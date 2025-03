Vicky Dávila estalló contra Claudia López por polémicos videos en el Carnaval de Barranquilla: “Fue porque usted es una oportunista”

Vicky Dávila lanzó fuertes críticas a Claudia López por ir al Carnaval de Barranquilla- crédito Vicky Davila/Facebook y Alcaldía de Bogotá

Continúa el debate entre Vicky Dávila, precandidata a la presidencia, y Claudia López por un video que publicó la exalcaldesa de Bogotá contando a sus seguidores cómo fue la experiencia de asistir a su primer Carnaval de Barranquilla.

La exfuncionaria se disfrutó la celebración vestida con el disfraz de la marimonda, típico del evento cultural organizado por la capital del departamento del Atlántico, marcado por el derroche de color, música y tradición.

Claudia López subió un video en el Carnaval de Barranquilla - crédito @ClaudiaLopez/X

Aunque la publicación de López tuvo buena acogida en redes sociales, la exdirectora de Semana aprovechó para lanzar punzantes críticas hacia la exsenadora. A su juicio, la asistencia de la exalcaldesa de Bogotá al Carnaval de Barranquilla tiene el propósito de ganar adeptos en una posible aspiración a la presidencia de la República.

“Claudia López, camaleónica y MAESTRA de la POLITIQUERÍA. Claudia es Petro”, afirmó Dávila en su cuenta de X.

En respuesta, la primera alcaldesa de Bogotá aseguró que los comentarios de la periodista demuestran sus sentimientos, además le envió un mensaje, señalando que no conocía las tradiciones de la costa Caribe.

Claudia López respondió a Vicky Dávila por críticas a su video en el Carnaval de Barranquilla- crédito @ClaudiaLopez/X

“Va el video completo, sin editar, para que aprendas de las bellas tradiciones del Carnaval de Barranquilla y dejes la mala vibra Vicky Dávila”, escribió López en la misma plataforma.

La reacción de Dávila no se hizo esperar, desde la misma tribuna volvió a atacar a López, a la que llamó mentirosa. De hecho, sostuvo que el video que publicó hacía parte de una estrategia política para conseguir votos a costa de la felicidad de la gente.

Incluso, la calificó de “oportunista” y le recordó que en el pasado había publicado varios mensajes en contra del Carnaval de Barranquilla.

“Primera mentira: EL VIDEO SÍ ESTÁ EDITADO y PRODUCIDO. ¿Sus asesores millonarios tuvieron que ayudarla? Usted reconoce que es su PRIMERA VEZ en el CARNAVAL DE BARRANQUILLA. ¿Sabe por qué? Porque usted es una oportunista y anda desaforada buscando votos. Usted hasta tiene trinos descalificando el carnaval”, resaltó.

Vicky Dávila aseguró que Claudia López aspira ser presidente de la República - crédito @VickyDavilaH/X

A propósito, la precandidata a la presidencia mencionó que asistió a la celebración para gozar de las tradiciones de Barranquilla, a diferencia de ella que solo asistió para ganarse a los barranquilleros con mentiras.

“A diferencia de usted, yo no fui al carnaval, como usted, para engañar a la gente y que crean, que soy querida y que me importan”, insistió la periodista.

En ese sentido, Dávila afirmó que su afán de conseguir votos ha tenido el efecto contrario, ya que, según ella, los colombianos se dieron cuenta de su estrategia y eso se ha visto reflejado en las encuestas en las que tiene el 4% de aceptación en su aspiración a la presidencia.

“Yo he ido durante años al carnaval a escuchar a los ciudadanos y a gozar con ellos, no de oportunista, sin sobreactuarme, como lo hace usted. Por eso usted está al 4% en las encuestas. La gente no es boba. Politiquero que se respete va al Carnaval de Barranquilla. Y usted sí que sabe de eso Claudia López”.

Después de calmar los ánimos, Dávila expuso cuáles serán las prioridades de su gobierno en caso de que sea elegida como presidente de Colombia. En primer lugar, estableció como esencial afrontar la crisis energética del país, además de reactivar el sector de construcción, que tiene un aporte mayoritario en la creación de empleo en el país.

“Reactivar la construcción de vivienda y la venta. Esto reactiva el empleo; reactivar las obras públicas. Reactivar| el empleo; y ampliar la oferta en energía para que bajen los precios por la competencia”, escribió en su cuenta X.