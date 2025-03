Juliana, Feid, Fonseca y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Juliana estrenó este martes 25 de febrero su nuevo álbum de estudio 'La Pista' - crédito Colprensa

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan nuevas producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

En este caso, el cierre de febrero volvió a ver al género urbano como gran protagonista, ya sea desde el reguetón o desde el afrobeat. Eso sí, también hubo estrenos destacados entre los ligados a los ritmos latinoamericanos, y uno que otro estreno del panorama alternativo a tomar en cuenta.

Sin más preámbulos, Infobae Colombia presenta una lista con algunos de los estrenos más relevantes de la tercera semana de febrero.

Feid presenta su nuevo sencillo “NOS DESCONOXIMOS”

El artista antioqueño lanza su primer tema del año, en el que mezcla la estructura básica del reguetón con una producción sobrevolada por la presencia de elementos de la música electrónica.

El estreno sirve como preámbulo para el arranque de su Europe Fastest Tour, el próximo 3 de marzo, en el que recorrerá 13 ciudades del Viejo Continente.

Juan Palau se rinde a la nostalgia por los 2000 en “Ares”

"Mientras él escuchaba Daddy Yankee, ella escuchaba RBD", es una de las frases icónicas con las que el cantante refleja la añoranza por el inicio del siglo XXI. El título hace referencia al recordado programa utilizado para descargar música “peer to peer”, antes de la aparición de las plataformas de streaming.

A ritmo de reguetón, se desarrolla entre los sonidos clásicos y los chanteos característicos de Palau, mientras recrean una historia de conquista.

Venesty suma a Guaynaa en “Mi Debility”

Fiel a su propuesta ligada al afrobeat, Venesti lanza su nuevo tema Mi Debility, en colaboración con su colega GUAYNAA y bajo su propio sello AP Global Music.

Ambos artistas se propusieron transmitir un mensaje de empoderamiento femenino, resaltando la belleza y el valor de cada mujer mientras transmiten una energía que invita al goce sin límites.

“Sabíamos que estábamos creando algo especial desde el primer día en el estudio. Tiene esa vibra inconfundible que te atrapa y te hace querer escucharla una y otra vez, además me siento muy honrado de poder cantar este tema junto a Guaynaa, que para mí es uno de los colegas más respetados de la industria, y el que Guaynaa, este elevando los sonidos de mi tierra con el afrobeat, es un aporte increíble a la música, y además que haya sido yo quien lo ponga a cantar por primera vez este género me hace sentir muy feliz”, afirmó el caucano en un comunicado de prensa.

Mike Bahía lanzó su propia versión de “Cómo te hago entender”

El caleño presentó una reinterpretación del icónico tema de Roberto Roena equilibrando la nostalgia de la versión original y añadiendo tintes actualizados en la producción.

“Siempre he creído que las canciones pueden viajar en el tiempo y seguir resonando en la gente de maneras inesperadas”, sostuvo Mike Bahía en un comunicado de prensa. El lanzamiento sirve como preámbulo de su próxima gira que lo mantendrá ocupado durante 2025.

Juliana estrenó su nuevo álbum ‘La Pista’ y mostró su colaboración con Piso 21 en “Aurora”

La cantante y actriz bogotana presentó su más reciente álbum de estudio, de carácter conceptual, en el que todo gira alrededor de las distintas realidades que se presentan en una discoteca. Explorando distintos géneros musicales, y siempre con un enfoque en los ritmos bailables, Juliana también aprovechó para presentar Aurora, donde colabora con Piso 21.

Tal y como reveló en conversación con Infobae Colombia, “Piso 21 fue una de las primeras bandas que yo como entrevistadora de programas infantiles enfrenté en mi vida. Nunca me imaginé que unos años después iba a terminar compartiendo una canción”.

Sobre Aurora, Juliana explicó que la letra “habla de la importancia de que todes sepamos que nadie tiene derecho a quitarnos nuestra luz y nuestro brillo. Nace desde el lugar en el que veo a muchas mujeres mal acompañadas, y siento las ganas y la necesidad de hacerlas, abrir los ojos y de que prendan su luz y su brillo, y se den cuenta de que para ganarse el cielo no necesitan a nadie al lado”, explicó.

