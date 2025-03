Pacho Santos dice que Gustavo Petro “pondrá a su candidato en segunda vuelta” en elecciones del 2026

Francisco Santos habló de las elecciones del 2026 y comentó que el candidato que ponga Gustavo Petro llegará a segunda vuelta - crédito @PachoSantosC

El exvicepresidente Francisco Santos compartió en su cuenta de X una columna de opinión escrita por él y publicada en la revista Semana, en la que analiza el panorama político de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

En su texto, Santos afirmó que el presidente de la República Gustavo Petro Urrego, ya estaría asegurando su victoria en los próximos comicios. Según el político, el candidato que ponga el primer mandatario colombiano para los siguientes comicios tendría fuertes posibilidades de llegar a segunda vuelta y ganar.

Santos también advirtió sobre la falta de estrategia de la oposición, señalando que mantiene el mismo discurso sin lograr conectar con el electorado indeciso.

En su mensaje, cuestionó la pasividad de los sectores contrarios al gobierno y alertó que, de no reaccionar a tiempo, Gustavo Petro logrará imponer a su sucesor en 2026, lo que, según él, llevaría al país a una crisis aún mayor.

“Si no despertamos, Petro pondrá presidente y el país seguirá en caída libre. ¿Eso es lo que queremos para el futuro de Colombia?”, escribió en su cuenta de X.

El exvicepresidente también habló de la controversial llegada del excongresista Armando Benedetti al ministerio del Interior. Según el político el recién nombrado jefe de cartera sería clave en dicha “estrategia” electoral, según dijo Pacho Santos en su publicación de X.

Pacho Santos cuestionó el plan electoral de la oposición para las siguientes elecciones - crédito @PachoSantosC

“@petrogustavo ya está asegurando su victoria en 2026. Con corrupción, uso de recursos públicos y una oposición desorganizada, el camino está claro: su candidato llegará a la segunda vuelta y ganará. @AABenedetti en el Ministerio del Interior es clave para esta estrategia, mientras que la Fiscalía, alineada con Petro, puede intimidar a opositores. La oposición sigue con el mismo discurso sin conectar con el electorado indeciso. Si no despertamos, Petro pondrá presidente y el país seguirá en caída libre. ¿Eso es lo que queremos para el futuro de Colombia?”, escribió en su cuenta de X.

En cuanto al contenido de su columna en esta comentó lo siguiente: “Seguimos adormecidos y creo que nos vamos a merecer nuestra suerte. Hoy, repito como por tercera vez, Petro pone a su candidato en la segunda vuelta. Obviamente, después compra el triunfo definitivo con dinero público, lo que le facilita el trabajo a su ministro estrella Armando Benedetti. Colombia, entonces, quedaría ya no al borde del abismo, sino en caída libre hacia el desastre”.

Santos cuestionó la actitud de los sectores opositores frente a las elecciones de 2026, advirtiendo que no pueden tratarse como un proceso electoral convencional. “Todos los que están en la mal llamada oposición parecen creer que las elecciones de 2026 son iguales a las otras, y resulta que no”, escribió en su columna.

Según el exvicepresidente, el actual gobierno utilizará los recursos del Estado para asegurar su continuidad en el poder. “Hay un presidente y un Gobierno absolutamente corruptos, que sin freno alguno y sin miramiento de ninguna naturaleza van a utilizar el presupuesto nacional para comprar millones de votos de manera legal e ilegal, el primero a través del subsidio y el segundo con la compra tradicional”, afirmó.

Santos también se refirió a la posible candidatura del Pacto Histórico en 2026, señalando que Gustavo Petro ya estaría preparando el terreno para definir a su sucesor. Según el exvicepresidente, el presidente ha impulsado una narrativa alrededor del M-19, mencionando figuras como Carlos Pizarro y Jaime Bateman, lo que, a su juicio, apunta a una posible candidatura de María José Pizarro. “Lo del sombrero, lo de las banderas, lo de Pizarro, lo de Bateman y su degradación al compararlo con Benedetti tienen nombre propio: María José Pizarro”, escribió.

Pacho Santos dijo que el Pacto Histórico apostaría por una candidatura presidencial de María José Pizarro - crédito Colprensa

También mencionó la renuncia de Gustavo Bolívar y su cercanía con Petro como parte de esta estrategia, aunque cuestionó si su ascenso en las encuestas realmente lo posiciona como una opción viable.

Y sobre la oposición volvió a insistir que “por su parte, quienes están en la oposición siguen en el mismo cuento antipetrista, con un discurso previsible que ya no mueve a nadie y no cambia un voto. Petro tiene un 30 por ciento del voto, la mitad voto duro, y no hay ni un precandidato o aspirante o líder de oposición que inspire sentimiento alguno de ilusión o que atraiga a una parte de ese voto blando petrista”.