Petro le contestó a Claudia López por sugerir alianza con Benedetti y Gilinski, y publicó foto de ella con Benedetti: “Abrir la puerta a todos”

El mandatario le contestó a la exalcaldesa y sugirió ella se contradijo - crédito Colprensa y @petrogustavo/X

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, está intensificando su mensaje en el que marca distancia con el presidente Gustavo Petro, a pesar de haberlo respaldado en las elecciones de 2022 y de haber afirmado en su momento que volvería a votar por él.

Ahora, con la mira puesta en las elecciones de 2026, López se ubica entre quienes están decepcionados con la administración actual, y ha buscado dejar clara su contraposición con la gestión presidencial del jefe de Estado, que prometió una temporada de cambio tras el gobierno de Iván Duque.

Con ese contexto, ha publicado en redes varias críticas sobre el ir y venir del poder Ejecutivo liderado por Petro.

Una de esas fue en contra la propuesta de Armando Benedetti sobre crear un “frente amplio” con empresarios, para las elecciones del 2026.

Al respecto, López dijo: “El frente amplio Petro-Gilinsky-Bennedetti-Partidos avanza a toda marcha. En público posan de pelea y en privado hacen negocios”.

Este fue el mensaje de Claudia López en contra del presidente Petro - crédito @ClaudiaLopez/X

Tal mensaje pareció no gustarle al presidente Gustavo Petro, que le replicó sugestivamente a la exalcaldesa de Bogotá que la idea de Benedetti es abrir puertas “a todos y a todas”.

Escribió Petro: “Desde la mujer habitante de calle hasta lo mejor del empresariado, para transformar a Colombia, como dije ayer. Abrir la puerta de las oportunidades a todas y todos, con coherencia y sin mentira”.

Entonces procedió a acompañar su mensaje con una foto en la que López y Armando Benedetti aparecen juntos, sonrientes, para relacionar sus palabras sobre la “coherencia”.

Esta fue la respuesta del presidente Petro a la pulla que Claudia López hizo en su contra - crédito @petrogustavo/X

Armando Benedetti propuso un frente amplio para las elecciones presidenciales de 2026

El ahora ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, planteó en una rueda de prensa la posibilidad de una alianza política de gran alcance con miras a las elecciones presidenciales de 2026. Según informó el medio Semana, Benedetti sugirió la creación de un frente amplio que reúna a partidos como el Partido de la U, el Pacto Histórico, el Partido Liberal, la Alianza Verde y otros sectores independientes, como el empresarial. Este movimiento tendría como objetivo principal enfrentar y derrotar a los candidatos de la derecha y centroderecha en los próximos comicios.

Durante una conferencia de prensa en el Congreso, Benedetti afirmó que el panorama político del país se definirá entre “petristas y antipetristas”. El ministro destacó que, si se logra consolidar esta coalición para las elecciones legislativas de marzo de 2026, podría surgir un candidato único con altas probabilidades de vencer a figuras de la derecha como Claudia López, Sergio Fajardo o Vicky Dávila, quienes podrían ser los principales contendientes en la carrera presidencial.

Claudia López y su desencanto con Petro

Durante un recorrido por varios municipios de Cundinamarca, incluyendo Sibaté, Fusagasugá, Zipaquirá, Cajicá, Subachoque y Funza, la exmandataria dejó en claro su nueva postura. “Creo que todos estamos preocupados por el país. Yo particularmente me siento muy desilusionada”, expresó, evidenciando su cambio de parecer frente a la gestión de Petro.

En 2022, tras la victoria del líder del Pacto Histórico, López celebró el resultado con entusiasmo. “Al fin ganamos. Empezamos a escribir con toda ilusión una nueva página en la historia de Colombia”, dijo en una entrevista con Yesid Lancheros, director de Semana, el 19 de junio de ese año. En aquel entonces, no tuvo reparos en ratificar su apoyo al mandatario: “Lo volvería a hacer, sin duda”.

La exalcaldesa Claudia López aseguró que la gestión de Gustavo Petro ha generado más desilusión que ejecución - crédito @claudialopezcl/Instagram - Cristian Garavito/Presidencia

Sin embargo, hoy su discurso es otro. La exalcaldesa atribuyó su decisión de apoyar a Petro al sistema democrático y no a una convicción personal. “La acompañé de buena fe, no porque fuera la mía, la que creyera yo que me servía más a mí, sino porque honraba la ilusión de cambio de la ciudadanía, que yo también comparto”, explicó.

López ha sido contundente en sus críticas a la administración Petro, y ha señalado el impacto negativo de su gestión en el país. “Es el más desigual del mundo, tiene altísima corrupción”, afirmó, subrayando que ocho millones de colombianos padecen hambre y 25 millones están en situación de pobreza.

En su análisis, también cuestionó la falta de cohesión dentro del Gobierno, describiéndolo como un equipo desorganizado y lleno de enfrentamientos internos. “Es un espectáculo todos los días de cuchillo, muy difícil; no entiendo cómo se gobierna con un equipo así, francamente. Yo, que he gobernado, si algo le toca a uno como líder es armar un equipo competente, que se quiera, que se respete, que trabaje en equipo. Entre otras cosas uno va entendiendo por qué es que no ejecutan”, dijo.