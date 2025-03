Marcela Reyes mostró los primeros resultados de su cirugía y contó detalles de cómo va el proceso de recuperación

Marcela Reyes habló y mostró su nueva cirugía - crédito @marcelareyes/IG

Han pasado diez días desde que la reconocida DJ e influenciadora Marcela Reyes decidió someterse a un procedimiento estético para resaltar su figura, pues explicó que quería marcarse el abdomen porque ya estaba en el peso que deseaba, pero deseaba verse “los cuadritos”.

Además, pese a que muchos de sus seguidores consideraban innecesario este cambio, la también exparticipante de Survivor, la isla de los famosos dejó claro que tomó la decisión por una razón personal: “sentirse mucho más bonita”.

Sin embargo, lo que está siendo tema de conversación es que Marcela, a través de sus historias en Instagram, compartió con sus seguidores los avances de su recuperación, mostrándose frente al espejo para revelar los primeros cambios en su cuerpo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La DJ, que inicialmente optó por una marcación abdominal, explicó que su médico le realizó otros procedimientos adicionales, por lo que todavía está en proceso de sanación.

De acuerdo con información publicada por ella y por el doctor Andrés Rivera, Marcela Reyes se sometió a una definición y marcación estratégica, una voluminización corporal para una silueta más atlética y Naturalidad sin perder la esencia.

Así va la recuperación de Marcela Reyes tras su cirugía estética - crédito @rastreandofamosos/IG

“Hace 10 días fue mi cirugía y apenas empecé a desinflamar. Me falta mucho aún, pero empezar a ver mi cintura más pequeña me tiene feliz”, dijo la influenciadora en uno de sus videos.

Aunque la marcación abdominal aún no es completamente visible, en las imágenes se puede notar que la hinchazón ha disminuido y que su cuerpo comienza a tomar la forma que la DJ explicó que desea.

Marcela expresó su entusiasmo y aseguró que seguirá comprometida con su recuperación, cuidándose para alcanzar la figura de sus sueños en las próximas semanas, especialmente porque no se ha dedicado el tiempo necesario a su salud y protección.

Adicionalmente, en sus historias de Instagram compartió detalles de lo que ha sentido y vivido durante le proceso de recuperación, mientras mostraba imágenes de cómo fue la cirugía, a los días que salió del quirófano, cómo lucía y los cambios que ha ido viendo.

“Yo no les voy a decir mentiras, una cirugía es un proceso bastante complejo, porque vean todo lo que nos hacen (deja ver las intervenciones), esto los primeros tres y cuatro días nos deja un poco adoloridas y los días siguientes vamos a ver a nuestro cuerpo reaccionar. Se inflama, se pone morado y uno dice: ‘Wow, qué es esto que me está pasando’. Pero luego, casi que en la segunda y tercera semana empiezas a ver los resultados y uno empieza a sentir que valió la pena todo ese proceso tan fuerte. Y eso que les estoy hablando de que solo llevo 11 días de operada”, contó Marcela Reyes.

De acuerdo con sus declaraciones, aún sigue inflamada y con morados por el cuerpo, pero desde ya está viendo los cambios en su cuerpo que anhelaba ver con la intervención quirúrgica.

“Estoy tan feliz y me siento tan linda”, enfatizó la DJ.

Aunque ahora Marcela tomó la decisión de cuidarse y dedicarse de lleno a su recuperación, en días anteriores preocupó a sus fanáticos porque decidió asistir con pañal y a pesar de ser advertida de los cuidados que debía tener, a un toque de guaracha en un evento.

Sin embargo, sus acciones fueron criticadas y mal tomadas por parte de los seguidores, los cuales la cuestionaron y la consideraron irresponsable. Es por esto que salió a aclarar lo que había pasado y a prometer que estaría más pendiente de su salud.

Marcela Reyes saliendo de la clínica donde se sometió a un nuevo retoque estético - crédito @marcelareyes/IG

“A los que dicen ‘tan showcera se fue en silla de ruedas’, ustedes ya vieron como está mi cuerpo … Yo camino a paso de tortuga, ando con pañal, ustedes se imaginan que hubiera tenido que subir esos tres pisos a pie, tenía que ir en silla de ruedas a ese show … ¿Qué por qué no canceló? No podía, a mí no me da mi corazón ni mi profesionalismo para dejar a un empresario con su evento tirado. (...) Es una lección aprendida, no lo vuelvo a hacer, miro mi agenda porque no estuvo tampoco bien, no me sentí bien, pero me hubiera sentido peor si yo hubiera cancelado, no hubiera podido hacer eso, pero todo salió bien como les digo”, dijo la DJ.