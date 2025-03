Juliana Calderón, la hermana de Yina Calderón, arremetió contra Cami Pulgarín de ‘La casa de los famosos’ con comentario transfóbico: “Eres una metida”

La hermana de Yina Calderón criticó a la joven que incluso, recientemente contó que inició su proceso de transición - crédito @emfuror/IG

Una nueva discusión surgió en redes sociales en la que las protagonistas son las hermanas Calderón, que en esta oportunidad arremetieron contra Cami Pulgarín, exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

La principal involucrada fue Juliana Calderón, que arremetió contra la joven creadora de contenido llamándola “mueble”.

La pelea se habría generado porque, al parecer, la joven paisa criticó el comportamiento de las Calderón en redes sociales, opinando sobre diferentes temas que son de la vida privada de los famosos.

Fue a través de un video en una de sus historias de Instagram, en el que Juliana se abalanzó contra la creadora de contenido, incluso llamándola por su anterior nombre Camilo, antes de iniciar su proceso de transición.

Juliana Calderón arremetió contra Cami Pulgarín llamándola por su nombre anterior - crédito @julianacalderon12/IG

En medio de la dinámica de preguntas y respuestas, un internauta preguntó por lo que estaba pasando con Cami, a lo que Juliana Calderón comenzó diciendo: “O sea, Camilo, el mueble, el del año pasado, estamos hablando del mismo...”, haciendo mofa con un tono de voz masculino, agrediendo a la paisa que puso en marcha su proceso de transición.

Y agregó: “Camilo el año pasado estuvo en La casa de los famosos y no generó nada, es un mueble completo, o sea, el público lo sacó por mueble, porque no hacía nada y le pasó lo de La Jesuu”.

Camilo Pulgarín, exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia', confirmó que se sometió a una transición de género - crédito Canal RCN y @camipulgarin/Instagram

De acuerdo con la hermana menor de Yina, la joven influenciadora estaría buscando figurar después de mucho tiempo de que su nombre no suene en los portales de entretenimiento, bajo la sombra de las Calderón. Además, recalcó que la empresaria que está como participante en La casa de los famosos Colombia ya lo había mencionado en dos oportunidades en el pasado y que lo ayudarían de nuevo con su objetivo.

“Saluditos de las Calderón, Camilito, que te vamos a ayudar a nombrarte nuevamente porque como no hiciste nada el año pasado, no generaste nada, ni con la cirugía generó, entonces tocaba ayudarle. Mi hermana le ha ayudado nombrándole dos veces, así que no sea desagradecido con mi hermana”, concluyó en su intervención Juliana Calderón.

Qué le respondió Cami Pulgarín a Juliana Calderón

La joven creadora de contenido no se quedó callada - crédito @emfuror/IG

En vista de los ataques que propinó la abogada, Pulgarín no se quedó atrás y a través de una curiosa publicación no tardó en responderle. Inicialmente, la joven creadora de contenido argumentó que Juliana vivía a la sombra de la DJ y que, contrario a lo que sucede entre las dos, él ha figurado en televisión nacional.

“Amores por ahí vi en una página de chismes que me respondió la sombra de Yina, una de sus hermanas, no sé cuál es cuál. El caso es que ¿amor por qué tu rabia? Porque eres la sombra de tu hermana y siempre lo serás. Porque nunca has sido la protagonista, no estás acostumbrada. Por lo menos yo fui el mueble en un reality, pero tú, siempre vas a estar detrás de la pantalla, nunca en la pantalla, acostúmbrate. Así como estás acostumbrada a hablar de todo el mundo, pues te toco soportar que yo diga que eres una metida”, expuso Cami en sus Instastories.

El creador de contendido se cambió su nombre en Instagram a Cami Pulgarín - crédito @camipulgarin/Instagram

Antes de terminar su crítica, la paisa no dudó un instante en agregar que contrario a lo que pasó con Sofía Avendaño en el baño de la fiesta de cumpleaños de Marcela Reyes “yo si la voy cascando, yo no copio de que haya sido hombre mija”, dijo entre risas mientras mostraba sus brazos.

Los comentarios no tardaron en aparecer y rápidamente, las críticas en contra de Juliana Calderón, con mensajes como: “Ella toda una abogada hablando así de una persona que acaba de transicionar”; “no entiendo por qué Cami se pone a responderle si sabemos cómo son ellas”; “amé cuando dijo que ella no copiaba de haber sido hombre en el pasado para darle en la cara”, entre otros más.