cañón del Micay, el Gobierno nacional también pasa por una crisis con el sector campesino, más específicamente el gremio de arroceros, que completa cinco días en paro indefinido.

Entre las múltiples quejas que han expuesto los arroceros, se destaca la solicitud de que se registre un reajuste en el precio de sus fletes, que actualmente es de 185.000 pesos, mientras que ellos buscan que se regule en 220.000 por carga, lo que haría que se volviera un negocio rentable para ellos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Debido a que no se ha registrado ningún tipo de acuerdo entre el gremio y el Estado, líderes del sector campesino han indicado que la situación podría agravarse si no son recibidos en Bogotá por el presidente Gustavo Petro el lunes 10 de marzo.

Si no logran llegar a un acuerdo, los protestantes manifestaron que intensificarán el paro - crédito Colombia Oscura

Cabe recordar que el paro se ha registrado en varias regiones del país, incluyendo Córdoba, Huila y Tolima, en donde se han llevado a cabo bloqueos en vías principales, lo que ha perjudicado a miles de colombianos.

Mientras esto pasa, la mesa de diálogos está siendo liderada por el viceministro de Agricultura y la directora de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, Dora Inés Rey, que no han podido consolidar un preacuerdo al que llegaron los campesinos el 7 de marzo.

Debido a esta situación, Carlos Rojas, vocero del gremio arrocero, indicó a La FM que las conversaciones, que se reanudaron sobre las 5:00 p. m. del 7 de marzo, no se consolidaron con un arreglo debido a la negativa del presidente Gustavo Petro de reunirse con la Comisión de Arroceros.

El líder gremial indicó que la respuesta que han entregado los representantes del Gobierno nacional es que, hasta que no se consolide un acuerdo, el mandatario no los recibirá. Pero las propuestas realizadas no cumplen con las peticiones que ellos tienen, por lo que piden mayor flexibilidad por parte del Estado.

La falta de infraestructura para el almacenamiento y la dependencia de los suministros externos son factores que agravan la crisis - crédito @colfecar / X

Al ser cuestionado sobre el tamaño que podría tener el paro nacional si se unen líderes de otras regiones, Rojas afirmó que se convertirá en un problema importante para el Gobierno Petro, anticipando que se podrían registrar afectaciones en el suministro de alimentos y problemas de movilidad en todo el territorio colombiano.

“Se están uniendo más departamentos, más arroceros a nivel nacional, y esto se puede convertir en un problema mucho más grave si no se nos atiende lo más pronto posible”, señaló Rojas.

El líder gremial indicó que han dejado de hacer bloqueos en las vías porque confían en que podrán llegar a un acuerdo con los negociadores, pero indicó que la paciencia no se extenderá por mucho tiempo.

Por último, recordó que los agricultores piden mejores condiciones para la producción y comercialización de su producto, ya que los costos de insumos, la competencia desleal y los precios actuales, no garantizar la sostenibilidad de sus terrenos; de la misma forma, aseguró que la ausencia del apoyo gubernamental se ha extendido desde hace varios años.

Del presidente Petro depende la continuidad del paro - crédito @Colfecar/X

Las consecuencias del paro arrocero

Hasta el momento, el paro ha provocado afectaciones en varias zonas del país, principalmente por los bloqueos que han protagonizado los agricultores con protestas en contra del Gobierno nacional; además, hay zonas en las que las autoridades han informado que ya hay reportes de desabastecimiento de alimentos ante la imposibilidad de que camioneros puedan llegar a su destino.

Mientras, desde otros sectores piden que se llegue a un acuerdo, el gremio arrocero ha anunciado que el punto clave de la negociación es la presencia del presidente Gustavo Petro en la mesa de negociación.