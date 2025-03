Diego Guauque denunció martirio que viven pacientes en EPS con la entrega de medicamentos: “Cada vez más frecuentes”

El video quedó registrado en redes sociales del comunicador - crédito @chismealetoso/IG

Diego Guauque, periodista investigativo del Canal Caracol, reveló en 2023 que padecía de un tipo de cáncer, conocido como leimiosarcoma, que afectaba sus músculos.

El comunicador que contó con la suerte de que su EPS reaccionara de manera oportuna para recibir su tratamiento, ahora se encarga de visibilizar los problemas que enfrentan algunos pacientes con sus tratamientos.

Esto quedó registrado recientemente a través de sus Instastories, donde Guauque compartió un angustiante video en el que un paciente de una EPS se exalta con el dispensario encargado de entregarle los medicamentos.

En medio de los gritos, el hombre que presiona a las regentes de la farmacia, dice que es su derecho, pues esto se lo descuentan de su sueldo: “Esta mierd* a mí no me sale gratis, a mí no me la regalan, a mí me lo descuentan de mi trabajo, y le estoy diciendo a usted que me colabore”, se oye en gritos.

Líderes de gremios y ONG exigen acción inmediata del gobierno de Gustavo Petro para evitar el colapso - crédito @UltimaHoraCR/X

El periodista compartió las imágenes en sus redes sociales, donde dice que se lo envió una persona por privado, por lo que dice que este tipo de episodios “son cada vez más frecuentes en Colombia”. Por esta razón, el comunicador aseguró que en su próxima investigación periodística trabajará para indagar qué es lo que está pasando al interior de las farmacias que entregan los medicamentos de las EPS.

Los comentarios por la denuncia que hizo Guauque en su cuenta de Instagram fueron replicados en diferentes portales de entretenimiento, donde usuarios también han expresado su inconformidad con lo que está ocurriendo con los servicios médicos en el país.

Pacientes de enfermedades huérfanas en Colombia piden suministro de medicamentos por parte de las IPS - crédito Acopel

Entre los más destacados están: “Lo más triste es que todos nos quejamos, pero no salimos a las calles a protestar a ver qué es lo que está pasando”; “nunca se habla de esto, es muy triste esta situación y todo gracias al famoso cambio”; “eso se vive a diario con la entrega de medicamentos en Cafam Nuevo Kennedy”, entre otros.

Alerta por cierre de Audifarma en cinco departamentos

Y es que la situación con la entrega de medicamentos ha escalado a tal punto, que la prestadora de salud Nueva EPS, informó el plan de contingencia fue desplegado desde el viernes 21 de febrero de 2025 en Caldas, Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, debido al cierre de Audifarma en estos cinco departamentos.

Audifarma cerrará sus canales de atención en cinco departamentos del país - crédito Supersalud y Punto Clave

“Ha permitido realizar acuerdos con diferentes gestores farmacéuticos que se encargarán de entregar a nuestros afiliados los medicamentos tanto en sus sedes como de forma domiciliaria”, indicó la Nueva EPS.

Los gestores farmacéuticos Evedisa, Discolmets, Medic, Marcazsalud y Disfarma habilitarán gradualmente los puntos de dispensación con el objetivo de brindar una respuesta oportuna y eficiente a los usuarios, para que su atención y los tratamientos no se vean afectados en ningún momento.

“Esta medida responde a la comunicación emitida por Audifarma el viernes 21 de febrero, en la que anunció que dejaría de atender a los afiliados de Nueva EPS en los departamentos mencionados a partir del 23 de febrero. Esta decisión, tomada sin justificación, contraviene acuerdos y compromisos formales previos”, aseveró la prestadora de salud.

La entidad indicó que en la auditoría se registraron serias fallas en los procesos de adquisición, descargue, control y seguimiento de inventarios - crédito Christin Klose/dpa y @Supersalud/X

Asimismo, la Nueva EPS indicó que continúa trabajando para minimizar el impacto de esta situación que están enfrentando los afiliados con la dispensación de sus medicinas.

“El agente interventor, junto con el equipo directivo y los colaboradores de la entidad, están plenamente comprometidos con la implementación de las medidas necesarias para garantizar la continuidad en la atención, siempre con el objetivo de proteger el derecho a la salud y el bienestar de los afiliados”, informó la entidad en un comunicado.