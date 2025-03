Yina Calderón, indignada con comentarios de Melissa Gate, lanzó dura advertencia en ‘La casa de los famosos’: “Le zampo una cachetada”

Melissa Gate y Yina Calderón volvieron a pelearse en 'La casa de los famosos' y la DJ declaró estar harta de los insultos de la paisa a sus gluteos - crédito Canal RCN

La quinta semana de La casa de los famosos Colombia está por concluir, y las tensiones son altas luego de la dinámica que aplicó el ‘Jefe’ para poner a prueba las lealtades al interior del programa de telerrealidad del Canal RCN.

Durante la semana se anunció que el teléfono rojo sonaría tres veces, lo que brindaría beneficios a la persona que respondiera la llamada.

Camilo Trujillo contestó la primera llamada, recibiendo la inmunidad que le garantiza su lugar en la competencia por una semana más. La segunda llamada la contestó Melissa Gate, que debía decidir cuál nominado sacar de la placa de eliminación y cuál de los otros participantes sumaría, optando por sacar a Emiro Navarro y meter a Yaya Muñoz.

Aunque la propia Yaya dijo que ya suponía que esa sería la movida de Melissa, eso no hizo nada por reducir las tensiones, y en la mañana del sábado 1 de marzo se registró una fuerte discusión alrededor del tema, luego de que Melissa afirmara en el baño: “Y recuerden que siguen abiertas las convocatorias para tener enemigas nuevas, estas que hay en la casa, no me llegan a los tobillos… antes de meterse en mi vida, procuren no tener el culo como un pañal sucio“.

La empresaria se volvió a ir en contra de la creadora de contenido por un comentario que le hizo - crédito @andrescaceress1 / X

Yina Calderón estaba presente y, aludida, la tachó de “falsa” por nominar a Yaya y hasta la acusó de idear esa movida para quedarse con José, participante con el que Yaya sostiene su segundo romance de la temporada, luego de la salida de Marlon Solórzano en la segunda semana.

En las horas posteriores, Yina se reunió con algunas de las otras integrantes del equipo Fuego, la Toxi Costeña y Yaya Muñoz, visiblemente enfadada por las palabras de Melissa en las que aludió a los problemas de la huilense con los biopolímeros, mismos que la obligaron a pasar por el quirófano en más de una ocasión.

Luego de un nuevo roce entre las dos participantes, la DJ se quejó de no recibir un trato igualitario por parte del 'Jefe' y advirtió lo que hará si la paisa vuelve a insultarla - crédito Canal RCN

“Dígame garabato, dígame fea, dígame... Bueno, no importa. Yo tampoco soy una pera en dulce. Pero estoy mamada de que ‘culipodrida’, y ‘culipodrida’... O sea, yo creo que eso es un tema que el Jefe debería hacer algo, porque es que es un tema de salud mío y que de alguna manera a mí no me lastima, pero lastima a mi mamá, lastima mis hermanas”, dijo Yina.

Luego de recalcar que lleva 10 años padeciendo su problema de biopolímeros, Yaya le dio un consejo: “Pero entonces tú, cuando ya te vuelvo a decir eso, dile ‘Te pido que no te vuelvas a meter con mi salud’”, a lo que Yina respondió “¿Qué? Yo ¡Zam! le zampó una cachetada!“, añadiendo “Mejor yo no estar cerca porque la cago”, mientras Yaya le pedía que no fuera a escalar a la agresión física.

Las palabras de Yina y las quejas por la manera en que el Jefe manejaba su disputa con Melissa fueron motivo de comentarios en redes sociales, puesto que acusaron a la huilense de no mostrar coherencia entre sus palabras y sus acciones. Además, aprovecharon para recordar que Yina, en el pasado, también tuvo comenarios fuertes con otras celebridades por temas relacionados con su cuerpo, y hasta con problemas de biopolímeros.

En redes sociales recordaron que Yina Calderón tuvo comentarios despectivos contra el cuerpo de otras mujeres, por lo que la acusaron de "incoherente" - crédito @yinacalderontv/IG

“Las peleas se ganan con argumentos y hechos y tú ni lo uno ni lo otro”, “¿Y por qué hablo de los biopolimeros de Jessica Cediel? Como es ella, si le duele”, “El papel de víctima y de sororidad no se le puedo comprar a Yina”, “Pero ella no fue la que se burló de la Valdiri?”, fueron algunas de las respuestas más destacadas sobre el tema.