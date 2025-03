Lady Tabares y La Abuela reaccionaron en contra de sus compañeros tras haber perdido la prueba de beneficio y castigo en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Tristeza en Lady Tabares y La Abuela por perder la prueba en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito captura de pantalla

La tensión en La casa de los famosos Colombia sigue en aumento, cada vez es menor la tolerancia que hay entre algunos participantes y las acciones de los mismos.

Un punto crítico ocurrió el 7 de marzo, cuando Lady Tabares y La Abuela no pudieron contener el llanto tras una prueba fallida que dejó al equipo “Fuego” sin el ansiado beneficio de una videollamada con sus seres queridos.

El desafío de todos los viernes, denominado “Beneficio y castigo”, en esta oportunidad tenía una consecuencia “severa” y un premio que muchos querían tener, pues el Jefe estaba poniendo en juego la posibilidad de comunicarse con la familia.

La actividad consistía en que los participantes, divididos entre las habitaciones, debían elegir 7 personas por cada cuarto, las cuales tenían que aglomerarse en una pequeña cama el tiempo necesario –hasta que uno de los equipos perdiera–, sin moverse del espacio, tocar el suelo, recibir elementos o ayuda, e ir al baño.

Cuarto "Fuego" perdió la prueba de beneficio y castigo - crédito captura de pantalla Canal RCN

La persona que recibiera algún objeto, apoyo o colaboración de parte de los famosos que no estaban participando, inmediatamente hacía que perdiera su grupo, al igual que el que tocara el piso, se bajara o recogiera elementos que no estuvieran en esa cama.

Luego de casi cinco horas de resistencia, fue el equipo Fuego el que no logró superar el reto, lo que generó una gran frustración, especialmente en Lady Tabares y La Abuela, que estaban ilusionadas con obtener el beneficio y sintieron más dolor cuando supieron que se trata de la posibilidad de ver a sus seres queridos en una fecha tan significativa como el Día de la Mujer.

El hecho se dio porque La Liendra y Emiro tuvieron ganas de orinar, y como no podían ir al baño, tuvieron que hacerlo en botella mientras estaban de pie en la cama. Para lograrlo, se pusieron contra la pared, por turnos, y mientras lo hacían los taparon con unas cobijas.

Todo iba bien hasta ese momento, pero cuando fueron a limpiar, porque al parecer habrían ocurrido estragos, La Liendra le recibió unas toallas de papel de cocina a “El negro Salas” (que no estaba compitiendo) y en ese momento el Jefe detuvo el juego y dio por ganador al equipo del cuarto agua.

Prueba de Beneficio y castigo en 'La casa de los famosos Colombia' dejó llorando a La Abuela - crédito @canalrcn/IG

Tras la derrota, Lady Tabares no ocultó su desconsuelo y responsabilizó a algunos de sus compañeros de equipo por no haber tomado la prueba con la seriedad necesaria. En una conversación con Yina Calderón, la actriz expresó su molestia y apuntó directamente a La Liendra y a Salas, acusándolos de haber actuado con irresponsabilidad.

Lo que más le dolió a la actriz fue perder la oportunidad de ver a sus hijos, un momento que esperaba con ansias dentro del reality.

La Abuela tampoco pudo contener la tristeza y rompió en llanto al ver que su oportunidad de comunicarse con su familia se esfumó. Con impotencia, reprochó la actitud de Emiro Navarro, La Liendra y Fernando Salas, asegurando que su descuido les costó caro a todos.

“¿Abuelita está muy triste?“, preguntó La Liendra.

“Sí, por culpa suya. Por culpa de ustedes, porque ustedes se pusieron a hacer recocha y a miarsen porque o si no ese señor no le hubiera pasado ese papel. Es por culpa de ustedes. Ustedes no piensan. ¿Qué culpa tenemos los que estábamos ahí quietecitos? ‘El jefe’ dijo que iba a ser severo y uno tener que pasar por esas por culpa de ellos. Por culpa de la malparida recocha”, expresó La Abuela llorando.

“No, hay que estar en las buenas y en las malas”, reprochó La Liendra.

Mateo Varela se ganó el beneficio de una videollamada con su mamá - crédito @mateo_varela

Mientras la tristeza invadía al equipo Fuego, los otros habitantes de la casa vivieron la otra cara de la moneda. El equipo del cuarto Agua logró completar el reto y recibieron la ansiada videollamada con sus familiares, pero tenían que escoger solo a dos de sus participantes, los cuales en consenso indicaron que iban a ser Mateo Varela y Alerta.

Además, la jornada del sábado trajo otro giro inesperado cuando Norma Nivia se salvó de la placa de nominados, luego de haber sido puesta en riesgo por Yaya Muñoz antes de su eliminación.