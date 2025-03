Emiro Navarro contó a cuántas cirugías estéticas se ha sometido, afirmó no querer volver al quirófano: “No aguanto una más”

Emiro Navarro reveló en 'La casa de los famosos Colombia 2025' por qué no quiere regresar al quirófano - crédito @emiro_navarro/Instagram

Emiro Navarro se sinceró con sus compañeros de La casa de los famosos Colombia 2025 acerca del número de intervenciones quirúrgicas que tiene en su cuerpo, sorprendiendo no solo a los participantes del reality sino que también dejó boquiabiertos a sus seguidores, ya que, con tan solo 22 años años, se ha sometido a cuatro liposucciones.

En medio de la conversación en la que también participó Yina Calderón, La Toxicosteña y Karina García, el joven influencer oriundo de Magangué (Bolívar) expuso las razones por las que no puede regresar al quirófano, pues en su último procedimiento vio en riesgo su salud.

Fue en el ‘cuarto fuego’ cuando las famosas compañeras de Emiro comenzaron a revelar las acerca de las ayudas estéticas con las que han mejorado su imagen, que el joven empresario de la cosmética intervino para contar que quiso reducir medidas por la vía más corta, pero la más riesgosa, ya que, desde entonces padece problemas de tensión alta.

Emiro Navarro contó por qué no puede regresar al quirófano luego de su última liposucción - crédito @casa_dlfc2/Instagram

“Yo me hice cuatro liposucciones, pero ya no aguanto una más, ni quiero pasar por eso otra vez, no me da una, al mes me hice, además de que corro el riesgo de morir, porque en la última quedé con problemas de tensión alta. Yo me hice una y al mes el retoque, a los 4 meses me hice otra y ya después la otra porque quería la cintura más pequeña, pero no puedo más”, contó.

Por su parte, tanto Karina como Yina reafirmaron la versión del influencer confirmando que si Emiro decidiera realizarse otra liposucción pondría su bienestar en riesgo. “Claro marica se puede morir, ya no le hacen más, no se puede”, recalcó Calderón.

Aparte de las liposucciones, Navarro no mencionó ningún otro procedimiento, sin embargo, en redes sociales comentan que el joven empresario se retocó su nariz y se perfiló el rostro.

“Hay, pero que alguien le diga que perdió la plata”, la verdad si debería volver por el reembolso”, “pues sin criticar no se le nota nada”, “entonces cómo era antes”, “tan niño y dando ese ejemplo”, “la prueba de que hablan de empoderamiento después de que tienen plata para hacerse de todo”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Karola advirtió a Emiro Navarro sobre su amistad con Yaya en ‘La casa de los famosos Colombia 2′

La streamer y mejor amiga del creador de contenido aprovechó su visita en la ciudad de Bogotá y se acercó a las instalaciones del Canal RCN y por medio de un micrófono trató de comunicarse con el participante para advertirlo y también para aconsejarlo.

Karol y Jd van hasta RCN a pedirle a Emiro que se distancie de Yaya, Yina, Karina y La Jesuu - crédito @valentinahz02/TikTok

A través de la transmisión en vivo del 24/7, que se puede ver en la aplicación del Canal RCN, se pudo ver que Emiro estaba en la terraza escuchando a su amiga Karola, mientras ella le gritaba afuera del medio algunas frases de cariño, apoyo y también sobre sus amistades.

“Aléjate. Anda solo, juega Solo. Soy Karola, te amo. Anda solo. Aléjate de esas amistades. Aléjate de esas mujeres”, fueron las palabras que gritó la creadora de contenido y mejor amiga de Emiro.

En el lugar también estuvo presente un espectador que se le había visto apoyando al “Team Papiyente” en la temporada número uno, el mismo que llevó micrófono y sonido para gritar frases afuera del canal a los famosos que estaban en ese grupo durante la edición del 2024, que ganó Karen Sevillano.

Emiro reacciona a las palabras de Karola afuera del canal - crédito @elizabeth_777_/TikTok

De igual forma, el joven conocido como JD, el mejor amigo de Emiro Navarro, estuvo acompañando y apoyando a Karola en la acción de ir a hablar con el participante. Además, en su momento cogió la vocería y le dijo al influenciador barranquillero que el pueblo de él y su familia lo estaban apoyando.

“Te amo, amiga. Sé fuerte que tú puedes. Solo, recuérdalo, quédate solo. Ya te lo había dicho antes de entrar, solo. Tú puedes y te lo vas a ganar”, le dijo JD a Navarro.