Petro se despachó contra las disidencias de las Farc por mentir a campesinos de El Plateado para ir contra la fuerza pública

El presidente Gustavo Petro lideró habló sobre las operaciones militares en El Plateado, Cauca - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En octubre de 2024, las Fuerzas Militares de Colombia iniciaron la operación Perseo, una estrategia militar destinada a recuperar el corregimiento de El Plateado, en el sur del departamento del Cauca. Más de 1.400 uniformados se han desplegado en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad integral de sus habitantes.

Con esta ofensiva dirigida a los grupos armados ilegales que históricamente han afectado a la población como las disidencias de las Farc, el Bloque Carlos Patiño y la Segunda Marquetalia buscan erradicar el reclutamiento forzado, homicidios selectivos, secuestros y el uso indiscriminado de artefactos explosivos.

Sin embargo, el conflicto está lejos de acabar, puesto que la guerrilla utiliza su poder para coaccionar a los habitantes y frustrar varias operaciones de las autoridades.

Así lo explicó el presidente de la república, Gustavo Petro, que en sus redes sociales, sostuvo que las disidencias de las Farc movilizan la población campesina mediante engaños para que se opongan a los proyectos productivos instaurados por el Estado en la región.

El jefe de Estado señaló que los grupos armados en el departamento del Cauca utilizan ese tipo de estrategias, porque no pueden afrontar el poderío militar del Estado - crédito @petrogustavo/X

“La manera como el frente logra movilizar campesinos contra la fuerza pública es mediante el engaño. Les dice que habrá erradicación forzosa de cultivos cuando nosotros hemos planteado el pago por erradicación voluntaria”, escribió en su cuenta de X.

A su vez, el gobernante de los colombianos sostuvo que las acciones de los guerrilleros son una manera de contrarrestar, sin éxito, los ataques del Estado, que ha demostrado su poderío militar y recuperado el control de varias zonas del corregimiento.

“Desespero tiene el frente Carlos Patiño en el Micay y por eso utiliza la población civil. Su debilidad militar no le permite enfrentarse con el ejército”. Está abierto en el Micay el pago por erradicación voluntaria de cultivos y su sustitución por productos legales y rentables”.

Petro, el Catatumbo y el rechazo de los habitantes

El ciudadano Geiner García aseguró que la violencia en la región del Catatumbo evidencia una falta de voluntad política en torno a los diálogos de paz - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr y @DNP_Colombia/X

La situación de violencia y enfrentamiento entre los grupos armados ilegales y el Ejército no es única de El Plateado, sino que se ha extrapolado a otras regiones del país. En El Catatumbo, Norte de Santander, los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc han dejado un saldo de más de 50.000 personas desplazadas, el confinamiento de más de 20.000 y el asesinato de decenas de habitantes.

Ante la compleja situación de orden público, el presidente Petro declaró el Estado de conmoción interior, que le otorga facultades extraordinarias, en aras de resolver la crisis humanitaria de manera rápida y efectiva.

De igual manera, el jefe de Estado se desplazó a la región para verificar el panorama. Sin embargo, varios habitantes denunciaron que las medidas del presidente no han sido efectivas ni bien recibidas.

El ELN generó una crisis humanitaria en la región del Catatumbo, que enfrenta desplazamientos, confinamiento y asesinatos - crédito Carlos Eduardo Ramírez/Reuters

El representante del Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), Geiner García, aseguró que no necesitan de decretos, sino compromisos por parte de Estado para hacer presencia y no dejar a la ciudadanía a merced de los grupos armados.

“El Pacto Social por el Catatumbo, señor presidente, no necesita y o requiere de un estado de conmoción interior para implementarse, y no necesita el estado de conmoción interior para desarrollarse y para implementarse, porque lo que requiere es que se comprometan vigencias futuras, para que pueda en ocho u once años, dar respuesta a las necesidades estructurales y al abandono estatal que ha vivido esta región”, explicó el vocero en el evento público.

Y agregó: “sus palabras, sus declaraciones, señor presidente, nos ponen en la mira de los diversos actores sociales, que son responsables de las amenazas de ese liderazgo que ya denunciaba. Sus palabras ponen en eminente riesgo nuestra seguridad, nuestra libertad (…). En sus manos dejamos nuestras vidas”.