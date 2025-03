Los síntomas que las mujeres deben tener en cuenta para saber si su pareja es infiel, según Melissa Gate: “Infiel que se respete, sufre de la rodilla”

Melissa Gate dice qué hace un hombre que podría estar siendo infiel - crédito captura de pantalla Canal RCN

En un video publicado en las redes sociales del Canal RCN se conoció cuáles son las señales de las que Melissa Gate está pendiente con sus parejas sentimentales, porque podría ser síntoma de infidelidad.

La creadora de contenido participó de una conversación, antes de irse a dormir, con Norma Nivia, Yana Karpova, La Liendra y Camilo Trujillo, en la que contó las que para ella son situaciones y acciones que dan confirmación a que un hombre le estaría faltando a la confianza y respeto de una relación.

De acuerdo con sus declaraciones, Melissa se considera una buena pareja, alguien con quien se puede compartir y “parchar” amenamente, sin embargo, hay momentos en los que está alerta porque, en su experiencia, ha podido corroborar que los hombres tienen cierto patrón en sus actos y palabras cuando le están poniendo los cachos a su novia.

Es por esto que compartió lo que para ella ha sido motivo de discusión y prevención, aprovechando para aconsejar a sus compañeras, los espectadores y también para lanzarles una pulla a los jóvenes presentes en el diálogo.

Lo que ve Melissa Gate como posible acto de un hombre que está siendo infiel - crédito cortesía Canal RCN

En el momento en el que Melissa empezó a tocar el tema de los hombres y las infidelidades, Camilo Trujillo la interrumpió y aseguró que ella era la complicada porque no dejaba salir a sus parejas “con sus amigos”, ni tener “amiguitas”

“Es que ¿para qué va a salir? Es que hombre no debe tener amigos. Hombre no debe ni salir. Hombre no debe tener redes sociales. Y amigas menos, qué risa me da, si son gordas feas y con plata, de pronto sí. Conocidas menos. Si me lleva sí puede, si no, no“, expresó Melissa Gate.

“Pero es que para qué la van a llevar, si hay cosas que conversar”, refutó Camilo Trujilo.

“Oigan a este ¿Y por qué quiere salir solo? Oigan a este, es que qué tiene que conversar, que yo no sepa", aseveró Gate.

Ante esto, La Liendra intervino y dijo que le parecía que su compañera de programa tenía cierta forma de pensar y actitudes que eran difíciles de manejar, especialmente hablando en temas de pareja.

Melissa Gate dijo que las parejas no tiene que salir solas - crédito cortesía del Canal RCN

“A mí me encantan muchas versiones de Meli, porque Meli te puede salir un día de una forma y luego diferente. Es que Meli tiene versiones que yo no sé su pareja cómo va a hacer, porque un día puede ser la más wow, pero al otro día de la nada se levante y no sé. No sé cómo seas, pero como uno te conoce acá así”, comentó La Liendra.

“Pero yo con mis parejas no soy así, pues yo soy súper chimba”, dijo Melissa.

Seguido a esto, Melissa se despachó y reveló los síntomas que ella tiene estudiados e identificados en los hombres que están siendo infieles, pues, al parecer, tendrían una manera de actuar, enfermedades, excusas y palabras que usan similarmente.

“Esos hombres que juegan partidos dizque a las once de la noche, nada. Infiel que se respete, juega partidos después de las 10 de la noche. Infiel que se respete, sufre de la rodilla. Además, mi novio no se puede tocar sin mí, eso es infidelidad con uno mismo“, aseguró Gate.

Por su parte, Yana Karpova contó una anécdota con la que verificó la hipótesis de Melissa respecto al modus operandi de algunos hombres cuando están sosteniendo vínculos sentimentales fuera de la relación de pareja.

“Confirmado que los hombres que juegan partidos a las once de la noche, mi ex jugaba a esa hora y me puso los cachos”, reveló “la rusa” entre risas de complicidad con Melissa.

Cómo identificar a un infiel, según Melissa Gate - crédito @canalrcn/TikTok

Finalmente, la influenciadora confesó cuál es la técnica que utiliza para confirmar si su pareja fue a jugar fútbol a esa hora, o si se trató de una salida con otra mujer.

“Si dice que se va a ir a jugar fútbol a las once de la noche, métale una piedra en el zapato y si vuelve con la piedra, eso es que no estaba jugando. Yo tenía un noviecito que se iba a jugar fútbol, dizque a las once, y yo le metía una piedra en el zapato, en los guayos, ay donde volviera con la piedra, qué pesar. Yo lo primero que le reviso son los guayos”, explicó la paisa.

Sin embargo, Camilo Trujillo, que conoce desde hace un buen tiempo a Melissa Puerta (la mujer fuera del personaje y del programa), aseguró que ella no es como Gate, sino que es alguien “parchada” y “flexible”, deja salir a sus parejas con amigos y es buena novia.