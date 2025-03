Catherine Juvinao respondió a usuaria que la acusó de recibir dinero de las EPS: “Espero no te implosione el cerebro”

Catherine Juvinao aseguró que aseguró que la Adres ya está haciendo giros directos debido a la intervención de varias EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud - crédito @CathyJuvinao/X

El sistema de salud en Colombia presenta serios problemas financieros, según han denunciado varias EPS. La falta de recursos ha implicado retrasos en el pago a diferentes actores del sistema, lo que ha agravado el problema. Justamente, el 1 de marzo de 2025, se informó sobre el cierre de los servicios de diferentes unidades de cuidados intensivos (UCI) de la clínica Palmira, en Valle del Cauca.

De acuerdo con el director de la clínica, Santiago Laverde, citado por El País, la problemática responde a un tema de cartera y a la falta de recaudo. Ambos factores han llevado a la suspensión de diversos servicios de manera paulatina, como, por ejemplo, los de consulta externa y los quirófanos. Los últimos cierres corresponden a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y la Unidad de Cuidados Intensivos de Alto Riesgo Obstétrico.

“La situación es muy compleja, con esta crisis se han ido perdiendo convenios y se han acrecentado las deudas que tiene las EPS, en especial la Nueva EPS, llegamos a un punto este año donde los médicos especialistas recibieron el pago el 30 de diciembre cuando tenían que pagar en julio, son retrasos de casi siete meses”, explicó la profesional en Medicina de la clínica María Camila Reyes, citada por Blu Radio.

Los señalamientos contra Catherine Juvinao

Ante el grave panorama, la representante a la Cámara Catherine Juvinao se pronunció, criticando al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro. Como ha afirmado en varias ocasiones, la gestión de la administración con respecto al sistema de salud y la aparente baja asignación de recursos públicos para su funcionamiento han afectado gravemente el sostenimiento de las entidades promotoras y prestadoras de servicios de salud. “NosEstánMatando, aunque a los gobiernistas de moral distraída ya no les importe”, aseveró la congresista.

Una usuaria de X respondió a su comentario, defendiendo al Gobierno Petro y cuestionando el manejo de los recursos por parte de las EPS. Esto, teniendo en cuenta las denuncias que han surgido por presuntas inconsistencias en el gasto por atenciones prestadas y las constantes quejas de las entidades por la falta de dinero. La ciudadana fue más allá y afirmó, sin pruebas, que la congresista está adelantando un proceso de campaña electoral en el que las EPS estarían inyectando dinero, lo que estaría interfiriendo en sus críticas.

“Pero Cathy Juvinao, diga la verdad el ADRES se ha encargado de pagar puntual a las EPS, estas son las que le adeuda a los hospitales, clínicas y proveedores porque hay corrupción en esas Entidades Prestadoras de Servicio, las que usted defiende tanto, porque financian su campaña”, escribió la usuaria en la red social.

En respuesta, la representante aseguró que, pese a que el Congreso de la República no ha aprobado la reforma a la salud del Gobierno, este último ha logrado implementar algunos de los cambios allí contemplados. Uno de los puntos establecidos en el proyecto es lograr que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) haga giros directos a los actores del sistema, para que las EPS dejen de ser las intermediaras en ese proceso, algo que ya se estaría cumpliendo.

De igual manera, la congresista negó estar recibiendo algún tipo de ayuda económica por parte de miembros de las entidades promotoras de salud. “Paola, yo sé que los petristas necesitan engañarse a sí mismos, pero: ADRES ya hace giro directo a la mayoría del sistema pues el gobierno intervino a las EPS. No, no conozco a nadie en las EPS ni fui financiada por ningún poder económico. Espero no te implosione el cerebro”, concluyó.

