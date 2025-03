Margarita Rosa de Francisco relató hostigamiento de un hombre en Miami: “Te deberías devolver a la Colombia de Petro”

Margarita Rosa relató que hombre la increpó en Miami - crédito Instagram

En la jornada del 5 de marzo, a través de su cuenta de X, la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco relató un acontecimiento ocurrido recientemente en Miami, ciudad en la que reside.

Señala que un hombre “de sombrero” la increpó en plena calle con la frase: “Mirá como nos dejaste el país, Margarita, te deberías devolver a la Colombia de Petro”.

Aunque al principio optó por seguir derecho e ignorar a la persona que la cuestionó, se devolvió para responderle, señalando que le dijo que su irrupción buscaba responsabilizarla por una decisión colectiva: el triunfo de Petro en las elecciones, habiendo tenido el actual presidente más de once millones de electores.

“Yo había decidido seguir derecho, pero, un poco más adelante, me sorprendí a mí misma queriendo devolverme, y así lo hice para preguntarle: “Señor, ¿usted me está culpando a mí por el voto que dieron once millones setecientas mil personas?”, a lo que el hombre del sombrero contesta: “pues sí porque ayudaste. Y una cosita: ¿acaso no te tocó la alcaldía de Petro?”. Muy aturdida le contesté que no. El señor del sombrero quedó satisfecho con mi respuesta (“no más preguntas, señora juez”)”, señaló.

Señaló que recuerda que, durante la alcaldía de Petro en Bogotá, ella aún vivía en la capital del país y que en ese momento consideró que a Petro lo estaban persiguiendo más por sus convicciones ideológicas que por sus resultados administrativos. Dijo que, desde su llegada a la Presidencia, este fenómeno se ha intensificado, incluyendo a los militantes del progresismo y defensores del proyecto político del Pacto Histórico.

“Más o menos lo mismo que pasa hoy a escala nacional. Pero la parte que me interesa no es defender al presidente, quien debe saber defender su proyecto más que a él mismo, denunciar la corrupción en su propio entorno y procurar que se ejecuten las obras que se les prometieron a sus votantes más esperanzados y necesitados. Lo más interesante del cuento es el criterio del señor del sombrero que, estoy segura, comparten muchos como él desde una insólita y hasta halagadora concesión que me hacen de un poder de convocatoria más grande que el del mismísimo jefe del Estado”, añadió.

De Francisco señaló que, con la acción del “señor del sombrero”, se le está dando más poder del que ella realmente tiene. Recordó la importancia del estallido social del 2021 para el curso político del país. Dijo que el hombre desconoce todos los pasos que ha dado la sociedad colombiana en busca de un cambio estructural a través de una administración de izquierda y dijo que este tipo de acciones son recursos desesperados de los derechistas ante el cambio propuesto por un líder político como Petro.

“El señor del sombrero, desde su penosa ignorancia, cree que apoyar los principios medulares del progresismo equivale a ser comunista y fanática petrista. Me pregunto si sabrá que ser progresista es también desear que, así como él y como yo, la sociedad completa tenga acceso al básico nivel de bienestar por derecho propio y no por astucia de la sobrevivencia”, dijo, cuestionando al hombre.

Señaló que, más allá de sus pronunciamientos públicos en relación con la política nacional y de la sosedad colombiana, perseverará en sus ideas de mejoramiento social.

“Como ciudadana e individua autónoma, me hago responsable de mis decisiones y de mis equivocaciones. El esfuerzo vale la pena si la idea es construir una ciudadanía estudiosa que también haga lo mismo para que no sigan surgiendo, de la nada del pensamiento, señores que lo único que les queda bien puesto en la cabeza es un sombrero”, concluyó.