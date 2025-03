Tribunal Supremo de Portugal aprueba en primera instancia la extradición de alias Papá Pitufo a Colombia

Diego Marín Buitrago, alias 'Papá Pitufo', espera la decisión de la Corte Suprema de Portugal sobre su extradición a Colombia - crédito montaje Infobae (Oak Row Equities y Policía Nacional)

La fiscal general Luz Adriana Camargo anunció que el Tribunal Supremo de Portugal accedió en primera instancia a la solicitud de extradición de Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo o el “zar del contrabando”.

Sin embargo, la defensa del señalado delincuente presentó un recurso de apelación que deberá ser resuelto por la Corte Suprema de ese país, con sede en Lisboa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Se pronunció el Tribunal de Primera Instancia, que es el Tribunal de Porto, accediendo a la extradición de Diego Marín Buitrago. Esta decisión es de primera instancia, fue apelada y va a la Corte Suprema de Portugal. Esperamos que sea un trámite pronto, pero la noticia para entregar es que el trámite va muy bien”, explicó Camargo.

La decisión del Tribunal de Porto marca un primer aval hacia la extradición del empresario colombiano, investigado por su presunta participación en una red de contrabando a gran escala que operaba entre América Latina y Europa. La fiscal general señaló que la Fiscalía seguirá trabajando en el caso mientras se surte el proceso judicial en Portugal.

Luz Adriana Camargo brinda información sobre alias Papá Pitufo - crédito redes sociales

Sobre los tiempos del proceso, Camargo fue cautelosa: “Yo no me atrevería a hablar de términos. El procedimiento que sigue es surtir un recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, que se tramita en la Corte Suprema de allá. Pero vamos muy bien, vamos muy avanzados”.

Por ahora, la extradición de Diego Marín Buitrago depende del pronunciamiento final de la Corte Suprema de Portugal, mientras las autoridades colombianas mantienen la expectativa de que el proceso avance con celeridad para que “Papá Pitufo” responda ante la justicia nacional.

Los que serían los primeros contactos con la campaña de Petro

La relación entre el entorno de Marín y la campaña del Pacto Histórico habría comenzado en mayo de 2021, cuando César Valencia, intermediario del “zar del contrabando”, contactó a Augusto Rodríguez, entonces jefe de precampaña y actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), según investigación del medio Cambio.

Valencia presentó a empresarios de Cali interesados en apoyar a Petro, pero un miembro del equipo advirtió que podrían estar vinculados a la organización de Marín.

Petro ordenó vigilar a los empresarios sin rechazarlos de inmediato. Sin embargo, en noviembre de 2021, la campaña utilizó un vuelo privado gestionado por aliados vinculados a Valencia, lo que encendió las alarmas sobre la cercanía de los intentos de infiltración.

César Augusto Valencia Mosquera, señalado como emisario de 'Papá Pitufo', logró asistir a un evento de campaña de Gustavo Petro en Cali, generando nuevas dudas sobre los controles de seguridad en el proceso electoral - crédito montaje Infobae (César Valencia/LinkedIn y Presidencia)

El presunto ingreso de dinero ilícito a la campaña

En febrero de 2022, Rodríguez habría recibido información de que dinero de Marín ya había entrado a la campaña. Un maletín con 500 millones de pesos habría sido entregado a Xavier Vendrell, empresario español cercano a Petro, en una mansión de Marín en Guaymaral. El total comprometido era de 3.000 millones de pesos, según el medio citado.

Rodríguez organizó una reunión con Marín para confirmar la entrega del dinero. Marín admitió el aporte, asegurando que Vendrell actuó sin informar a Petro. El entonces candidato ordenó devolver los fondos y grabar la devolución como prueba.

Gustavo Petro ha reconocido los intentos de infiltración y defendido las medidas para evitar que el dinero ilícito afectara su campaña. Afirmó que siempre alertó a su equipo sobre los riesgos de aceptar aportes sospechosos y que centralizó la recepción de donaciones para prevenir irregularidades.

Xavier Vendrell, asesor de la campaña de Petro, se defendió de las acusaciones de corrupción y violencia, pero sus declaraciones fueron cuestionadas - crédito Reuters - redes sociales

No obstante, el reportaje de la fuente citada cuestiona por qué la campaña no denunció a las autoridades los intentos de infiltración, como era su obligación legal, y por qué no hubo mayor diligencia para desvincularse de los empresarios relacionados con Marín.

Con la inminente extradición de Diego Marín a Colombia, su testimonio podría revelar nuevos detalles sobre la magnitud de su influencia en la campaña de Petro y otras esferas del poder.

El caso también ha evidenciado la presunta red de influencia de Marín en instituciones como la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), donde tendría contactos para influir en nombramientos y decisiones clave.