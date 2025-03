Este es el castillo abandonado en el que se tejen historias de lo paranormal en Colombia: queda a menos de tres horas de Bogotá

Las ruinas del Castillo del Olimpo presentan contrastes arquitectónicos con las construcciones típicas de la región - crédito Kevin Bolaños/YouTube

En el municipio de Chiquinquirá, en medio del campo, se alza el Castillo del Olimpo, una edificación que data de 1792 y que, a pesar de su estado de abandono, sigue despertando la curiosidad de quienes se aventuran a explorar sus ruinas.

El Castillo del Olimpo, cuya construcción se atribuye a un estilo arquitectónico que combina influencias españolas y yugoslavas, destaca por sus columnas imponentes, amplias habitaciones y detalles como arcos en las ventanas y puertas de gran tamaño.

Sin embargo, el acceso a esta imponente construcción no es nada fácil. En un video publicado en la plataforma de YouTube, el creador de contenido Kevin Bolaños se adentró a explorar el Castillo del Olimpo, permitiendo a través de sus imágenes detallar cada uno de los rincones de lo que se denomina como edificación paranormal.

“Voy a ver si tengo suerte y logro acceder a este castillo que desde afuera ya se alcanza a ver lo abandonado y lo misterioso”. De acuerdo con el testimonio, el acceso al castillo no fue sencillo. La entrada principal estaba asegurada, y las indicaciones de los encargados del lugar desaconsejaban el ingreso por esa vía, sugiriendo buscar otra alternativa.

Tras recorrer el perímetro, el youtuber encontró un acceso viable y comenzó su travesía hacia el interior del predio. Desde el primer vistazo, las ruinas del castillo revelaban un pasado de opulencia, con detalles arquitectónicos que contrastaban con las construcciones típicas de la región.

Según el relato, el lugar presenta características que lo diferencian de las casas coloniales comunes, lo que sugiere que sus antiguos propietarios gozaban de una posición económica privilegiada. El interior del castillo, aunque deteriorado, conserva vestigios de su antigua grandeza.

Las habitaciones varían en tamaño, desde espacios pequeños hasta salones amplios que conectan con otras áreas mediante puertas coloniales. En el recorrido, se identificaron elementos como un lavaplatos y un mesón que podrían haber formado parte de la cocina, así como un baño con una vista privilegiada hacia el paisaje circundante.

“Hasta el momento sigo avanzando y veo más habitaciones, unas pequeñas, otras grandes. Como por ejemplo esta, que ya es más amplia, pero también tiene un acceso con otra puerta hacia otra”, detalló el joven explorador en su video.

Historias y leyendas que rodean al castillo

El origen del Castillo del Olimpo está envuelto en misterio. Según contó Bolaños, la edificación fue un regalo de un hacendado a su esposa, quien posteriormente lo traicionó con un trabajador. Este hecho habría llevado al abandono del lugar, dejando la estructura a merced del tiempo y la naturaleza.

Además, los habitantes cercanos aseguran que el castillo ha sido escenario de actividades inusuales, como misas negras y prácticas de brujería. También se han reportado fenómenos inexplicables, como gritos y siluetas que se observan desde las ventanas.

Aunque el creador de contenido descartó creer en actividad paranormal, mencionó haber escuchado ruidos extraños, como puertas que se movían, posiblemente debido al viento. “Yo no sé, yo tengo la sensación como si me estuvieran viendo. Es rarísimo”.

Un sótano lleno de incógnitas

Uno de los puntos más intrigantes del recorrido fue el sótano del castillo, un espacio amplio y frío que contrasta con las temperaturas cálidas del exterior. El lugar, poco común en las construcciones colombianas, podría haber sido utilizado para almacenar mercancías o productos agrícolas de la finca.

Aunque el acceso a ciertas áreas del sótano estaba limitado por el deterioro del piso, Bolaños logró identificar varias puertas y una salida que conectaba con el exterior. “Hasta aquí han venido muchas personas creyendo que quizás hay tesoros”.

A pesar de que el sótano, así como el resto del castillo, es objeto de exploraciones por parte de personas para encontrar tesoros, el deterioro de la estructura representa un riesgo para quienes se aventuran ingresar a su interior.

Con sus dos torres, gruesas paredes y bases sólidas, el castillo ha resistido el paso del tiempo, pero su estado actual refleja el abandono y la falta de conservación. Los árboles han comenzado a invadir la estructura, y el techo muestra signos de colapso en varias áreas. A pesar de esto, la infraestructura sigue siendo un atractivo para los amantes de los lugares históricos y abandonados.

“Ahora estoy caminando nuevamente para la carretera y se los juro que había terminado el video dispuesto a irme y escuché no pasos sino como cuando alguien está corriendo muy muy rápido y se escuchó bastante fuerte. Entonces yo estaba mirando por ahí que no hubiese nadie, pero me llevé un buen susto y al final ni siquiera en medio de la exploración”, concluyó el Youtuber.