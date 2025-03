A Yina Calderón le sacaron los “trapitos al sol” por sus comentarios sobre el físico de Marcelo Cezán: “Caradura”

Yina Calderón envió a Marcelo Cezán a que pase por el quirófano antes de iniciar 'La casa de los famosos' 2025 - crédito @canalrcn y @yinacalderontv/Instagram

La segunda temporada de La casa de los famosos afronta su sexta semana en un momento donde las tensiones entre los participantes no ceden. Una rivalidad en particular parece destacar sobre el resto en el reality show del Canal RCN, y es la que protagonizan Yina Calderón y Melissa Gate.

Desde incluso antes de entrar a la casa estudio, las creadoras de contenido protagonizaron cruces de palabras cuestionándose mutuamente, algo que se intensificó durante el ingreso de las participantes a la competencia.

Pese a que el ‘Jefe’ se vio obligado a tomar medidas contra ambas para evitar que la situación escale a mayores, la enemistad entre ambas mujeres siguió incrementándose hasta que alcanzó lo que parece ser un punto límite.

En una primera instancia, la huilense afirmó que el hijo de Melissa, actualmente radicado en los Estados Unidos, no la quiere y por eso no vive con ella. Esto le valió una nominación automática a la placa de eliminación por parte del ‘Jefe’.

La paisa no se quedó de brazos cruzados y el pasado sábado 1 de marzo hizo un comentario despectivo acerca de los problemas de la DJ con los biopolímeros, comparándola con un pañal sucio. El ‘Jefe’ castigó a Melissa negándole la posibilidad de competir en la prueba de líder de la semana el pasado lunes 3 de marzo (que ganó Camilo Trujillo). Esta se limitó a responder: “Si ella deja de llamarme drogadicta, yo también la respetaré”.

Antes de conocerse el castigo, Yina se pronunció delante de las cámaras y se quejó de que el ‘Jefe’ nunca castiga a Melissa por hacer esa clase de comentarios, en especial tratándose de una condición de la que muchas mujeres sufren.

Lo anterior generó que se perfilaran dos bandos bien definidos entre los que se ponían del lado de Melissa y quienes lo hacían del lado de Yina. Los primeros, en particular, se han mostrado activos, señalando que la huilense acostumbra a realizar comentarios del físico de otros, como ya ocurrió en su momento con Jessica Cediel (también afectada por problemas de biopolímeros).

En X, una usuaria hizo recircular un video de Yina soltando fuertes comentarios en contra del presentador Marcelo Cezán, relacionados con sus arrugas. “Como me dijeron que Yina nunca se mete con el cuerpo de nadie, que criticó a Jessica Cediel fue por ‘show’, pero nunca se metió con su cuerpo, aquí está su ‘Yinita’ burlándose del físico de Marcelo Cezán, el presentador de esta temporada”, escribió la usuaria.

En el video, Yina dice: “Me encanta Marcelo Cezán, es un buen veterano, mi mamá lo ama. Pero, Marcelo, mi amor, la toxina, lindo. Esas arrugas las tiene… parece un bulldog. Se ve acabado, acabado como un acordeón”, afirmó Calderón en el video.

En esa ocasión inclusive Yina se atrevió a aconsejarle que fuera al centro especializado que le corrigió sus líneas de expresión, antes de ingresar al reality show.

“Miren cómo me dejó de lisa la doctora, etiqueten a Marcelo Cezán para que venga donde la doctora, para se vea así de guapo y no como el acordeón. Parce es que no entiendo, de verdad, usted por qué no vino antes de ir allá al programa, tienen que quitarle las bolsas, arreglarle la flacidez de esa cara para que sea vea bello, como este hombre de la pantalla. No en serio Marcelo, venga”, expresó.

En vista de lo anterior, la indignación por las palabras de Yina no se hizo esperar. “persona que se mete con cuerpo ajeno, pierde todo el derecho a que respeten su cuerpo”, “hay que ser bien caradura de burlarse del físico de alguien cuando ella lo tiene peor y bien fea que es”, fueron algunas de las reacciones a la publicación.