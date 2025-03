Mujer que evito ser robada en Bogotá al lanzarse de un puente peatonal contó por qué tomo esa peligrosa decisión: “no tenía de otra”

Joven se lanzó de un puente peatonal para evitar ser robada - crédito Mebog y captura de pantalla redes sociales @noeliagal23/TikTok

La delincuencia no se detiene en Colombia, y las principales ciudades están siendo las más afectadas, por lo que muchos ciudadanos se ven obligados a tomar medidas extremas para evitar convertirse en una víctima más.

Tal es el caso de una mujer en Bogotá, quien terminó saltando de un puente peatonal dentro de las instalaciones del Sistema Integrado de Transporte Público, específicamente en la estación de Transmilenio Concejo de Bogotá.

En imágenes de video se observa cómo la mujer camina tranquilamente por el puente, se cruza con dos hombres y, poco después, decide saltar y correr para huir de ellos. La joven, quien luego del hecho, ocurrido el 20 de febrero, decidió contar con exactitud qué la llevó a tomar esa decisión, explicó que una mala caída habría podido causarle una grave lesión.

A través de sus redes sociales, Noelia Galindo relató cómo vivió esos momentos: “Al momento de cruzar el puente, me encuentro con dos tipos altos, gruesos y anchos. Pensé que uno de capota y chaqueta gris le estaba pidiendo monedas a un hombre con delantal de mesero. Pero cuando se voltean hacia mí, siento miedo, temor, de todo, y noto que se acercan. Incluso, uno me dice que le dé todo lo que tengo y saca un cuchillo”.

A pesar de que no pasó a mayores, la joven aseguró que su reacción fue inmediata: “Inmediatamente, la reacción que tengo es tomar las barandas del puente y saltar”, dijo en un video publicado en su cuenta de Tiktok.

Afortunadamente, más allá de una molestia en la espalda, se encuentra en buen estado. Sin embargo, algunas personas a las que les contó lo sucedido le advirtieron sobre el riesgo de caminar sola a altas horas de la noche:

“No me hicieron nada, no me persiguieron (...). Me encuentro perfectamente bien. Tengo súper adolorida la espalda, quizás más por la maniobra que hice. Mi reacción fue muy ágil, muy rápida, pero también fue algo impulsiva (...). Me decían que yo ‘daba papaya’ porque iba caminando sola a esa hora. Pero salgo de la universidad a las 9 de la noche, así que no tenía otra opción”, comentó en la red social.

Inseguridad en Bogotá 2025

A través de sus redes sociales, el cabildante Juan Daniel Oviedo hizo un llamado a las autoridades distritales ante las alarmantes cifras de inseguridad y homicidios registradas en el primer mes de 2025.

Según la Policía Nacional, en los primeros 23 días de enero se reportaron 68 asesinatos, una cifra que agrava la situación heredada del 2024, el año más violento en la ciudad desde 2016.

Este tipo de pronunciamientos se han vuelto constantes, pues Oviedo ha optado por utilizar las redes sociales para exponer problemáticas que afectan a los ciudadanos.

El concejal le pidió al alcalde que tomara medidas para reducir la tasa de asesinatos en la capital - crédito @JDOviedoA/X

“Debe pasar de un juego de culpas a una rendición de cuentas frentera y sincera sobre lo que se está haciendo en materia de seguridad, no solo sobre lo que sale bien, sino también de lo que está saliendo mal y cómo lo vamos a corregir”, expresó el funcionario en su mensaje, dirigido a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, instando a tomar medidas urgentes frente a la creciente inseguridad en la ciudad.

El cabildante indicó que la capital ha tenido un aumento en materia de homicidios del 45% si se compara enero de 2024 y 2025: “Con corte al 23 de enero, Bogotá registra 68 homicidios en 2025. Para el mismo periodo se registraron 47. Un incremento anual del 45%, a todas luces, desencajado frente a ese loable propósito que tiene el Plan de Desarrollo de disminuir la tasa de homicidios en Bogotá”.