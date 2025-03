Operadores del Sitp tuvieron que enfrentarse a bus troncal que se prendía solo: “¿Estaba poseído?”

Sin nadie a bordo, el vehículo empezó a darse arranque, luego de quedar en medio de la carretera - crédito @PasaenBogota / X

Según estimaciones de los conductores del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Sitp) presentadas en el Concejo de Bogotá, a diario, un bus recorre quinientos kilómetros: la distancia entre Cali y la capital colombiana, por cada día en el que prestan sus servicios a la ciudad.

No es de extrañar, entonces, que algunos de ellos presenten fallas. Aunque, a veces, pueden ser difíciles de controlar, incluso, para los operadores del sistema.

Conductores en redes, sugieron que podría tener problemas con la bomba - crédito @PasaenBogota / X

Cuenta de ello el video que se hizo viral en el que un grupo de conductores trata de adivinar lo que anda mal con un bus troncal.

“Según el compañero Edward, al móvil le están dando starte al carro y... uyyy maric@, sí ¡Quieto!”, se escucha en la grabación compartida por los operarios, en el que el bus pareciera tratar de arrancar sin un conductor dentro. Lo que despertó todo tipo de especulaciones en redes, donde los comentarios no se hicieron esperar.

“Se intenta prender solo porque la bomba o motor diesel tiene una pequeña esfera que da paso alternado y sincronico al combustible y no está sellando correctamente”, “¿Estaba poseído?”, “Irresponsable el jefe de parios si autoriza sacar un vehículo en esas condiciones”, “Espíritus chocarreros, cojan oficio”, “Da risa y todo, pero qué vergueza que esto pase alcalde Galán”, “Debieron darle un mantenimiento perverso”, “´Por eso amamos Bogotá, hasta los espíritus se vienen a colar en el Sitp”, “O es un fantasma o el bus va a sacar la mano. No hay de otra”.

Conductor del SITP denuncia fallas mecánicas en buses:

Un incidente que pudo haber terminado en tragedia fue evitado por Luis Fonseca, conductor del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), en Bogotá. Sin embargo, el operario, identificado con el código 406688, no se quedó callado y denunció públicamente las condiciones inseguras de los buses operados por la empresa Este es mi bus, señalando fallas mecánicas recurrentes y una gestión deficiente de los reportes por parte del área de mantenimiento.

Fonseca relató que, durante su jornada del 20 de diciembre (2024), el bus que conducía presentó una falla en el sistema de frenos debido a un problema en el compresor, lo que también afectó la dirección del vehículo. En ese momento, transportaba a diez pasajeros. Para evitar un accidente mayor, el conductor maniobró el bus hacia un andén, logrando detenerlo sin que se registraran heridos.

El conductor narró que el compresor del bus dejó de funcionar, lo que le obligó a maniobrar hacia un andén para evitar un accidente. En el vehículo se encontraban diez pasajeros - crédito juventudpoliticacolombia/TikTok

Según detalló en un video compartido en plataformas digitales, un agente de tránsito llegó al lugar y le informó que sería sancionado con un comparendo, lo que generó indignación en Fonseca, que hizo responsable a su empresa por las condiciones del vehículo: “No es mi culpa, es la culpa de ustedes, de Este es mi bus, que tiene estos vehículos con cositas como pa’ que funcione como si uno cargara ladrillos”.

De acuerdo con el testimonio de Fonseca, las fallas mecánicas no son un hecho aislado, sino un problema recurrente en los buses de la empresa: “Hoy tuve un inconveniente, y no solo hoy. Los meses que llevo aquí he visto muchos problemas mecánicos en estos buses”. El conductor señaló que, al intentar reportar las averías, no siempre recibe el apoyo necesario del área de mantenimiento.

Luis Fonseca, conductor del Sistema Integrado de Transporte Público, denunció fallas críticas en los buses operados por la empresa Este es mi bus - crédito juventudpoliticacolombia/TikTok

En lugar de abordar los problemas de manera adecuada, advirtio que el personal de mantenimiento le habría sugerido que registrara la falla como un inconveniente menor, relacionado con mangueras o puertas, para evitar complicaciones con TransMilenio, operador del sistema de transporte.

Fonseca cuestionó esta práctica, argumentando que minimiza la gravedad de los problemas y pone en riesgo la seguridad de los usuarios y operadores. “Lo que nosotros movilizamos no son bultos de harina ni cemento, son vidas, sueños, niños”, enfatizó en su denuncia.