El Flaco Solórzano mandó a callar a Melissa Gate en ‘La casa de los famosos Colombia’: ¿Estrategia o un nuevo conflicto?

Las emociones están al límite en La casa de los famosos Colombia, pues en las últimas horas se han producido algunos movimientos entre los participantes, luego de que se llevaran a cabo las nominaciones.

Y es que Melissa Gate ha sido la protagonista, pues al llevarse a cabo su nominación, declaró como “objetivo militar” a Coco por irse contra ella.

Sin embargo, parece que el integrante de Oki Doki no es el único que se siente inconforme con el comportamiento de la creadora de contenido, pues mientras se llevaba a cabo otra dinámica en la que estaban el Flaco Solórzano, Yina Calderón y Melissa Gate, se produjo una confrontación entre los participantes. El actor de Las muñecas de la mafia estaba hablando cuando es interrumpido por la paisa, y le dice “será que te puedes callar”.

En vista de lo expresado por Solórzano a Melissa, la participante decide quedarse en silencio y es cuando se escucha la intervención de Yina Calderón, tratando de mediar en la situación.

Sin embargo, el objetivo de la DJ era hundir un poco más a la antioqueña diciéndole que ya es molesto que siempre quiera figurar, aun cuando no es su turno de hablar.

“Sí, callada que está hablando de él, ya … Perdón maestro que lo interrumpa porque me da rabia hacer, pero hay momentos en donde uno no debe intentar robarse el foco siempre, marica ya … Déjalo que ellos hablen”, sentenció Yina Calderón a la intervención que trató de hacer Melissa Gate mientras el actor intentaba hablar de la dinámica del juego.

Sin embargo, todo fue un plan de los dos participantes, quienes después fueron vistos en el cuarto riéndose de la situación que provocaron.

Los comentarios de los seguidores respaldaron la buena amistad que tienen los participantes, pues dejaron mensajes en los que se confirma que todo fue un plan de los famosos con mensajes como: “Todo fue planeado y ahí quedó evidenciado quien es quien”; “Yina quedó payasa al darse cuenta de que quedó en ridículo, porque era una estrategia del Flaco y Melissa”; “qué fastidio que Yina siempre quiera estar metida en todo siempre”; “ellos lo planearon para comprobar que Yina aprovecha cualquier cosa para tirarle a Melissa 😅”, entre otros.

Qué le dijo Yina a Melissa durante las nominaciones

En la noche del 5 de marzo se llevó a cabo la nominación de los participantes y en esta oportunidad, los famosos se ubicaron frente a algunas urnas que contenían tres pelotas y cada uno entregó de acuerdo a los puntos por nominado. Cuando llegó el turno de Yina Calderón, no dudó en darle un punto a Melissa Gate, y como si se tratara del posicionamiento expuso sus razones para dejarla en la placa de nominados.

“Ustedes saben que esta señorita no me agrada, me parece una persona resentida, amargada, frustrada, que solamente tira veneno. Lo que le hiciste a Yaya, como hablas de Norma, no sé cómo ella tiene sangre en esas venas para hablarte a ti después de lo picho que hablas de ella con lo tráfuga que eres”, expuso Yina Calderón durante la nominación a Melissa Gate.

Finalmente, Calderón aseguró que es lo peor que tiene la casa estudio porque, para ella, Melissa Gate no permite que los demás participantes brillen cuando tienen que brillar. Esto llevó a que los presentadores del formato de convivencia se pronunciaran, recordándole a Yina que no se trataba del posicionamiento, sino que era la nominación para saber quién sería el elegido por los famosos para estar en la placa de nominados.