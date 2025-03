Exsacerdote colombiano será expulsado de Estados Unidos tras condena por fraude y abuso de menores

Las autoridades de Estados Unidos revocaron su naturalización y ordenaron su deportación a Colombia - crédito Unam y X

En un caso que ha generado conmoción, el exsacerdote colombiano Jorge Antonio Vélez-López, de 69 años, enfrenta su inminente expulsión de Estados Unidos tras ser condenado por fraude de pasaporte y abuso de menores. La sentencia, emitida por el juez de distrito Dee D. Drell, incluye 12 meses de prisión con crédito por el tiempo cumplido y un año de libertad supervisada, además de la revocación de su ciudadanía estadounidense.

Según el Departamento de Justicia, Vélez-López ingresó a Estados Unidos en 2003 como trabajador religioso temporal y obtuvo la residencia permanente en 2007. Sin embargo, al solicitar la naturalización en 2013, omitió información crucial, declarando falsamente que nunca había cometido un delito sin ser arrestado y que no había presentado documentación fraudulenta para obtener beneficios migratorios.

Posteriormente, en 2013, presentó su certificado de naturalización al Departamento de Estado para solicitar un pasaporte, reiterando declaraciones bajo pena de perjurio que resultaron ser falsas. Esta serie de engaños llevó a que las autoridades federales anularan su ciudadanía y ordenaran su deportación.

El exsacerdote obtuvo la ciudadanía estadounidense mediante declaraciones falsas - crédito Uscis

Además de los cargos por fraude migratorio, Vélez-López fue arrestado el 19 de febrero de 2020 en el condado de Howard, Maryland, acusado de varios delitos sexuales. El 14 de mayo de 2021, se declaró culpable de abuso sexual contra un menor bajo su supervisión, un delito tipificado en la legislación estatal.

Los documentos judiciales indican que los abusos ocurrieron entre junio de 2005 y junio de 2009, mientras se desempeñaba como sacerdote en la iglesia a la que asistía la víctima. Como resultado, fue sentenciado a nueve años de prisión y obligado a registrarse de por vida como delincuente sexual.

Deportación inminente

El caso fue investigado en el marco de la Operación False Haven - crédito Lucy Nicholson/REUTERS

Una vez cumplida su condena federal y la pena de prisión impuesta en Maryland, Vélez será entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para su deportación a Colombia. Su caso fue investigado por la División de Operaciones de Detención y Deportación del ICE en Nueva Orleans, como parte de la Operación False Haven, un programa nacional que busca identificar y procesar a delincuentes sexuales que hayan obtenido fraudulentamente la ciudadanía estadounidense.

Según el medio New York Post, el fiscal federal interino, Alexander C. Van Hook, advirtió sobre la severidad de estos crímenes y la determinación de las autoridades de hacer justicia: “El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ICE y nuestros otros socios encargados de hacer cumplir la ley a nivel federal utilizarán todas las herramientas a nuestro alcance para proteger a los niños y procesarán y buscarán la deportación de aquellos que obtengan fraudulentamente la ciudadanía estadounidense”. Además, recalcó: “Este caso envía un mensaje claro a las personas que cometen cualquier tipo de delito sexual, en particular los que involucran a niños, durante el proceso de naturalización: nos aseguraremos de que se haga justicia”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que seguirá reforzando medidas contra el fraude migratorio y delitos sexuales - crédito ICE

El proceso judicial fue llevado a cabo por el fiscal federal adjunto Earl M. Campbell, el abogado litigante Devin Barrett del Departamento de Justicia y Autumn Cheramie de la Oficina del Asesor Jurídico Principal del ICE.

Con su inminente deportación, el caso de Vélez-López deja en evidencia la rigurosidad de las autoridades estadounidenses para castigar el abuso infantil y el fraude migratorio, enviando una clara advertencia a quienes intenten utilizar documentos falsos para obtener la ciudadanía. Las deportaciones llevadas a cabo por el ICE han sido un tema polémico en Estados Unidos, especialmente desde la llegada del segundo mandato presidencial de Donald Trump. Esta política, según el Gobierno estadounidense, forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la seguridad nacional y garantizar que aquellos que ingresan y permanecen en el país lo hagan de manera legal. +