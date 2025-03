Conflicto en el Catatumbo: dos atentados con explosivos del ELN dejó seis soldados heridos, uno de ellos murió

Un militar murió por ataque con dron del ELN en Norte de Santander - crédito @COL_EJERCITO/X

Una tensa situación se registró en la mañana del viernes 7 de marzo en Tibú y Convención (Norte de Santander), tras dos atentados perpetrados, al parecer, por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra el Ejército Nacional.

De acuerdo con información preliminar, el primer ataque comenzó alrededor de las 8:50 a. m., en el batallón terrestre número 47, cuando un francotirador, que sería miembro del grupo armado ilegal, disparó contra uno de los soldados, impactándolo en uno de sus brazos, que por fortuna, no comprometió su vida.

Tras el ataque se desencadenó un enfrentamiento armado que se extendió durante aproximadamente una hora.

El ELN continúa con sus acciones violentas en el Catatumbo - crédito Carlos Eduardo Ramirez/Reuters

Asimismo, en otra zona del Catatumbo, específicamente en Tibú, un grupo de soldados, junto con un suboficial del Ejército, fueron atacados por un dron cargado de explosivos mientras realizaban labores de patrullaje en la vereda Mineiros, dejando inicialmente un saldo de cinco heridos, de los cuales uno falleció en las últimas horas debido a la gravedad de sus heridas provocadas por las esquirlas que liberó el artefacto explosivo.

En efecto, los actos violentos ocurrieron muy cerca del centro poblado del municipio, donde la comunidad estudiantil adelantaba su jornada escolar, viéndose afectada por el conflicto que se vive en la zona.

De hecho, en un video difundido tras los ataques muestra la crudeza de la situación que enfrentan las comunidades en el Catatumbo. En las imágenes, conocidas por Blu Radio, se observa a varios niños en una escuela rural resguardándose boca abajo mientras se escuchan disparos en las cercanías.

Un francotirador hirió en el brazo a uno de los soldados - crédito Chepa Beltran/Europa Press

Este hecho evidencia cómo la población civil, y en particular los menores, queda atrapada en medio de los enfrentamientos entre grupos armados y la fuerza pública.

Presidente Petro en el Catatumbo y los reclamos de los líderes del territorio

Cabe señalar que, en la tarde del jueves 6 de marzo, el presidente de la República, Gustavo Petro, llegó hasta Tibú (Norte de Santander), para socializar los decretos de conmoción interior que se establecieron en el desarrollo de la estrategia Pacto Social por el Catatumbo, implementado de urgencia para atender la grave crisis humanitaria desatada por la toma del ELN al territorio, el 16 de enero de 2025.

El espacio fue aprovechado para que líderes sociales y firmantes de paz expusieran sus problemáticas y reclamos al jefe de Estado. “Presidente, míreme que le estoy hablando, ¿por qué no nos da recursos a los líderes de acá? Usted confía mucho en terceros”, afirmó una lideresa social que omitió su nombre por seguridad.

Otros, por su parte, cuestionaron las medidas implementadas por el presidente, al enfatizar que el territorio no requería de una conmoción interior. Tal fue el caso del representante del Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), Geiner García.

“El Pacto Social por el Catatumbo, señor presidente, no necesita y o requiere de un estado de conmoción interior para implementarse, y no necesita el estado de conmoción interior para desarrollarse y para implementarse, porque lo que requiere es que se comprometan vigencias futuras, para que pueda en ocho u once años, dar respuesta a las necesidades estructurales y al abandono estatal que ha vivido esta región”, afirmó el vocero en el evento público.

El ciudadano Geiner García aseguró que la violencia en la región del Catatumbo evidencia una falta de voluntad política en torno a los diálogos de paz - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr y @DNP_Colombia/X

A su vez, el Cisca expresó su férreo apoyo a las políticas del presidente desde antes de que asumiera su cargo y respaldaron sus aspiraciones al Senado, compartiendo su ideología progresista y de izquierda. Sin embargo, señalaron que los pronunciamientos del mandatario sobre la región han generado ataques de grupos armados contra la ciudadanía, poniendo en riesgo su seguridad y libertad.

“Sus palabras, sus declaraciones, señor presidente, nos ponen en la mira de los diversos actores sociales, que son responsables de las amenazas de ese liderazgo que ya denunciaba. Sus palabras ponen en eminente riesgo nuestra seguridad, nuestra libertad (…). En sus manos dejamos nuestras vidas”, aseveró García.