Los quebrantos en la relación Petro-Márquez, una molestia en la que “la prueba es la silla vacía”

Después de múltiples rumores, el 27 de febrero, durante la presentación del nuevo gabinete del Gobierno Petro, se confirmó la salida de Francia Márquez del Ministerio de la Igualdad, lo que, se ha especulado, confirmaría los quebrantos que habría en la relación entre el presidente y la vicepresidenta.

Además, otro factor que ha dado de que hablar es la carta expuesta por Márquez, en la que además de confirmar su salida de la cartera, también expuso que su vida estaba en riesgo por hablar de las irregularidades que se registran al interior del Gobierno nacional.

“Hoy, mi vida corre peligro. Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aun así, no me callarán. No me rendiré, porque el cambio que prometimos, no será frenado por el miedo”, es parte del documento mencionado.

Con este panorama, en diálogo con Infobae Colombia, el periodista Jacobo Solano Cerchiaro, que anticipó la salida de Márquez dos semanas antes de que se anunciara de manera oficial, indicó que la relación entre el presidente y la vicepresidente pasa por el peor momento desde que la izquierda asumió el poder en agosto de 2022.

“La relación está en su peor momento, nunca había estado tan crítico. La prueba es que en la presentación del nuevo gabinete no fue la vicepresidenta, dejó la silla vacía. Era una relación que venía mal desde el año anterior, primero por la gestión de Francia Márquez, los nulos resultados y las polémicas. Eso fue generando un descontento en el círculo cercano al presidente”, indicó el comunicador.

Solano afirmó que sus fuentes le han informado que el hecho que terminó de alejar a Petro y Márquez fue la llegada de Armando Benedetti, que representa una figura a la que la vicepresidenta no quiere estar vinculada.

“Lo que rebosó la copa fue la llegada de Armando Benedetti y lo que se armó en el consejo que se televisó. Hicieron un bloque para frenar a Benedetti y acorralar al presidente. Eso se convirtió en la tumba, metafórica, que tiene en el gobierno, porque la tiene relegada de las decisiones”.

Sobre la carta expuesta por Francia Márquez, el periodista indicó que es el reflejo de la desconfianza que existe entre la vicepresidenta y el mandatario, comparando esta situación con lo registrado durante la presidencia de Ernesto Samper y la intervención del cartel de Cali en la financiación de su campaña.

“La carta es diciente, ella no quería renunciar, estaba aferrada al cargo porque ella fue la que hizo el ministerio, que era como hacer una casa. Me dicen que está mal emocionalmente, que siente que el gobierno la ha dejado sola y que siente que desde el mismo gobierno han puesto su vida en peligro. No se veía una relación así desde Ernesto Samper y Humberto de la Calle en el 94, cuando Humberto renunció tras el proceso 8.000″, declaró Solano Cerchiaro.

Por último, reveló que hay figuras políticas de la izquierda que están buscando que Francia Márquez renuncie a la vicepresidencia y se sume a las figuras que aspirarán a la presidencia en los comicios de 2026.

“Esto es recurrente, es una persona que tiene un temperamento fuerte. Petro es una persona difícil, ellos no tuvieron mucha empatía, tuvieron, fue un pacto de campaña para llamar a votación, pero es mentira que él confió en Francia. Ella misma lo dijo, ellos se conocieron en campaña y ahora ha quedado relegada a año y medio de terminar el gobierno. Va a quedar como una figura decorativa y está afuera del círculo. No va a tener juego político. La única jugada que le queda es renunciar para ser candidata presidencial. La están convenciendo para eso”