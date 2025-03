El ‘Tino’ Asprilla destacó el peor error del Gobierno Petro: “Odia a los ricos”

El oriundo de Tulua habló del mandato Petro en Colombia - crédito EFE/Presidencia

Desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia de Colombia en 2022, se han generado múltiples debates por parte de figuras públicas que se mostraron en contra de la llegada del político de izquierda a la Casa de Nariño, siendo Faustino el “Tino” Asprilla, uno de ellos.

El exfutbolista, que tuvo paso por Newcastle en Inglaterra, Parma en Italia y Palmeiras en Brasil, ha sido un detractor de Gustavo Petro desde que comenzó su mandato, puesto que desde la postura del oriundo de Tuluá, Valle del Cauca, las decisiones del presidente no son las mejores.

La postura de Asprilla sobre el presidente ha sido tan tajante que el exdeportista ha indicado en su cuenta de X que le gustaría que en Colombia se pudieran adelantar las elecciones de 2026 para que Gustavo Petro deje la Casa de Nariño lo más antes posible.

De la misma forma, durante una entrevista con Alejandro Cardona, en la que habló de los negocios que ha conformado, Asprilla aprovechó la oportunidad para volver a criticar al Gobierno nacional.

El exfutbolista ha criticado en diferentes ocasiones al presidente - crédito Presidencia y Colprensa

Durante la conversación, al exfutbolista le preguntaron sobre qué tan difícil es invertir en Colombia, a lo que el tulueño respondió de manera negativa, responsabilizando al presidente Petro por la incertidumbre que tienen los empresarios en el país.

“Desgraciadamente, tenemos a una persona que odia a los ricos, odia a las personas que le den trabajo al otro. Es lógico, en Colombia nadie quiere invertir, está todo frenado porque no se sabe que va a pasar en 2026″.

Asprilla indicó que la llegada de Petro a la presidencia es positiva porque, desde su postura, las personas han aprendido que la izquierda no sabe dirigir a un país.

“Ojalá sea alguien de derecha, porque igual en Colombia esto iba a pasar en algún momento. Menos mal ya pasó y nos dimos cuenta de que a nadie lo lleva a nada, no lleva, sino a ruinas, no hay país en el mundo en el que puedan decir. Por el bien de Colombia, que la gente en 2026 recapacite y que se de cuenta de que no estábamos tan mal como ahora”.

El 'Tino' Asprilla habló de los negocios que ha consolidado tras el retiro - crédito Caracol Televisión

Enfocándose en el dinero que generó como futbolista, Asprilla habló de los rumores que se generaron sobre la forma de invertir el dinero, revelando que a pesar de que tenía fama de “vago”, desde que se convirtió en profesional tenía la idea de conformar empresas e invertir las ganancias que le dejaba el deporte.

“Era lo que uno veía de los compañeros, había unos que invertían y otros que solo gastaban. Hoy en día hay unos que están bien y hay otros que están mal. Son una minoría (los que están bien), tuvimos el ejemplo en las narices y no fueron capaces de aprender. La gente dice que soy vago, pero yo siempre pende en el futuro, sabiendo que tenía un hijo”, indicó Asprilla.

Al hablar de las personas que lo ayudaron a invertir su capital, Asprilla reveló que durante su infancia se hizo amigo de varios jóvenes de estrato alto en Tuluá, que fueron los que más adelante se convirtieron en sus asesores mientras que a la par jugaba para los mejores equipos de fútbol en Europa.

“Los amigos míos de Tuluá, eran amigos ricos. Jugábamos en el mejor barrio y yo jugaba con los pobres del barrio mío allá. Todo nuevo, pero no jugaban nada. Un día jugamos y les ganamos, al jueves siguiente me hicieron jugar con ellos, yo dije “claro, acá está la oportunidad”, hoy en día son amigos míos, todos son empresarios y les va bien. Es increíble”, puntualizó.