Claudia López se suma al bloque de los desilusionados por Petro tras señalamientos de ‘petrosantista’: “La corrupción parece campear”

Claudia López aseguró que su apoyo a Petro buscaba impulsar el cambio, pero se siente decepcionada por los resultados - crédito @ClaudiaLopez/X

La exalcaldesa de Bogotá y actual precandidata a la Presidencia para 2026 Claudia López generó debate a nivel nacional tras compartir su postura sobre la situación política actual en Colombia. A través de la red social X, la exmandataria local expresó su desilusión respecto al Gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que despertó diversas reacciones entre la ciudadanía y la clase política.

La lideresa, aparentemente, decidió manifestar su posición frente al Gobierno de Gustavo Petro después de que figuras de la derecha, como el expresidente Álvaro Uribe, el partido Centro Democrático, la precandidata y periodista Vicky Dávila, entre otros, la criticaran con insinuaciones sobre su presunta afinidad con el denominado “petrosantismo”. La señalaron como supuesta marioneta de Juan Manuel Santos y el presidente de la República, además de sugerir que ese vínculo marcaría su camino político hacia la presidencia de Colombia.

“Pertenezco al partido más grande de Colombia: el de los desilusionados con el gobierno, el de los decepcionados con Petro y el de los entusados por el desperdicio de la oportunidad de cambio”, señaló López en su publicación. Esta declaración, al parecer, se da para mostrar un distanciamiento con el actual Gobierno, al cual había respaldado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Claudia López criticó la corrupción y la falta de resultados en la administración de Petro - crédito @ClaudiaLopez/X

Además del mensaje escrito, la exalcaldesa compartió un video donde profundizó en su análisis sobre el contexto político. En su intervención, López explicó su descontento con la gestión del Gobierno, al destacar que el apoyo que brindó a Petro se dio desde la convicción de impulsar un cambio necesario para el país.

“Pues yo creo que todos estamos preocupados por el país, digamos. Yo particularmente me siento muy desilusionada (...) La compañía de buena fe, no porque fuera la mía, no porque fuera la que creyera yo que me servía más a mí, sino porque honraba, digamos, la ilusión de cambio de la ciudadanía”, señaló.

López argumentó que la decisión de apoyar al actual mandatario se basó en la necesidad de transformar las condiciones sociales, especialmente ante problemáticas como el hambre, la pobreza y la corrupción: “Este es un país que tiene 8 millones de personas en el hambre, 25 millones de personas en pobreza, es el más desigual del mundo, tiene altísima corrupción. Si un país así no necesita cambio, entonces, ¿qué?”.

Claudia López rechazó las acusaciones de ser marioneta de Petro y Santos - crédito @claudialopezcl/Instagram

La exalcaldesa también criticó la falta de ejecución por parte del Gobierno y la crisis interna que ha enfrentado el gabinete presidencial: “Creo que hay más desilusión que ejecución. Desafortunadamente, la corrupción parece campear, es un espectáculo todos los días, pues de cuchillo muy difícil. Yo no entiendo cómo se gobierna con un equipo así, francamente”.

El mensaje de López refleja la frustración de diversos sectores que habían depositado expectativas en el Gobierno de Gustavo Petro. Las palabras de la exmandataria evidencian la tensión entre quienes respaldaron la propuesta de cambio y los resultados obtenidos hasta el momento.

Claudia López aseguró que su apoyo a Petro buscaba impulsar el cambio, pero se siente decepcionada por los resultados - crédito Presidencia

Las declaraciones provocaron múltiples reacciones en el ámbito político. Algunos sectores respaldaron la postura de López, señalando la importancia de la autocrítica y la vigilancia ciudadana. Otros, en cambio, cuestionaron el momento y la forma en que la exalcaldesa expresó su descontento, bajo el argumento de que la situación requiere unidad para superar los desafíos del país.

De esta manera, muchos usuarios señalaron en X que: “Si están tan desilusionados por qué el Partido Verde y el claudismo no renuncia a la burocracia en el gobierno Petro?”; “JAJAJAJAJAJAJA Y los Bogotanos quedamos decepcionados de ud, oportunista asquerosa”; “Y asi, se lava la cara de poner a Petro en la presidencia. Ratio por Hipócrita”; “¿Desilusionados con Petro? Si usted en la campaña se le volteó y apoyó a Fajardo”; “El de los torcidos, corruptos y convenientes. Ese siempre ha sido el mas grande”.