Fonseca y Rawayana se juntaron en “Venga lo que venga”

El cantautor colombiano y la banda venezolana (que por estos días trabaja también con Bomba Estéreo en el proyecto Astropical) unieron sus talentos en esta canción, que tuvo una historia muy particular detrás, antes de que se concretará en la mezcla del reggae de Rawayana con el vallenato pop del bogotano.

“Esta canción nació orgánicamente tras un encuentro espontáneo en una boda”, contó Fonseca en declaraciones para EFE, coincidiendo con Beto Montenegro, el cantante de Rawayana.

“No nos conocíamos en persona y de inmediato hubo química. En una semana estábamos en el estudio escribiendo y cantando la canción. Eso fue en noviembre pasado y ya tenemos la canción, fue rapidísimo”, indicó.

Emil vuelve a la carga con “Tokio”

El peruano, radicado en Medellín desde hace algunos años, presenta su primera pista de 2025 en la que, sin desligarse del género urbano, incorpora el afrobeat como elemento principal.

La letra toma inspiración de un amor de verano, y a la vez alude a una expresión coloquial en Perú: “Tokio” funciona para decir “Sí, Sí a todo”. El videoclip fue filmado en Lima, en el distrito de Asia, y contó con la participación estelar de la modelo Maruxa Salcedo.

Kchiporros y Gauchito Club se juntan en “Sudamerikal”

Dos bandas destacadas del Cono Sur se juntaron en este lanzamiento que fue concebido como un himno del continente sudamericano.

“Curiosamente, esta colaboración surge después de un encuentro en el Festival Reciclarte 2022, donde Gauchito Club escuchó por primera vez a KCH. Luego de unos meses, en una entrevista Julio Troche mencionó a Gauchito Club con el deseo de que le gustaría colaborar con los mismos y esto llegó a Gabriel y Sasha Nazar de la banda argentina”, cuentan en un comunicado.

Frank Lucas presenta su EP “Live From La Selva”

El venezolano, que se presentará con su proyecto Motherflowers en el Festival Estereo Picnic 2025, sorprendió con el estreno de nuevo material bajo su nombre. En este reinterpreta algunos de sus éxitos en un formato en vivo que le permite colaborar con figuras como JUANPORDIOS!, Irepelusa, Xico y Sr Pablo.

Con este lanzamiento, Frank Lucas consolida su ascendente carrera mientras se prepara para el lanzamiento de su próximo álbum de larga duración en 2025.

Benson Boone presenta “Sorry I’m Here For Someone Else”

El cantautor estadounidense, que en menos de un mes estará en el Festival Estéreo Picnic, presenta un nuevo sencillo, el primero que lanza en 2025. Con una estructura pop-rock y sintetizadores, se perfila no solo como el indicio de lo que podría ser un nuevo álbum de estudio, sino como lo que ya exhibió en su momento con Fireworks and Rollerblades.

Boone estará el primer día del festival, el jueves 27 de marzo.

Panda Bear estrena su álbum ‘Sinister Grift’

El proyecto de Noah Lennox presenta en 2025 uno de sus trabajos más inmediatos y directos. Sin sacrificar su gusto por la psicodelia o experimentar constantemente, el artista conocido por su trabajo con Animal Collective presenta en su proyecto solista un repertorio detallista al máximo y con una facilidad para enganchar notable.

Billy Idol lanza su nuevo sencillo “Still Dancing”

A 11 años de su último larga duración, el británico recordado como uno de los rostros icónicos de los años 80 presenta el primer adelanto de su álbum Dream Into It, que se publicará el próximo 25 de abril.

Still Dancing presenta la fórmula que lo convirtió en una figura esencial de la new wave: guitarras potentes a cargo del inseparable Steve Stevens, un ritmo bailable y la voz de Idol, susurrante en las estrofas y potente en los coros.