Expresidente Andrés Pastrana regañó a los conservadores por su apoyo a la reforma a la salud: “Cómplice del desastre”

Pese a las críticas que han surgido en torno al proyecto de reforma a la salud impulsada por el Gobierno nacional y que cursa en el Congreso de la República, la iniciativa fue aprobada el 6 de marzo de 2025 en segundo debate de la Cámara de Representantes. Ahora, se espera que tenga luz verde en la Comisión Séptima y en la plenaria del Senado. Si llega a ser aprobada, el presidente Gustavo Petro la sancionará para que se convierta en ley de la República.

Su paso por la Cámara generó una ola de indignación, en medio de la alegría de los congresistas oficialistas, no solo porque desde varios sectores de la salud, la economía y la política consideran que la reforma es perjudicial para el país, sino también por la manera en que los partidos políticos votaron. Pues, el Partido Liberal, por ejemplo, dio 16 votos a favor del proyecto, a pesar de que en enero de 2025 se alejó del Gobierno y se declaró en independencia.

Por otro lado, el Partido Conservador, que se declaró independiente en mayo de 2023, aportó al avance de la iniciativa con dos votos favorables: los de los representantes Héctor Mauricio Cuéllar y Alexander Quevedo. Pese a que son pocos, los integrantes de la colectividad fueron determinantes en el Congreso porque buena parte de ellos se mantuvo durante todo el debate, sin dejar el recinto, lo que permitió que no se rompiera el cuórum decisorio.

Pues, el abandono de la corporación al momento de votar ha sido una estrategia ampliamente utilizada por la oposición para evitar que se tomen decisiones sobre los proyectos que consideran problemáticos. En este caso, no fue una medida tomada por la bancada conservadora, facilitando así el avance de la reforma.

La crítica de Andrés Pastrana al conservadurismo

La posición que tuvo el Partido Conservador ante la discusión de la iniciativa molestó al expresidente Andrés Pastrana, que integró la colectividad antes de liderar el partido Nueva Fuerza Democrática. En su cuenta de X aseguró que los representantes que dieron su respaldo a la reforma con su voto están aportando a una posible destrucción del sistema.

“El PETROCONSERVATISMO @SOYCONSERVADOR, debe responderle a sus electores por haber votado en favor de destruir el sistema de salud. ¡Su apoyo a @petrogustavo lo hace cómplice del desastre que la reforma a la salud crea! ¡Ni un voto más por los que votan a favor de los proyectos que le hacen daño a los colombianos!”, escribió el exmandatario en la red social.

El proyecto ha sido fuertemente cuestionado por varios aspectos. Uno de ellos tiene que ver con el impacto fiscal que tendría. Pues, no hay un documento del Ministerio de Hacienda que explique expresamente cómo se financiará la implementación de la iniciativa y de qué manera afectará a Colombia a nivel fiscal. No obstante, según el ministro de Hacienda, Diego Guevara, la cartera está trabajado en el aval fiscal, que no ha podido concretarse por los cambios que se han hecho en la propuesta inicial durante la discusión de la misma en el Congreso.

“El Ministerio de Hacienda, como en todas las reformas que se han debatido en el Congreso, expedirá los avales, una vez estén hechas las revisiones a las actualizaciones de los artículos. Nosotros somos prudentes en este tema porque, a medida que avanza la discusión, surgen artículos y desaparecen otros, y eso nos lleva a ser prudentes a la hora de publicar los conceptos de impacto fiscal, aunque esto es ley que se deban publicar los conceptos en estos proyectos”, explicó el funcionario ante varios medios de comunicación.