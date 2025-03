Carla Giraldo dejó en firme que no tiene participantes favoritos y reaccionó a la sanción que le impusieron a Melissa Gate

Aseguró que tampoco tiene incidencia en las decisiones del Jefe - crédito @notitalentcol/IG

Carla Giraldo fue la protagonista de las redes sociales en la última semana de febrero de 2025, cuando en medio de una entrevista con Los Impresentables de la cadena radial Los 40 Colombia. Allí fue interrogada por los locutores, que quisieron saber quiénes eran sus participantes favoritos dentro de la competencia en la casa estudio.

Sin embargo, sus palabras fueron malinterpretadas por los internautas, que afirmaron que en su declaración se habría inclinado por Yina Calderón. Por eso, a través de sus InstaStories dejó claro que no tienen a nadie “favorito”, sino que estaba “sorprendida” con la participación de la empresaria de fajas y la evolución que tuvo con los años.

En la publicación que hizo en su cuenta de Instagram, expuso su punto de vista con las decisiones que ha tomado el Jefe en la última semana, especialmente con lo que pasó con Melissa Gate. Adicionalmente, aclaró otros puntos que recibió en los comentarios de sus redes sociales sobre lo expuesto acerca de Yina Calderón diciendo que “están muy atacados en mis redes sociales”.

También respondió a los reclamos que recibió sobre el castigo que recibió la creadora de contenido por cupa de Yina Calderón, haciendo énfasis en que ni ella, ni Marcelo Cezán son responsables o influencian en las decisiones del Jefe con los participantes dentro de su casa. “Vamos a dejar varias cosas claras, las decisiones dentro de esa casa las toma el Jefe, así Marce o yo demos nuestras opinión no quiere decir que nos vayan a hacer caso”, agregó Giraldo.

Finalmente, dijo que, aunque el Jefe los escuche a ella y Marcelo algunas veces con sus opiniones, es él quien tiene la última palabra en lo que respecta a reglas y las jugadas que hace para la dinámica de la competencia. Agregó que, en ocasiones las decisiones que se toman en la casa estudio son llevadas a cabo por los comentarios que se ven en las redes sociales del reality.

“Él no es que se deje manipular, pero sí los estamos leyendo a ustedes ... Yo sí dije en una entrevista que estaba sorprendida, sorprendida por muchos famosos, busquen la palabra sorpresa, no quiere decir que tengas favoritos. Se calmaron, todo está bien, no hay favoritos”, concluyó.

Los comentarios en la publicación replicada por cuentas de entretenimiento, no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “La sanción estuvo bien, pero Yina sigue provocando a Meli y eso no se debe permitir tampoco”; “no todo está bien porque la sanción no fue justa para Meli”; “muy merecida la sanción, así debe ser para todos”, entre otros.

Qué había dicho Carla sobre Yina Calderón

Aunque aseguró no tener favoritos, destacó que algunos concursantes la han sorprendido positivamente. Entre ellos mencionó a Yina Calderón, que, según Giraldo, ha mostrado una actitud diferente a la que muchos esperaban.

“Yo pensaba que iba a llegar a pelear, a dar puño, pata, puño. Me ha sorprendido, ayer haciendo imitaciones, me pareció increíble que lo hiciera desde su lugar correcto”, comentó la presentadora. Según detalló la emisora citada, Giraldo valoró la capacidad de Calderón para desempeñarse en el programa a pesar de las diferencias personales con otras participantes, por lo que resalta que estas situaciones no han interferido en su desempeño.

Incluso, en esta misma conversación habló de lo que sintió en su paso por Masterchef Celebrity, cuando se vio profundamente afectada por los comentarios que hacían de su comportamiento con sus compañeros, a lo largo del reality. Sin embargo, explicó que su comportamiento respondía únicamente a las exigencias del formato competitivo. “Realmente yo estaba jugando y cumpliendo en la competencia”, señaló.