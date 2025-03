Camilo y La Liendra le confirmaron a José que se quedan por fuera de su venganza contra Melissa Gate: esto fue lo que dijeron

La Liendra y Camilo hablaron con Jose por el plan que tiene en contra de Melissa Gate - crédito @joserodriguezcof @camilotrujillop y @la_liendraa/IG

Luego de que Yaya Muñoz saliera eliminada de La casa de los famosos Colombia por obtener la menor cantidad de votos de parte del público, Jose no ha dejado de pensar en que su salida se dio porque Melissa Gate puso en ‘placa de nominados’ a su pareja en el reality.

Esto ha hecho que conforme pasan los días tenga intensiones de cobrar venganza por haber hecho que saliera la presentadora, pues le afectó que la dejara en riesgo.

La situación se dio cuando Gate se ganó el beneficio de sacar a una persona de la placa y la cambiara por algún famoso que no estuviera en riesgo de eliminación, ya que había sido la que contestó el teléfono de la ‘casa estudio’ y esa era la condición que tenía en la llamada.

En el momento en el que le anunciaron lo que tenía que hacer, Melissa tomó la decisión de salvar a Emiro Navarro y a cambio enviar a Yaya Muñoz, porque consideraba que ya no era una persona de confiar dentro de la competencia.

La participante tuvo la oportunidad de elegir qué participante salía de la placa de nominación y cuál entraba - crédito Canal RCN

El intercambio ocasionó la furia de la presentadora, al punto de que empezó a gritarle a su excompañera y le advirtió que se convertiría en su enemiga porque no esperaba que la fuera a elegir a ella debido a que habían tenido una buena relación durante el primer mes y un día dijo que ella era parte del grupo de personas favoritas que tenía en el reality.

Sin embargo, en su momento Melissa Gate le explicó a Yaya Muñoz que cambió de opinión porque vio acciones de ella en La casa de los famosos Colombia que no le gustaron y a eso se le sumó que algunos fanáticos y La Jesuu aseguraron que Muñoz no era una persona de fiar.

Así las cosas, Dahian Lorena (su nombre de pila) fue a eliminación el domingo 2 de febrero y terminó siendo la más reciente famosa que salió del programa tras recibir la menor cantidad de votos. Esto hizo que Jose, su pareja en la casa estudio, pasara por el difícil momento de tener que despedirse para siempre de ella y también por el sentimiento de la frustración.

Para Jose Rodríguez, Yaya Muñoz no merecía salir de esa forma porque ingresó a la placa de nominados por la “mala decisión” que tomó Melissa y no por altercados, jugar mal o una decisión del público.

Es por esto que en las últimas horas confirmó que “tiene sed de venganza” y va por Melissa Gate, pues está seguro de que la nominación de la presentadora fue una jugada estratégica por parte de la influenciadora y también piensa que “es falsa” porque “eran amigas”.

“Yo tengo un sentimiento de rabia que no quiero tener, yo tengo sed de venganza, claro. Pero lo estoy manejando y no me estoy dejando llevar”, le dijo Jose Rodríguez a sus amigos previo a la gala de nominación.

Jose Rodríguez aseguró que quiere vengarse de Melissa Gate por nominar a Yaya Muñoz - crédito @la.casa.col/TikTok

Ante estas declaraciones, Camilo y La Liendra decidieron hablar con su compañero de grupo y expresarle que no estaban de acuerdo con el ritmo de juego que había decidió tomar, por ende, le indicaron que se quedaban por fuera de esa línea, ya que no tienen nada en contra de Melissa y no van a votar por ella ni ir tras su puesto en la casa.

“Lo que decimos Cami y yo (La Liendra) es que obviamente uno respeta el sentimiento que vos tengas, pero si vos quisieras hacer en este momento algo hacia Melissa nosotros obviamente no nos vamos a sumar, a nosotros nos cae bien y obviamente sabemos que Meli tiene sus cualidades y sus problemas aparte, que no vamos a comprar, pero tampoco vamos a apoyar. Nosotros sabemos que no te cae mal, pero eso ya es una decisión tuya y que tú verás cómo juegas porque a la final era tu novia y tú sabrás qué sientes“, le explicó Mauricio Gómez a Jose Rodríguez.

En la conversación también le indicó que aunque hay afirmaciones y acciones por parte de Melissa con las que no está de acuerdo, no es una persona con la que se lleve mal ni con la que tenga problemas dentro de la casa estudio.

La Liendra y Camilo le dicen a Jose Rodríguez que no irán en contra de Melissa Gate - crédito @dairobisgarcia1/TikTok