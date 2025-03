Katherine Miranda denunció que el costo de la reforma a la salud “se medirá en muertos” y Petro estalló contra ella: “Jamás”

Katherine Miranda cuestionó el aval fiscal de la reforma, calificándolo como "mal calculado" y "mal presupuestado" - crédito @KatheMirandaP/X

El debate sobre la reforma a la salud en Colombia sigue generando una fuerte controversia, esta vez los protagonistas sobre el proyecto del Gobierno nacional fueron el presidente Gustavo Petro y la representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Verde. La discusión, que se desarrolla en la plenaria de la Cámara de Representantes, trascendió los escenarios legislativos y se trasladó a las plataformas digitales, donde ambos líderes intercambiaron mensajes que reflejaron la tensión en torno a la iniciativa.

Pese a los ajustes realizados, la iniciativa ha enfrentado múltiples obstáculos, principalmente por las críticas sobre la extinción de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la asignación de las Unidades de Pago por Capitación (UPC), entre otros aspectos. Según los registros de la plenaria compartidos por el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, el 82% del articulado propuesto por el Ejecutivo fue modificado. De los 62 artículos presentados en la ponencia, se aprobaron proposiciones de modificación en 51 artículos, se eliminó uno y se avalaron 22 artículos nuevos.

El intercambio entre Petro y Miranda se produjo luego de que la congresista compartiera su preocupación por los costos asociados a la reforma. En su cuenta de X, la representante expresó: “La salud de los colombianos no es un experimento. He denunciado en el Congreso las graves irregularidades de la reforma y la falta de claridad en sus costos. Aún podemos evitar el desastre, pero si no actuamos, el costo se medirá en muertos”.

La legisladora acompañó su mensaje con un video en el que profundizó sus críticas hacia el aval fiscal presentado por el Ministerio de Hacienda. En su intervención, Miranda señaló que dicho aval estaba “mal calculado” y “mal presupuestado”. Además, indicó que el déficit que podría generar la reforma asciende a 130 billones de pesos, una cifra que, según ella, no está contemplada en el marco fiscal de mediano plazo.

“Escuché la gravedad de lo que se puede estar votando con esta reforma. No tenemos ni idea de cómo se va a financiar. Yo quiero que presten atención a esta alerta que hacemos. Significa 130 billones de pesos en déficit. 130 billones que no tiene contemplado este gobierno. ¿Cómo se van a cubrir estos costos que no están siendo contemplados y si son compatibles con el marco fiscal de mediano plazo? Cosa que obviamente no es compatible. Nosotros ya vimos el experimento con los maestros, no vengan a experimentar con 50 millones de colombianos”, afirmó Miranda en su video.

Pero lo que llamó la atención es que la respuesta del presidente Petro no se hizo esperar. A través de la misma red social, el mandatario defendió la reforma y rechazó las acusaciones de la congresista, pues aseguró que la propuesta gubernamental se fundamenta en modelos preventivos y públicos que han demostrado su eficacia en diversas naciones.

“Jamás se puede considerar que un sistema preventivo y público es un experimento. Es borrar toda la experiencia acumulada mundial de siglos qué se condensa en la gran conferencia internacional de Alma Ata en los años setenta del siglo pasado y el desarrollo de exitosos modelos preventivos en Canadá, Reino Unido, Costa Rica, China, Cuba, en la vieja Rusia, en Italia y otros países. Al contrario, modelos exclusivamente privados han demostrado ineficiencias enormes y fracasos como en EEUU”, escribió Petro.

El presidente también destacó que la pandemia de COVID-19 dejó como principal lección la necesidad de establecer políticas para implementar sistemas de salud preventiva. Según el mandatario, el Gobierno avanzó en la extensión de este modelo en varias regiones del país durante los últimos dos años.

“Colombia está a punto de dar este paso en la dirección correcta y este gobierno ya lleva dos años extendiendo el sistema de salud preventiva en muchas regiones”, se leyó en la publicación del mandatario.

Aunque no es la primera vez que estos dos personajes han tenido desacuerdos por asuntos legislativos, en el contexto del avance y las dificultades que enfrenta la reforma a la salud, las tensiones se intensifican, especialmente por los costos que implicaría para el país una transformación en la estructura del sistema médico. Esta situación adquiere mayor relevancia debido a que faltan menos de dos años para que Petro concluya su mandato, un aspecto señalado tanto por Miranda como por otros legisladores de diversas bancadas.